Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

Sugeyry Romina Gándara

14/10/2025 - 8:29 pm

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a los ideólogos de Javier Milei, conmocionó a la sociedad. El caso evidencia el impacto letal de los discursos misóginos y antiderechos que se han expandido en la región.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Un doble feminicidio ocurrido el fin de semana en Argentina ha estremecido a la sociedad en ese país, pero no sólo por la brutalidad del crimen, sino porque el principal sospechoso, identificado como Pablo Laurta —ya detenido—, es uno de los promotores más activos del discurso de odio contra las mujeres y aliado de reconocidas figuras de la ultraderecha como Agustín Laje y Nicolás Márquez, hoy asesores del Presidente Javier Milei.

Las víctimas son Luna Giardina, de 24 años, y su madre, Mariel Zamudio, de más de 50, quienes fueron encontradas asesinadas a balazos en una vivienda del barrio Villa Serrana, en Córdoba capital, el pasado sábado.

Además, minutos después del hallazgo se reportó la desaparición del hijo de Luna, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de cinco años. De inmediato, todas las miradas apuntaron hacia el padre del niño y expareja de Luna, Pablo Rodríguez Laurta, quien tenía un historial de violencia, denuncias previas por parte de Luna y contaba con un botón antipánico.

Tras el crimen, Laurta escapó con el niño de cinco años. Su detención ocurrió al día siguiente en un hotel de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, gracias a un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos. Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar de Córdoba, el niño fue encontrado en buen estado de salud, mientras que el padre se encontraba organizando su traslado hacia la frontera uruguaya.

¿Quién es Pablo Laurta?

Lo más escalofriante es que Pablo Rodríguez Laurta no era tan desconocido, ya que es el fundador y activo promotor del grupo “Varones Unidos”, una organización uruguaya creada por él mismo, dedicada a negar la existencia de la violencia de género y a promover la narrativa de las llamadas “falsas denuncias” contra hombres.

En sus redes sociales, Laurta compartía fotografías con Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos de los principales ideólogos de la llamada “batalla cultural” de la ultraderecha argentina, quienes hoy son asesores del Presidente Javier Milei. Como se muestra en redes, ambos figuran como conferencistas en actos organizados por Varones Unidos, y fueron presentados en eventos impulsados por el propio Laurta, como se ve en un video de cuando organizó en Montevideo la presentación de un libro de ambos en 2018.

Acusar a las mujeres era habitual en su discurso de odio, difundido desde su sitio web, el grupo “Varones Unidos”, que promueve ideas profundamente machistas y retrógradas:

“Entendemos a la feminidad como el complemento natural de la esencia masculina. Nos consideramos tan iguales en valor como distintos en nuestras naturalezas. Promovemos a la pareja y la familia como el ámbito de más íntima unión y cooperación entre los sexos”.

Doble feminicidio sacude a Argentina.
El sitio “Varones Unidos”, fundado por Laurta, donde promovía la narrativa de las “falsas denuncias”. Foto: Especial

Sus publicaciones están repletas de artículos con títulos como “feminidad tóxica”, “hembrismo y misandría” o “la ideología de género”.

De acuerdo con medios argentinos, Luna Giardina había denunciado reiteradamente a su expareja por violencia física y psicológica, tanto contra ella como contra su hijo. Las agresiones fueron tan graves que Luna decidió huir de Uruguay y regresar a su país natal, Argentina, tras un intento de asfixia ocurrido en 2023.

No obstante, pese a las denuncias, Laurta continuó libre. Ella contaba con un botón antipánico, pero la protección no fue suficiente. Él insistía públicamente en que era víctima de “falsas denuncias”; incluso en su propio grupo hay un artículo sobre su caso, en el que acusa de secuestro internacional de su hijo. El artículo lo tituló: “Funcionarias feministas de Fiscalía Especializada de Córdoba, Argentina podrían estar encubriendo delitos de explotación infantil en el caso Pedro Laurta”.

Y es que, según reportaron medios argentinos, Laurta incluso había intentado llevarse a su hijo a Uruguay, pero la justicia determinó que el menor debía permanecer en Córdoba bajo el cuidado de su madre.

Finalmente, el hombre actuó: mató a Luna y a su madre. Es así como la figura de Pablo Rodríguez Laurta encarna, de manera trágica, las consecuencias más extremas de un fenómeno que distintos sectores sociales en Argentina llevan tiempo advirtiendo: la banalización del odio y la normalización del discurso misógino como parte del debate público.

Doble feminicidio sacude a Argentina.
Pablo Rodríguez Laurta fue detenido tras huir con su hijo; es señalado como autor del doble feminicidio. Foto: Especial

La doctrina de las “falsas denuncias” no sólo busca negar la violencia machista, sino que, como señalan especialistas y activistas, la habilita. Cada vez que un funcionario, comunicador o influencer repite ese discurso, se debilita la credibilidad de las víctimas, se desalientan las denuncias y se fortalecen los agresores.

La Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Facultad de Artes, expresó su repudio y dolor por el asesinato de Luna Giardina, quien era estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En un comunicado, la institución advirtió:

“El desmantelamiento de espacios de contención y la desfinanciación de políticas públicas, así como la multiplicación de discursos de odio hacia mujeres y disidencias, no son hechos aislados. Los discursos misóginos que se emiten y multiplican desde el Gobierno Nacional y desde distintos espacios antiderechos tienen consecuencias directas en nuestras vidas, y su máxima expresión es el feminicidio”.

Por su parte, la dirigente de izquierda Myriam Bregman, abogada y referente del Frente de Izquierda, señaló que el feminicida no era “cualquier libertario” ni un simple simpatizante del Gobierno de Milei, sino una figura respaldada por referentes de La Libertad Avanza.

Doble feminicidio sacude a Argentina.
Luna Giardina, de 24 años, fue asesinada junto a su madre en Córdoba; había denunciado reiteradamente a su expareja. Foto: Especial

“Nos atacan por mencionarlo, pero no es cualquier libertario ni un simple votante: era apoyado por muchos referentes del oficialismo, casi un ‘modelo’ de pensamiento. Nos preocupan los feminicidios y los denunciamos siempre, sin preguntar con quién se referencia el agresor. Por eso salimos a la calle diciendo #NiUnaMenos. Y aunque incomodamos a quienes se benefician del sistema patriarcal, no nos vamos a callar, nunca”, escribió Bregman en sus redes.

En la última semana, según recordó la Diputada, se registraron cinco feminicidios en Argentina.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

