PuntosyComas ¬ La percepción de inseguridad crece en la Ciudad de México

A un año del inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la percepción de inseguridad volvió a crecer en el país. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revelan que seis de cada diez mexicanos se sienten inseguros, y en la Ciudad de México el deterioro es evidente: en 14 de las 16 alcaldías aumentó la preocupación ciudadana, con Iztapalapa como el caso más alarmante.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- En el cierre del primer año del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hubo un incremento del 4.4 por ciento en la percepción de inseguridad de la población del país según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana correspondiente al tercer trimestre del 2025.

La medición fue realizada a 27 mil 130 personas de 18 años y más, en viviendas, cara a cara, en 91 áreas urbanas del país y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, publicada este jueves 23 de octubre del 2025. Un dato muy relevante es que la percepción de inseguridad ha aumentado en los más recientes 12 meses en 14 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y sólo hubo descenso en las de Xochimilco y Benito Juárez.

Cuando López Obrador inició su primer año de gobierno, en 2019, la percepción de inseguridad en el país fue del 71.3 por ciento. Cuando entregó el poder a Claudia Sheinbaum Pardo, en 2024, la percepción de inseguridad en la República fue del 58.6 por ciento y al cumplirse los primeros 12 meses de la actual administración la percepción de inseguridad de los mexicanos llegó al 63 por ciento.

Hay casos notables, como el de Iztapalapa, alcaldía que encabezó la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en donde el índice de percepción de inseguridad subió del 60.3 por ciento al 74.8 por ciento en los últimos doce meses. En sentido opuesto es notable el caso de la alcaldía Benito Juárez, en donde el índice de percepción de inseguridad bajó del 17.5 por ciento, al 15.6 por ciento.

Derivado de la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, ”Los Chapitos” y “Los Mayos”, Culiacán regresó a la lista de las ciudades con más alta percepción de inseguridad y se ubicó durante el primer año de la actual administración federal en el primer lugar del país.

En tanto que para desgracia de sus habitantes, se mantuvieron en la lista de las ciudades con más miedo Irapuato, Guanajuato y Ecatepec, Estado de México.

Salieron de esta deshonrosa lista de altas percepciones de miedo Tapachula, Chiapas, que el año pasado marcaba 91.9 por ciento de percepción de inseguridad y Fresnillo, Zacatecas, que tenía 87.9 por ciento.

En la lista de las ciudades donde la gente se siente más segura se mantuvo en primer lugar San Pedro Garza García, con un extraordinario 8.9 por ciento de percepción de inseguridad y se coló al segundo lugar Piedras Negras, Coahuila. Permanece en la lista de honor la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, que tenía el año pasado el segundo lugar entre las poblaciones de más baja percepción de inseguridad y este año bajó al tercero.

Tomando en consideración que el índice nacional de percepción de inseguridad en septiembre del 2025 es del 63 por ciento, habría que resaltar que en promedio y por los bajos índices de percepción de inseguridad que reflejan los municipios observados por el INEGI, la Zona Metropolitana de Monterrey podría se considerada como la más segura del país.

Además de San Pedro Garza García con un extraordinario 8.9 por ciento de gente que se siente insegura en su ciudad, aparecen San Nicolás de los Garza con un 22.4 por ciento; Apodaca, con un 38.6 por ciento y Santa Catarina con un 45.5 por ciento.

En el caso de Jalisco, hay repuntes en los índices de percepción de inseguridad en Guadalajara, gobernada por Movimiento Ciudadano, y en Tonalá, administrada por Morena. Tlaquepaque refleja una disminución de cinco puntos en su índice de inseguridad en tanto que se mantienen estables Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Puerto Vallarta.

Con respecto a los lugares en los cuales la gente se siente más insegura, hay ligeros repuntes cuando las personas se refieren a los cajeros automáticos en vía pública, al transporte público, a las carreteras a las calles por las cuales transitan habitualmente los vecinos y en los bancos.

Y llama la atención la enorme fuerza que están tomando los medios digitales como instrumentos de la gente para informarse sobre los asuntos relacionados con la seguridad pública. Se observa también que la mayoría de las personas ha empezado a abandonar los medios tradicionales como la televisión abierta, los periódicos impresos y la radio convencional.

En conclusión, de las tres zonas metropolitanas más pobladas del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, es la conurbación del Valle de México la que refleja un desgaste más marcado, al incrementarse la percepción de los ciudadanos con respecto a la inseguridad en el primer año de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Jefa de Gobierno Clara Brugada.