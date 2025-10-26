¿Eres un coleccionista? El MODO celebra 15 años con una expo de 3 mil objetos

En la exposición es posible encontrar un discman, perfumes, instrumentos musicales, cámaras de fotografía, zapatos, espejos, radios y autos a escala, entre muchos otros objetos que conectan el pasado con el presente.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Museo del Objeto del Objeto (MODO) celebra 15 años con la exposición "La colección, con todas sus letras", que presenta más de 3 mil objetos cuidadosamente seleccionados que dan cuenta de la riqueza, diversidad y el valor histórico de su acervo.

Los objetos y abecedario

Esta exposición permite observar objetos de los últimos dos siglos de una manera que podría resultar sencilla pero que está llena de significado: el alfabeto. Cada letra agrupa objetos, por ejemplo la A es para los Automóviles y el Afecto, mientras que en la M encontramos música y es posible ver un discman, en la F fotografía que agrupa cámaras, por mencionar algunas.

"Aunque se trata, tal vez, de un principio muy elemental, esto de ordenar las cosas alfabéticamente, al mismo tiempo sí se prestaba para hacer como esta museografía mucho más limpia, me parece", explicó Christian Cañibe.

La curaduría estuvo a cargo de Manuel y Christian Cañibe, que eligieron los objetos de tal manera que hicieran viajar a los asistentes a otro momento y que los llevará a conectar con sus memorias y otras generaciones.

Guía intuitiva

Manuel explicó que desde que diseñaron la exposición tuvieron muy presente el espacio del MODO, que resulta pequeño y muy especial, buscaban que "la exposición tuviera todavía esa especie de escala para que tú te pudieras o tengas la posibilidad de meterte casi milimétricamente en la expo y en el contenido de la misma".

"Lo que quisiéramos es que te pasaras un buen rato observando los núcleos y sobre todo, de alguna manera guiarte de forma intuitiva para que aquellos que te llamen más la atención, te puedas meter porque en realidad [la expo] está llena de objetos y de diseño", dijo Manuel.

Más de 3 mil objetos

En esta exposición se conforma de más de 3 mil objetos, sin embargo la colección del MODO es mucho más grande. "Lo que vamos a ver aquí es una muestra pequeña en realidad de todo el archivo el acervo que tiene el museo, son no solamente 15 años de existencia del museo, sino casi 50 de que el señor Bruno Newman comenzó con la colección", dijo Christian Cañibe en entrevista.

"Estamos hablando de que son cerca de 200 mil objetos de todo tipo, desde un empaque de chicles hasta una máquina troqueladora", apuntó Christian.

Entre los objetos hubo varios que llamaron la atención de los hermanos Cañibe, por ejemplo, un aparato para hacer pesas de principios del siglo XX, que no obstante tuvieron que dejar fuera de la muestra. "Una de las cosas que me llamó mucho la atención al momento de hacer la revisión, son unas máscaras mortuorias de funeral que tampoco tenemos en la exposición, pero bueno, de lo que tenemos aquí sí hay sí hay varias cosas que son este eh vaya que me parece que van a ser una sorpresa para los visitantes. Por ejemplo, tenemos una lavadora de principios del siglo XX", dijo Christian.

Un reto

Trabajar con una colección tan grande implica dejar fuera objetos, pensar bien cuales serán los elegidos y revisa a detalle cada elemento. Esto puede resultar un poco abrumador.

"Uno de los momentos tal vez álgidos, críticos, fue ese instante en el que parecía que estábamos empezando a ahogarnos en objetos, y en referencias.

Trabajamos y vimos muchísimos objetos, pero también revisamos un montón de listas enormes de contenidos que eran, digamos, como las preseleciones, que trabajamos también con la gente del museo, que conoce a la perfección el acervo", reveló Manuel.

Los diseñadores también disfrutaron de este reto que los puso en contacto con objetos que tal vez no se habrían imaginado.

"A la vez era fascinante porque la verdad es que ver tantas cosas que, además para nosotros, realmente representaban tanto y a nivel estético, a nivel histórico, a nivel funcional, pero por otro lado era era de pronto algo en el que parecía que no que no saldríamos vivos de esa, de ese marasmo, de esa marea de objetos tal cual, de tanta naturaleza tan diversa, tal cual, y no estoy exagerando, hay hay piezas del tamaño de un botón" contó Manuel.

¿Dónde y cuánto?

El MODO se ubica en Colima 145, Colonia Roma, Ciudad de México; el horario es Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. El costo de entrada es de 60 pesos la entrada general y 30 pesos para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente.