Tres tendencias de maquillaje para la temporada de otoño

¿Qué colores son los indicados para esta temporada? El otoño invita a los tonos profundos con personalidad y textura.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- En esta temporada el maquillaje se convierte en un aliado para celebrar la tradición con estilo. La temporada otoñal tiene una energía intensa pero moderna, lo que en tendencias es igual a miradas potentes, labios definidos y un brillo que se siente vivo.
El otoño mexicano invita a mirar hacia lo profundo: tonos violetas, acabados intensos y labios que parecen contar una historia. Este año, las tendencias marcan un retorno a los pigmentos con personalidad y textura. Natura FACES compartió con Mundano algunas tendencias de maquillaje para esta temporada:
- Sombras violetas para usar el color del momento: El violeta ha sido el protagonista silencioso de la temporada. Es espiritual, elegante y poderoso; el color del cambio y de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Inspirada en las flores de cempasúchil que rodean los altares y en la profundidad del anochecer, la sombra retráctil Natura FACES Púrpura Mystery de textura cremosa se difumina fácilmente y aporta un brillo sutil que eleva cualquier maquillaje de ojos.
- Labios terracota que cuentan historias: Los rojos clásicos evolucionan este año hacia matices vino y tierra. El resultado: un look elegante, moderno y de larga duración. El labial matte intransferible de larga duración Marsa Night de Natura FACES ofrece un tono terracota profundo con acabado aterciopelado.
- Maquillaje que celebra tus raíces: El maquillaje de Día de Muertos no sólo resalta el rostro, también celebra la identidad. Jugar con el color y las texturas es una forma de expresar la esencia de esta fecha: la vida, la memoria y la belleza. Es una forma de decir “aquí estamos”, de honrar la herencia y un acto de gratitud: por quienes estuvieron, por lo que somos, por lo que sigue.