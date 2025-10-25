Tres tendencias de maquillaje para la temporada de otoño

¿Qué colores son los indicados para esta temporada? El otoño invita a los tonos profundos con personalidad y textura.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- En esta temporada el maquillaje se convierte en un aliado para celebrar la tradición con estilo. La temporada otoñal tiene una energía intensa pero moderna, lo que en tendencias es igual a miradas potentes, labios definidos y un brillo que se siente vivo.

El otoño mexicano invita a mirar hacia lo profundo: tonos violetas, acabados intensos y labios que parecen contar una historia. Este año, las tendencias marcan un retorno a los pigmentos con personalidad y textura. Natura FACES compartió con Mundano algunas tendencias de maquillaje para esta temporada: