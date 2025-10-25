CRÓNICA ¬ Fans del GP de México toleran costos excesivos y los solventan a tarjetazos

Alfonso López Dávila

25/10/2025 - 4:03 pm

Cada año, los aficionados del deporte automotor buscan la manera de conseguir una de las codiciadas entradas al Gran Premio de México.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Lando Norris y McLaren se llevan la tercera práctica del Gran Premio de México

El GP de México se correrá otros 3 años en la capital del país; negocian más fechas

Cada año, los aficionados del deporte automotor buscan la manera de conseguir una de las codiciadas entradas al Gran Premio de México. Sin importar que algunas de las entradas generales pueden alcanzar hasta los 45 mil pesos por persona, los fans mexicanos recurren a cualquier medio posible para pagar sus boletos.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- A tan sólo unos metros del Paddock y el hospitality, la zona más exclusiva del Gran Premio de México 2025, miles de aficionados de la Fórmula 1 disfrutan del evento que cumple 10 años desde su regreso a nuestro país en 2015.

A pesar de que puede parecer un evento caro para muchos y, elitista para otros tantos, esto no ha sido un impedimento para que año con año gente de todas partes del país y, de distintas clases sociales, abarroten las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez y del Foro Sol. Basta con ver la asistencia oficial del primer día de actividades, la cual fue de 101 mil 327 personas.

Considerado un evento que está dirigido para las esferas altas, la realidad es que el Gran Premio de México reúne a personas de todos los sectores de la sociedad que conviven, sin ningún tipo de distinción, durante tres días al año.

María José y Hugo Olguín, una pareja que se dio cita al evento, cuentan a SinEmbargo las cosas que tuvieron que sacrificar para poder asistir este año a la Fórmula 1.

"Soy fan desde 2017, fue la primera vez que vine. Es la tercera ocasión que vengo", menciona Hugo. La pareja, que adquirió entradas en el Main Grand 1 Zona Verde, la cual tiene un costo de 33 mil pesos por persona para los tres días del evento, menciona que tuvieron que dosificar sus gastos y aprovechar promociones bancarias, como los meses sin intereses, para poder pagar los boletos.

"Hice un esfuerzo económico, como el de todos yo creo, porque sí es una entrada algo cara pero por los beneficios que tiene, la vista y demás, ambos dijimos ‘lo vale’. El sacrificio que fuera lo apechugamos un poquito con meses sin intereses. No tuve que romper el cochinito, pero sí algunos gastos que tenía para diciembre los tuve que recortar para poder pagar", menciona Hugo.

A pesar de que puede parecer un evento caro para muchos esto no ha sido un impedimento para que año con año la gente abarrote las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez y del Foro Sol.
A pesar de que puede parecer un evento caro para muchos y, elitista para otros tantos, esto no ha sido un impedimento para que año con año gente de todas partes del país y, de distintas clases sociales, abarroten las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez y del Foro Sol. Foto: Alfonso López, SinEmbargo

Por su parte, María José, aficionada de la Fórmula 1 desde hace tres años, señala que es su primera vez en el Gran Premio de México, un evento al cual califica como "una fiesta". Menciona que tiene presupuestado gastar mil pesos por persona tan solo en alimentos y bebidas.

Tras un recorrido realizado por el Autódromo Hermanos Rodríguez, SinEmbargo pudo constatar que los precios de las bebidas sufrieron un incremento respecto al año pasado. La cerveza, quizás la bebida más vendida durante el evento, tiene un precio de 105 pesos por una lata de 355 ml. Si quieres agregar un vaso michelado, tendrás que pagar 40 pesos más. En tanto, la doble cuesta 210 pesos. La cerveza sin alcohol tiene un precio de 80 pesos, mientras que la Coca-Cola cuesta 70 pesos y una botella de agua está en 50 pesos.

Respecto a la comida, el Gran Premio de México cuenta con una gran variedad de restaurantes que una amplia oferta gastronómica. En Chili's, por ejemplo, puedes comprar unas alitas con papas en 280 pesos; el Farolito ofrece 3 tacos de pastor por 155 pesos o si prefieres puedes comerte una hamburguesa con queso de El Plebe por 260 pesos.

"Yo como no tomo alcohol eso me disminuye mucho el gasto. Haciendo dos comidas y comprando algo de mercancía, si eres una persona que no toma como yo, yo digo que por los tres días gastas unos mil pesos por día sin contar la mercancía si te echas", dice en entrevista con SinEmbargo Caleb Bucio.

Los precios de las bebidas alcoh´licas oscilan de los 210 a los 105 pesos. Foto: Alfonso López, SinEmbargo

En cuanto a la mercancía, los aficionados pueden encontrar artículos oficiales del evento así como de los 10 equipos que compiten en la Fórmula 1. Los precios, como suele ser en la mayoría de estos eventos, son mayores a los de una tienda, y van de los mil 200 pesos por una gorra hasta los 3 mil pesos. Por su parte, las playeras de las escuderías van desde los 2 mil 500 pesos hasta los 4 mil. En tanto, las chamarras pueden superar los 7 mil 500 pesos.

"Es muy complicado saber si es un precio justo. Yo creo que es un precio elevado. Cada quien puede venir a sus posibilidades. Mi presupuesto por día es de 3 mil o 4 mil pesos aproximadamente", menciona en entrevista con SinEmbargo Javier Soto.

El Gran Premio de México cumple 10 años de su regreso a México. Se trata de la primera ocasión desde su retorno que no hay participación de un piloto mexicano tras la salida de Sergio "Checo" Pérez de Red Bull, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el público abarrote las gradas y demuestre su pasión por la Fórmula 1.

Alfonso López Dávila

Alfonso López Dávila

Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Sheinbaum ante Trump, la ultraderecha y la crisis en Morena

"Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

De qué hablamos, cuando hablamos del Nobel de la Paz

"La esencia, entonces, del Premio Nobel de la Paz es un premio de raigambre liberal. Se impone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

+ Sección

Galileo

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burla de lamentos de paciente; instituto ya investiga.
1

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burlan de lamentos de paciente; instituto ya investiga

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles
2

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

Estación del tren en Querétaro
3

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
4

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

5

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
6

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

7

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
8

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Zedillo insiste en la destrucción de la democracia
9

Zedillo usa ahora un diario español de derechas: “La democracia en México ha muerto”

Poza Rica, Veracruz, se recupera de las inundaciones registradas a inicios de octubre de 2025.
10

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

Fin de semana
11

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
12

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
13

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
14

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
15

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cada año, los aficionados del deporte automotor buscan la manera de conseguir una de las codiciadas entradas al Gran Premio de México.
1

CRÓNICA ¬ Fans del GP de México toleran costos excesivos y los solventan a tarjetazos

Gustavo Petro recibe apoyo de miles de colombianos.
2

VIDEOS ¬ Miles de colombianos salen a respaldar a Petro frente a los ataques de Trump

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles
3

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

Profeco alerta sobre retiro de nueve mil lavadoras a presión marca Ryob.
4

Profeco alerta por lavadoras Ryobi defectuosas: pueden sobrecalentarse y estallar

"El Chesman"
5

Héctor "N", "El Chesman", es procesado por el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez

Hermana de Layda Sansores rinde cuentas frente al DIF de Campeche cantando.
6

VIDEO ¬ Hermana de Layda Sansores rinde cuentas frente al DIF de Campeche cantando

China y EU retoman el diálogo comercial en Malasia para aliviar tensiones.
7

China y EU retoman conversaciones en Malasia rumbo a la reunión de Trump y Xi Jinping

Fuerzas Armadas capturan a "La Conta" y a 3 más del Cártel del Golfo en Tamaulipas.
8

"La Conta" y 3 más del Cártel del Golfo son detenidos en Tamaulipas; recuperan armas

Zedillo insiste en la destrucción de la democracia
9

Zedillo usa ahora un diario español de derechas: “La democracia en México ha muerto”

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burla de lamentos de paciente; instituto ya investiga.
10

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burlan de lamentos de paciente; instituto ya investiga

VIDEO ¬ Una camioneta invade una cancha de fútbol en Guanajuato; mueren dos.
11

VIDEO ¬ Conductor arrolla a 2 personas en campo de fútbol en Guanajuato; lo detienen

Pan de muerto Talavera
12

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo