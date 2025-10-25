CRÓNICA ¬ Fans del GP de México toleran costos excesivos y los solventan a tarjetazos

Cada año, los aficionados del deporte automotor buscan la manera de conseguir una de las codiciadas entradas al Gran Premio de México. Sin importar que algunas de las entradas generales pueden alcanzar hasta los 45 mil pesos por persona, los fans mexicanos recurren a cualquier medio posible para pagar sus boletos.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- A tan sólo unos metros del Paddock y el hospitality, la zona más exclusiva del Gran Premio de México 2025, miles de aficionados de la Fórmula 1 disfrutan del evento que cumple 10 años desde su regreso a nuestro país en 2015.

A pesar de que puede parecer un evento caro para muchos y, elitista para otros tantos, esto no ha sido un impedimento para que año con año gente de todas partes del país y, de distintas clases sociales, abarroten las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez y del Foro Sol. Basta con ver la asistencia oficial del primer día de actividades, la cual fue de 101 mil 327 personas.

Considerado un evento que está dirigido para las esferas altas, la realidad es que el Gran Premio de México reúne a personas de todos los sectores de la sociedad que conviven, sin ningún tipo de distinción, durante tres días al año.

María José y Hugo Olguín, una pareja que se dio cita al evento, cuentan a SinEmbargo las cosas que tuvieron que sacrificar para poder asistir este año a la Fórmula 1.

"Soy fan desde 2017, fue la primera vez que vine. Es la tercera ocasión que vengo", menciona Hugo. La pareja, que adquirió entradas en el Main Grand 1 Zona Verde, la cual tiene un costo de 33 mil pesos por persona para los tres días del evento, menciona que tuvieron que dosificar sus gastos y aprovechar promociones bancarias, como los meses sin intereses, para poder pagar los boletos.

"Hice un esfuerzo económico, como el de todos yo creo, porque sí es una entrada algo cara pero por los beneficios que tiene, la vista y demás, ambos dijimos ‘lo vale’. El sacrificio que fuera lo apechugamos un poquito con meses sin intereses. No tuve que romper el cochinito, pero sí algunos gastos que tenía para diciembre los tuve que recortar para poder pagar", menciona Hugo.

Por su parte, María José, aficionada de la Fórmula 1 desde hace tres años, señala que es su primera vez en el Gran Premio de México, un evento al cual califica como "una fiesta". Menciona que tiene presupuestado gastar mil pesos por persona tan solo en alimentos y bebidas.

Tras un recorrido realizado por el Autódromo Hermanos Rodríguez, SinEmbargo pudo constatar que los precios de las bebidas sufrieron un incremento respecto al año pasado. La cerveza, quizás la bebida más vendida durante el evento, tiene un precio de 105 pesos por una lata de 355 ml. Si quieres agregar un vaso michelado, tendrás que pagar 40 pesos más. En tanto, la doble cuesta 210 pesos. La cerveza sin alcohol tiene un precio de 80 pesos, mientras que la Coca-Cola cuesta 70 pesos y una botella de agua está en 50 pesos.

Respecto a la comida, el Gran Premio de México cuenta con una gran variedad de restaurantes que una amplia oferta gastronómica. En Chili's, por ejemplo, puedes comprar unas alitas con papas en 280 pesos; el Farolito ofrece 3 tacos de pastor por 155 pesos o si prefieres puedes comerte una hamburguesa con queso de El Plebe por 260 pesos.

"Yo como no tomo alcohol eso me disminuye mucho el gasto. Haciendo dos comidas y comprando algo de mercancía, si eres una persona que no toma como yo, yo digo que por los tres días gastas unos mil pesos por día sin contar la mercancía si te echas", dice en entrevista con SinEmbargo Caleb Bucio.

En cuanto a la mercancía, los aficionados pueden encontrar artículos oficiales del evento así como de los 10 equipos que compiten en la Fórmula 1. Los precios, como suele ser en la mayoría de estos eventos, son mayores a los de una tienda, y van de los mil 200 pesos por una gorra hasta los 3 mil pesos. Por su parte, las playeras de las escuderías van desde los 2 mil 500 pesos hasta los 4 mil. En tanto, las chamarras pueden superar los 7 mil 500 pesos.

"Es muy complicado saber si es un precio justo. Yo creo que es un precio elevado. Cada quien puede venir a sus posibilidades. Mi presupuesto por día es de 3 mil o 4 mil pesos aproximadamente", menciona en entrevista con SinEmbargo Javier Soto.

El Gran Premio de México cumple 10 años de su regreso a México. Se trata de la primera ocasión desde su retorno que no hay participación de un piloto mexicano tras la salida de Sergio "Checo" Pérez de Red Bull, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el público abarrote las gradas y demuestre su pasión por la Fórmula 1.