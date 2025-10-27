El huracán "Melissa" alcanza furia de categoría 5; Jamaica está en alerta por impacto

El huracán "Melissa" avanza con la potencia de la categoría 5 rumbo a Jamaica, donde podría impactar la noche del lunes o la madrugada del martes.

Los Ángeles, 27 de octubre (LaOpinión).- El huracán "Melissa" alcanzó este lunes la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica con vientos sostenidos de 160 millas por hora (260 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El centro del ciclón se ubicó a unos 125 millas (205 kilómetros) al sur-suroeste de Kingston y se mueve lentamente hacia el oeste a cuatro millas por hora (seis km/h), con una presión central mínima de 27.1 pulgadas de mercurio (917 milibares), lo que confirma su intensidad extrema.

Se espera el impacto de "Melissa" en Jamaica

Se espera que toque tierra entre la noche del lunes y la madrugada del martes, antes de avanzar hacia el sureste de Cuba y el archipiélago de las Bahamas.

El NHC advirtió que "Melissa" podría generar marejadas ciclónicas de entre nueve y 13 pies (2.7 a cuatro metros), inundaciones catastróficas y lluvias de 15 a 40 pulgadas (400 a mil milímetros), con riesgo de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

A jaw-dropping view of the sun setting on Hurricane Melissa tonight. Melissa continues its approach to Jamaica as a powerful, major hurricane. pic.twitter.com/p5c1S2PlAU — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

Jamaica mantiene alerta de huracán

Las autoridades jamaiquinas mantienen alerta de huracán, y piden a la población permanecer en refugios seguros y evitar desplazamientos innecesarios.

“Quiero pedir a los jamaicanos que tomen esto en serio”, declaró Desmond McKenzie, Vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de "Desastres de Jamaica.

"Melissa" deja destrucción y muerte en Haití y República Dominicana

El huracán ya ha causado estragos en el Caribe: tres personas murieron en Haití, una en República Dominicana y otra continúa desaparecida, mientras más de un millón de usuarios dominicanos permanecen sin agua.

En Cuba, las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín están bajo advertencia de huracán, al igual que el sureste de las Bahamas, y las Islas Turcas y Caicos. Haití y la provincia cubana de Las Tunas se mantienen bajo alerta de tormenta tropical.

2pm EDT 25 Oct Intermediate Advisory:#Melissa has become a #hurricane with maximum sustained winds of 75 mph. Rapid Intensification is expected, and Melissa is forecast to become a major hurricane tomorrow. Latest info at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/v9Ie6d9KBQ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 25, 2025

Evan Thompson, director del Servicio Meteorológico de Jamaica, advirtió que los deslizamientos de tierra e inundaciones podrían retrasar los esfuerzos de emergencia y bloquear carreteras clave en el país.

"Melissa" se perfila como el huracán más poderoso en la historia reciente en golpear directamente a Jamaica, donde las autoridades han reforzado los refugios y suspendido clases ante la inminencia del impacto.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.