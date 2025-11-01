Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Dulce Olvera

31/10/2025 - 6:04 pm

Legisladores como el diputado Cuauhtémoc Blanco han evidenciado el uso discrecional de las sesiones semipresenciales, al realizar actividades ajenas a sus funciones legislativas. También se ha documentado a diputados participando desde un avión, como el morenista Roberto Domínguez; desde el baño, como el panista Federico Döring; o incluso desde una taquería, como el emecista Gildardo Pérez.

Ciudad de México, octubre (SinEmbargo).– En 2024, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores gastaron en conjunto más de 13 millones de pesos para contratar servicios de Internet y plataformas para trabajo en línea, para que los legisladores puedan sesionar por videollamada incluso con la cámara apagada, de acuerdo con contratos fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Cámara de Diputados, donde en sesiones de comisiones algunos diputados se presentan por Zoom, incluso con la cámara apagada, pagó el año pasado a Total Play (de Grupo Salinas) más de dos millones de pesos en servicio de Internet.

Asimismo, la Cámara de Diputados gastó un total de 178 millones 199 mil pesos para servicios para la difusión de las acciones derivadas de la conclusión de la LXV Legislatura, “así como la adquisición de equipos para la votación remota de los legisladores”.

Este monto se deriva de las partidas de gasto 2910 “Herramientas menores” y 3610 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”. Aunque no se desglosa cuánto del total se destinó a los "equipos de votación remota", se plantea que en "herramientas menores" se gastaron cinco millones 840 mil pesos en muebles de oficina.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que esta semana todos los diputados están obligados a asistir de manera presencial al Pleno para debatir y votar el Presupuesto de Egresos de 2026, la Ley contra la Extorsión, entre otros temas, porque "para eso nos pagan". Este martes, la diputada aseguró que es decisión del Pleno generar y debatir una iniciativa que prohíba las sesiones semipresenciales que suelen hacerse desde el confinamiento por la COVID-19 y, comentó, en su momento habría sanciones si se crea el Comité de Ética.

Las declaraciones a la prensa se dan luego de que se exhibió al diputado Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante una sesión de comisión semipresencial, algo que también se ha visto con diputados sesionando dentro de un avión, como el diputado morenista Roberto Domínguez; desde el baño, como el legislador panista Federico Döring; o desde una taquería, como el Diputado emecista Gildardo Pérez.

"El ciudadano y ciudadana que paga impuestos merece que sus legisladores trabajen y que lo hagamos todos de manera congruente. Estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales. Todas y todos los diputados habrán de venir a trabajar de manera presencial a la Cámara de Diputados en una semana muy importante. Que estén aquí en la Cámara de Diputados porque para eso nos pagan", aseguró desde el lunes la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López.

Diputada Nora Escamilla sesionando en auto y por Zoom en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Imagen: Cámara Diputados.
Diputado Gerardo Olivares sesionando con la cámara apagada e interrumpiendo la sesión diciendo su nombre. Imagen: Cámara Diputados.

El 30 de abril de 2024 y después de revisar precios, la Cámara de Diputados licitó al proveedor Total Play Telecomunicaciones (de Grupo Salinas) por 2 millones 885 mil pesos el servicio de enlace alterno de Internet con vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, como parte de las partidas presupuestales 3170 “Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información” y 3270 “Arrendamiento de activos intangibles”.

"Se constató que el proveedor proporcionó los servicios de Enlace alterno de internet de 2 GBPS en configuración en 1+0 incluye apoyo técnico y servicio para firewall Checkpoint modelo 15600, que incluye el documento Next Generation Threat Prevention y Apoyo Técnico, por un importe de 2,885.0 miles de pesos. (...) Total Play Telecomunicaciones emitió ocho Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, los cuales, conforme a la consulta realizada en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encontraron con estatus de vigentes", observó el órgano fiscalizador.

En la Cámara de Senadores es similar. En 2024, para trabajo en línea como las sesiones semipresenciales, la Cámara de Senadores gastó 5 millones 156 mil pesos de recursos públicos.

El 2 de enero de ese año, suscribió el contrato para licenciamiento y soporte a usuarios del software para realizar reuniones de trabajo en línea con Cisco Webex (plataforma para videollamadas, videoconferencias, webinars) con Uninet, S.A. de C.V, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

"Se implementó licenciamiento para 420 usuarios de la plataforma Cisco Webex con los módulos Meeting, Training, Events y Support. La plataforma contó con la capacidad de usar pizarras virtuales, traducción en tiempo real y anotaciones interactivas, incluyó un panel integrado para preguntas y respuestas, grabó sesiones en la nube o de forma local, y su funcionalidad antimalware permitió escanear archivos en busca de virus, malware y ataques tipo troyano. Webex Training (entrenamiento) incluyó herramientas de evaluación, nivel de atención, sondeo y generación de informes para evaluar la eficacia de las capacitaciones, así como la administración completa de eventos desde la creación", detalla la ASF.

Asimismo, Webex Events (eventos) proporcionó capacidades de transmisión a redes sociales y generación de una biblioteca digital de capacitaciones y tutorías grabadas. Webex Support (soporte) permitió a los usuarios recibir asistencia técnica en vivo de un organizador de soporte. Además erogó otros más de 15 millones de pesos a Guzdan Services para el licenciamiento y póliza de soporte de la infraestructura de virtualización.

"Para eso nos pagan"

En 2024 la Cámara de Diputados tuvo un presupuesto anual por 9 mil 371 millones 736 mil pesos, de los cuales 5 mil 968 millones 035 mil pesos fueron para servicios personales de diputados y empleados.

Entre los trabajadores hubo aún contratados por outsourcing (figura prohibida), ya que se reportaron pagos por 913 millones 432 mil pesos para 5 mil 625 plazas de personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios. Respecto a los sindicalizados, gozaron de la asistencia a un parque de diversiones el Día de Reyes y Día del Niño, así como de electrodomésticos en Día de la Madre y del Padre.

Para los legisladores dentro de la partida de "prestaciones" se gastaron 30 millones de pesos para vales decembrinos. El 11 de diciembre de 2024, ya con el Diputado Ricardo Monreal en la Jucopo, la Cámara de Diputados suscribió con Servicios Broxel el contrato LXVI-DGAJ-068/2024 para adquirir vales de despensa para personal administrativo y legislativo de Grupos Parlamentarios, con vigencia del 11 al 31 de diciembre de 2024. El proveedor realizó la dispersión de los vales de despensa mediante 6 mil tarjetas.

Los legisladores Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Foto: Morena

Asimismo, desde 2021 y hasta 2024 –periodo en que han laborado semipresencialmente por la COVID-19– los legisladores han gozado de pago de telepeaje para viajes en autopistas con casetas. Solo en 2024 se erogaron 19 millones 466 mil pesos para este servicio.

"El 1 de septiembre de 2021, la Cámara de Diputado suscribió con el proveedor Cobro Electrónico de Peaje, S.A. de C.V. el contrato plurianual por 74 millones de pesos, el cual tuvo por objeto el cobro electrónico de peaje a través de dispositivos electrónicos, con una vigencia del 1 de septiembre de 2021 al 1 de diciembre de 2024", observó la Auditoría.

Los negocitos añejos

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó 21 contratos por más de 250 millones de pesos erogados por la Cámara de Senadores durante 2024 para distintos servicios y materiales, pero no halló pagos no efectuados ni evasión fiscal pese a que el Senador Adán Augusto López había señalado supuestos "negocitos ya añejos" con dos contratos por más de 150 millones de pesos relacionados con resguardo de archivos y elevadores.

"Se comprobó que de los 21 instrumentos jurídicos que se seleccionaron para revisión, ninguno de los proveedores contó con antecedentes de incumplimientos o sanciones que impidieran su contratación, y que en todos los casos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cumplieron con los requisitos fiscales", observó en la Cuenta Pública 2024 que detalla la suscripción de contratos y soporte documental de la recepción.

En diciembre de 2024, tras la posibilidad de un recorte en el presupuesto de 2025 de la Cámara de Senadores, el Senador Augusto López denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría Anticorrupción y ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presuntas irregularidades en dos contratos realizados en el Senado cuando el ahora Diputado Ricardo Monreal era el titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez con el Diputado Ricardo Monreal y el Senador Adán Augusto López el 16 de diciembre de 2024. Foto: RRSS

Los dos contratos, a los que calificó de "negocitos ya añejos", ascienden a más de 150 millones de pesos: uno dijo que es por 60 millones de pesos supuestamente para la administración de documentos de la Cámara Alta en una bodega en Hidalgo y otro contrato por más de 90 millones de pesos relacionado con el servicio a los elevadores.

Respecto a administración de papelería, en 2024 el Senado adjudicó el servicio a "persona física" (la Auditoría no revela el nombre de la empresa a diferencia de otros contratos) por 2 millones 913 mil pesos, los cuales la Auditoría constató que fueron pagados y el servicio recibido.

El Senador no dio detalles de la empresa para el servicio de elevadores. El único contrato de 2024 relacionado se dio sin licitación pública y sin irregularidades según la ASF.

El 8 de diciembre de 2023,  la Cámara de Senadores adjudicó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones incluidas a 17 elevadores marca Schindler ubicados en el inmueble de Av. Paseo de la Reforma No. 135, a la empresa Elevadores Schindler, S.A. de C.V "por ser la única empresa que cuenta con los derechos sobre el uso de la tecnología “Port” con la que operan los elevadores objeto de la adquisición".

Por lo anterior, el 2 de enero de 2024 se suscribió el contrato por 3 millones 179 mil pesos, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. La Auditoría constató que la Cámara de Senadores suscribió el contrato, realizó los registros contables y presupuestales, y acreditó la prestación de los servicios, en cumplimiento de la normativa.

Finalmente, los señalamientos desde tribuna no avanzaron luego de que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo reunirse a ambos morenistas para dialogar y posar juntos en una fotografía.

Pero la Auditoría Superior de la Federación atendió a la denuncia y fiscalizó el gasto tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores durante 2024, y concluyó que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

