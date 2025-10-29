Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las reservas de última hora y respondió que aún no tenía información, pero que revisaría el planteamiento de Monreal antes de emitir una postura.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La votación quedó con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones.

La nueva legislación busca perseguir de oficio los actos de extorsión, imponer condenas de hasta 25 años de prisión y habilitar la denuncia anónima a través del número telefónico 089.

Sin embargo, durante la discusión en lo particular, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó reservas de último momento que fueron avaladas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Entre los cambios más relevantes, se propuso reducir las sanciones para servidores públicos, como policías, ministerios públicos, directores de centros penitenciarios y quienes incurran en omisión al denunciar delitos de extorsión conocidos.

El dictamen planteaba condenas de 10 a 20 años para esos casos; con la reserva, el castigo tendría una reducción de cinco a 12 años de cárcel.

"Estamos planteando que al extorsionador le demos de seis a 15 años y al funcionario que no informa, de 10 a 20 años. También hay otro artículo, el 26, que fortalece el carácter resolutivo y restaurativo de la Ley General para la reparación del daño a las víctimas".

Un segundo cambio recayó en la figura de extinción de dominio, que permite confiscar bienes de personas involucradas en delitos. La reparación del daño a las víctimas se realizará con los recursos obtenidos de particulares mediante esta figura, pero se excluyeron los bienes asegurados a favor del Gobierno federal o de los estados.

"Esta Ley previene que de los bienes producto de este delito de extorsión se destinen prioritariamente a la reparación del daño", expuso el legislador morenista.

Además, Monreal propuso fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión para convertirla en un instrumento de política pública operativa y verificable: “Se plantea diseñar e implementar campañas permanentes de información y prevención orientadas a visibilizar las distintas modalidades de extorsión y a fomentar la denuncia ciudadana”.

Sobre el tema, la oposición acusó que las reservas iban en contra de la voluntad del Ejecutivo federal. Por ejemplo, el panista César Damián Retes explicó que era una pésima manera de echar a perder la iniciativa de la Presidenta, con una Ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión.

Cuestionada al respecto durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) respondió que no contaba con información detallada sobre la reserva impulsada por el Diputado Ricardo Monreal.