La Cámara de Diputados avala reformas a la Ley Aduanera; entrará en vigor en 2026

Las reformas a la Ley Aduanera buscan combatir la corrupción y el contrabando conocido como "huachicol fiscal".

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó este martes con 343 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, la iniciativa para reformar y procesar diversas disposiciones legislativas a la Ley Aduanera que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

"La reforma a la Ley Aduanera es profunda, ya que trastorna los sistemas antiguos porque los actualiza, los transparenta e incluye a la tecnología porque los procesos van a ser videovigilados", expuso el Diputado morenista Fernando Jorge Castro Trenti.

De acuerdo con Castro Trenti, la iniciativa pondrá mayor orden en las aduanas, contribuirá a barrer la corrupción "de arriba para abajo", y plantea someter a corresponsabilidad a todos aquellos "que reciben una patente para que en nombre del Estado certifiquen lo que sale y lo que entra”, subrayó.

La nueva reglamentación propone reforzar las medidas de control fiscal, y los trámites para la importación y exportación de mercancías. El objetivo es ayudar a las autoridades aduanales a combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.

Por su parte, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Ginez Serrano, advirtió que la reforma constituye un retroceso que golpea la economía nacional y protege el negocio del "huachicol fiscal".

“Hoy las aduanas son la coladera por la que el crimen organizado introduce lo que se necesita y esto ante la falta de control y la voluntad política del Gobierno federal [...] el error más grave (del sexenio pasado) fue entregar el control de las aduanas a la Marina y al Ejército, pues lejos de resolver el problema, sólo contagió a nuestras fuerzas armadas con el mismo problema de la corrupción”, indicó la Diputada.

"Las modificaciones a la Ley Aduanera se presentan bajo el argumento de ordenar las aduanas, pero en realidad centralizan el poder y consolidan un esquema que ha permitido delitos graves contra la hacienda pública. Esta reforma entorpece lo que debía agilizar, regula en exceso lo que debía simplificar y, lo más grave, perpetúa la impunidad. No acompañamos una reforma que golpea a la economía nacional”, sostuvo la legisladora panista.

Emilio Lara Calderón, Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fustigó la entrada en vigor de la reforma aduanera para el 1 de enero de 2026.

"En el grupo parlamentario del PRI queremos decirlo claro: así sea el inicio de la vigencia mañana, el próximo mes o el primero de enero, representa un retroceso en materia aduanera. Esta decisión no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos”, se quejó el legislador.

La reforma había sido devuelta desde el Senado por una modificación, en la que se estableció que su entrada en vigor será el 1 de enero de 2026. La iniciativa aprobada fue remitida al poder Ejecutivo para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.