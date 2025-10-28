Diputados aprueban en comisión dictamen para expedir la Ley General contra Extorsión

La iniciativa de la Ley General contra la Extorsión fue aprobada por mayoría en la Comisión de Justicia, por lo que será discutida en el pleno de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La iniciativa presidencial fue avalada, sin modificaciones, por mayoría, con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, por lo que ahora pasará al pleno de San Lázaro para su discusión y votación durante la sesión del miércoles 29 de octubre.

El dictamen aprobado por las diputadas y los diputados de la Comisión de Justicia establece penas más severas para quienes cometen extorsiones, como el cobro de piso, además de que plantea que este delito sea perseguido de oficio y unifica la tipificación a nivel federal.

¿Qué medidas establece el proyecto de la Ley General contra la Extorsión?

El proyecto para expedir la Ley General contra la extorsión propone distintas reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa incluye las siguientes propuestas:

Penas de seis a 15 años de prisión y multas de 100 hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 11 mil a 50 mil pesos, "a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico".