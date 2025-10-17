Sheinbaum envía iniciativa para que extorsión se castigue hasta con 15 años de cárcel

Sugeyry Romina Gándara

17/10/2025 - 11:58 am

Sheinbaum envía iniciativa para que extorsión se castigue hasta con 15 años de cárcel.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum enviará iniciativa al Congreso para que la extorsión se persiga de oficio

La SSPC anuncia Estrategia Nacional contra la Extorsión; 8 estados serán prioritarios

Extorsión: el principal delito que ha ido al alza en México al amparo de la impunidad

La homologación de la extorsión a nivel federal comprende reformas a distintos ordenamientos legales como lo son el Código Penal Federal, códigos penales locales y la Ley federal contra la delincuencia organizada.

Ciudad de México 17 de octubre (SinEmbargo).- La Consejera Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ernestina Godoy Ramos, informó este viernes que ya fue enviada al Congreso de la Unión la iniciativa para la homologación del delito de extorsión a nivel Federal y que el mismo se persiga de oficio.

“Lo que se pretende es que todos los estados y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismo elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y pretende que no sea necesaria la presentación de la denuncia para su investigación”, indicó la Consejera hoy en la conferencia matutina.

La funcionaria afirmó que la propuesta contempla una penalidad que va desde los seis hasta los 15 años de prisión para el delito de extorsión y habrá una serie de agravantes, las cuales serán cuando la extorsión sea para el cobro de piso, o cuando la víctimas sean migrantes, por ejemplo.

Ernestina Godoy anuncia homologación del delito de extorsión
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Andrea Murcia Monsivais, Cuartoscuro

Además, también establece como agravantes los casos en que los extorsionadores sean servidores públicos o cuando se cometa el delito desde un centro penitenciario.

Para lograr la homologación del delito a nivel federal, la iniciativa comprende reformas a distintos ordenamientos legales como lo son el Código Penal Federal, códigos penales locales y la Ley federal contra la delincuencia organizada.

La funcionaria indicó que esta propuesta comprende también la coordinación entre autoridades con un tipo penal básico, así como todos los elementos y previsiones para la prevención e investigación.

La Ley general unificará y contemplará, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se podrán cumplir con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Previamente, en septiembre, fue aprobada una reforma constitucional para permitir que el Congreso pudiera legislar sobre el delito de la extorsión, antes una facultad que sólo tenían los congresos locales.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Un gobierno nos vigila

"Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

+ Sección

Galileo

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
1

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Médico agrede a familiares de paciente
2

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
3

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
4

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

El PAN se relanza.
5

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos
6

Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.
7

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

8

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Agustín Laje
9

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

10

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
11

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Sheinbaum aseveró que se revisará el acuerdo con refresqueras.
12

Claro que vamos a revisar que las refresqueras cumplan con bajar el azúcar: Sheinbaum

13

ENTREVISTA ¬ Las refresqueras tienen que cumplir o truenan el sistema de salud: Clark

Donald Trump y Javier Milei
14

Bombas en Caracas y en McDonalds

Claudia Sheinbaum y Alejandro Gertz Manero
15

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum envía iniciativa para que extorsión se castigue hasta con 15 años de cárcel.
1

Sheinbaum envía iniciativa para que extorsión se castigue hasta con 15 años de cárcel

Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos
2

Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos

Poza Rica, afectaciones por lluvias
3

Viviendas dañadas por las lluvias en el país ascienden a 38 mil 872: Ariadna Montiel

Sheinbaum aseveró que se revisará el acuerdo con refresqueras.
4

Claro que vamos a revisar que las refresqueras cumplan con bajar el azúcar: Sheinbaum

Diputados aprueban en lo particular impuestos a videojuegos, tabaco y refrescos.
5

Diputados consuman aumento al IEPS en refrescos, tabaco y más. ¿De cuánto será?

¿Qué hacer el fin de semana?
6

Deliciosa comida de Nayarit, teatro, alebrijes y un Friki Fest este fin de semana

7

ENTREVISTA ¬ Las refresqueras tienen que cumplir o truenan el sistema de salud: Clark

Claudia Sheinbaum compartió un informe de las acciones que se están llevando a cabo para atender a todas y todos los afectados por las intensas lluvias.
8

Van 26 mil 311 viviendas censadas tras lluvias, informa Sheinbaum y reitera apoyos

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos.
9

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos

Claudia Sheinbaum
10

Claudia Sheinbaum publica Ley de Amparo en el DOF con modificaciones a retroactividad

Bebidas con azucar
11

Diputados aprueban en lo general impuestos a IEPS, a videojuegos, tabaco y refrescos

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
12

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?