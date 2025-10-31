España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Sheinbaum afirmó que si algo ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México y de los pueblos originarios.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este viernes las declaraciones del Canciller del Gobierno español, José Manuel Albares, quien nombró el dolor y la injusticia que la Conquista provocó a los pueblos originarios en México.

"El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos, no es humillante. Al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del Canciller del Gobierno español en el reconocimiento, particularmente, en este año de la mujer indígena", aseguró la mandataria.

Manuel Albares mencionó los agravios de la corona española durante la inauguración de una exposición de arte en España, en la que participaron artistas de pueblos originarios. "Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", dijo el representante del país europeo.

Sheinbaum aseguró que las relaciones con España no están rotas, pero que las palabras del Canciller son un primer paso para el reconocimiento y el perdón. "No tiene que haber reconciliación. Nosotros solicitamos el perdón. Me parece que el llevar esta exposición y esta primera declaración del Canciller español, abre, es un primer paso y tiene que continuar. Ahora, no están rotas las relaciones con España ni mucho menos; hay relación comercial, hay relación cultural. Se va hacer esto del turismo el próximo años en España donde México es invitado especial, en fin, esa relación existe", indicó.

Al ser cuestionada sobre la petición de perdón que retomó la mandataria del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum contestó: "Es parte de la narrativa, de que las decisiones incluso de nuestro Gobierno vienen de otro lado, del Presidente López Obrador para ser muy claros y pues es obvio que no. En efecto, cuando le dije que había tomado la decisión de no invitar al rey, el me dijo que 'no necesitas incorporarlas al Gobierno, estas empezando. No lo hago porque usted me lo diga o no me lo diga. lo hago por convicción' y en efecto pues tenía que ver con este agravio que pienso yo que hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso al hablar de lamentar este violencia del pasado", explicó.

"Es una historia viva hoy, si algo ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México, que viene de nuestra historia y nuestra historia parte, reconocida por el humanismo mexicano, con una fuerza de los pueblos originarios y la otra de la historia de México desde la Independencia hasta nuestros días, la lucha por la independencia, la soberanía, las libertades, la democracia y la justicia. Es vivo hoy, no es un asunto retórico. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de hoy, tienen que ser reconocidos como la grandeza cultural de México", insistió Sheinbaum.

"En el momento que se reconoce eso, el pueblo de México se empodera, por eso no es historia, no es algo del pasado. Representa el presenta, la dignidad del pueblo y su fuerza, y la vamos a seguir reivindicando", finalizó.