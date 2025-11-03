La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Ante la ola de críticas que recibió este fin de semana, a raíz del asesinato de Carlos Manzo, Claudia Sheinbaum aseguró que "no habrá otra guerra contra el narco".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo esta mañana una profunda reflexión sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, que fue atacado a balazos el sábado pasado durante el Festival de Velas, y reclamó a opositores la ola de críticas y comentarios que lanzaron contra la estrategia que ha desarrollado su Gobierno para combatir la inseguridad y la violencia en el país.

"¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué propone? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención de las causas", aseguró.

"Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores o dueños o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Pero eso sí, como buitres", agregó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.