VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

La Fiscalía de Michoacán presentó videos que reconstruyen la ruta y las acciones del agresor que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó este lunes los primeros videos que muestran el recorrido del presunto responsable del homicidio de Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, ocurrido durante el Festival de las Velas, el pasado 1 de noviembre.

El agresor, que sería identificado como Osvaldo Gutiérrez, alias "El Cuate" -según fuentes federales citadas por El Universal, se desplazó por distintas calles del centro de la ciudad antes de perpetrar el ataque, de acuerdo con información difundida por el Fiscal de Michoacán en conferencia de prensa.

Según las investigaciones, el hombre recorrió varios comercios en las inmediaciones de la plaza principal, donde adquirió una sudadera blanca que portaba al momento del ataque. Los videos también confirman que se hospedó en un hotel del Centro Histórico alrededor de las 16:00 horas del 1 de noviembre, lo que permitió establecer su ubicación previa al crimen.

#ULTIMAHORA

🚨 SE LE VIENE LA NOCHE A LA DERECHA Autoridades Federales identificaron al Asesino de Carlos Manzo como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, “El Cuate”, originario de Apatzingán y familiar de “El Prángana” uno de los líderes ligados al CJNG. Gran trabajo de Inteligencia e… pic.twitter.com/tukiSrjRy6 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 4, 2025

A las 20:10 horas, el agresor se dirigió al evento público donde se encontraba el alcalde. Veinte minutos después, se aproximó al altar principal decorado con velas y flores, sitio en el que la víctima convivía con su hijo.

De acuerdo con los registros visuales, el atacante se desplazó entre la multitud y rodeó la zona hasta colocarse a corta distancia del edil. Una vez cerca, accionó una pistola calibre nueve milímetros y realizó al menos siete disparos consecutivos.

Las autoridades confirmaron que uno de los proyectiles impactó en el tórax, a la altura del abdomen, lo que provocó la muerte del presidente municipal.

Durante el ataque también resultaron heridas dos personas: un elemento de Protección Civil, que en un principio fue investigado y posteriormente deslindado de cualquier participación; y el Regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien presentó una lesión leve. Ambos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica.

Por otra parte, el Fiscal Torres Piña explicó que la prueba de rodizonato de sodio aplicada al cuerpo del agresor resultó positiva, lo que confirma su participación directa en el uso del arma de fuego. Según los reportes, los análisis periciales incluyen más de 40 dictámenes relacionados con balística, genética, huellas y análisis de video.

Asimismo, la Fiscalía estatal estableció que la pistola empleada en el homicidio está vinculada con al menos dos casos previos: uno ocurrido el 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, donde se registró un doble homicidio, y otro el 23 de octubre en un bar de la colonia Gran Parada, donde una persona murió y otra resultó herida con la misma arma.

Ante los hechos, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que, aunque el presunto autor material fue abatido en el lugar, las autoridades investigan la posible participación de un autor intelectual y de grupos criminales que podrían estar implicados en el ataque.

De esta forma, el Gobierno estatal reiteró que las indagatorias se realizan con apoyo de autoridades federales y que la prioridad es identificar la red detrás del homicidio. Los avances de la investigación serán presentados en los próximos días conforme se validen los resultados periciales y testimoniales.