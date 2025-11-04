VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 9:21 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

La Fiscalía de Michoacán presentó videos que reconstruyen la ruta y las acciones del agresor que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. 

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó este lunes los primeros videos que muestran el recorrido del presunto responsable del homicidio de Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, ocurrido durante el Festival de las Velas, el pasado 1 de noviembre.

El agresor, que sería identificado como Osvaldo Gutiérrez, alias "El Cuate" -según fuentes federales citadas por El Universal, se desplazó por distintas calles del centro de la ciudad antes de perpetrar el ataque, de acuerdo con información difundida por el Fiscal de Michoacán en conferencia de prensa.

Según las investigaciones, el hombre recorrió varios comercios en las inmediaciones de la plaza principal, donde adquirió una sudadera blanca que portaba al momento del ataque. Los videos también confirman que se hospedó en un hotel del Centro Histórico alrededor de las 16:00 horas del 1 de noviembre, lo que permitió establecer su ubicación previa al crimen.

A las 20:10 horas, el agresor se dirigió al evento público donde se encontraba el alcalde. Veinte minutos después, se aproximó al altar principal decorado con velas y flores, sitio en el que la víctima convivía con su hijo.

De acuerdo con los registros visuales, el atacante se desplazó entre la multitud y rodeó la zona hasta colocarse a corta distancia del edil. Una vez cerca, accionó una pistola calibre nueve milímetros y realizó al menos siete disparos consecutivos.

Las autoridades confirmaron que uno de los proyectiles impactó en el tórax, a la altura del abdomen, lo que provocó la muerte del presidente municipal.

 

Durante el ataque también resultaron heridas dos personas: un elemento de Protección Civil, que en un principio fue investigado y posteriormente deslindado de cualquier participación; y el Regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien presentó una lesión leve. Ambos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica.

Por otra parte, el Fiscal Torres Piña explicó que la prueba de rodizonato de sodio aplicada al cuerpo del agresor resultó positiva, lo que confirma su participación directa en el uso del arma de fuego. Según los reportes, los análisis periciales incluyen más de 40 dictámenes relacionados con balística, genética, huellas y análisis de video.

Asimismo, la Fiscalía estatal estableció que la pistola empleada en el homicidio está vinculada con al menos dos casos previos: uno ocurrido el 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, donde se registró un doble homicidio, y otro el 23 de octubre en un bar de la colonia Gran Parada, donde una persona murió y otra resultó herida con la misma arma.

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
Manzo se convirtió en Alcalde independiente tras su paso por la política local con Morena, Foto: Facebook Carlos Manzo

Ante los hechos, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que, aunque el presunto autor material fue abatido en el lugar, las autoridades investigan la posible participación de un autor intelectual y de grupos criminales que podrían estar implicados en el ataque.

De esta forma, el Gobierno estatal reiteró que las indagatorias se realizan con apoyo de autoridades federales y que la prioridad es identificar la red detrás del homicidio. Los avances de la investigación serán presentados en los próximos días conforme se validen los resultados periciales y testimoniales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
2

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
3

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
4

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
5

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
6

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Perú rompe relaciones con México.
7

Perú rompe relaciones con México. Exjefa de gabinete de Castillo se asila en Embajada

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
8

De Carlos Manzo a la Generación Z: la derecha usa la tragedia para reposicionarse

9

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
10

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
11

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
12

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
13

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
14

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La historia de las Tiendas del Bienestar
15

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
2

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
3

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
4

De Carlos Manzo a la Generación Z: la derecha usa la tragedia para reposicionarse

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
5

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
6

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

Estudiantes marchan en Uruapan para exigir justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
7

Michoacán marcha tras el crimen de Carlos Manzo; estudiantes exigen paz y justicia

8

Humo tóxico impidió salir a las 23 víctimas del Waldo's; 2 jóvenes siguen graves: FGE

Perú rompe relaciones con México.
9

Perú rompe relaciones con México. Exjefa de gabinete de Castillo se asila en Embajada

Marcelo Ebrard compartió su balance sobre la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur.
10

Ebrard destaca "exitosa" Cumbre de APEC en Corea del Sur; México será su sede en 2028

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" eligió al autor mexicano Gonzalo Celorio como ganador de la edición de este año.
11

El mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025 por su "hondura reflexiva"

Durante el desfile por el Día de Muertos en Mazatepec ocurrió una explosión en un carro alegórico, lo que dejó 10 personas lesionadas, informó PC de Morelos.
12

VIDEO ¬ Un carro alegórico explota durante desfile en Morelos; PC reporta 10 heridos