Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 9:52 am

Omar García Harfuch, titular de la SSPC descartó que exista un vínculo entre escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e integrantes del crimen organizado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

VIDEOS ¬ “¡Fuera, fuera!”, le gritan a Bedolla en el funeral. “¡Asesino, asesino!”

Uno de los escoltas del Presidente Municipal de Uruapan fue quien abatió al presunto asesino de Carlos Manzo, reveló el titular de la SSPC.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó este lunes que exista un vínculo entre los escoltas del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, con integrantes del crimen organizado.

El Secretario de Seguridad destacó que uno de los elementos del primer círculo de seguridad del Alcalde fue quien abatió al presunto tirador que lo privó de la vida, durante un informe presentado en la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional.

"Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al Alcalde tenga un vínculo con la delincuencia organizada; de hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al Alcalde", dijo García Harfuch.

García Harfuch dio a conocer que los elementos que integraban el primer círculo de seguridad del Edil ya rindieron su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que hasta el momento no hay indicios de un vínculo entre policías municipales y el crimen organizado.

Por otra parte, el Titular de la SSPC explicó que las autoridades obtuvieron varios videos en los que aparece el presunto responsable del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mismos que están siendo analizados para buscar nuevos indicios.

"Tenemos imágenes que hemos obtenido de otros negocios del agresor antes del evento y de otras personas que estamos analizando. Sí tenemos ya esos videos y estamos trabajando en ellos", dijo García Harfuch".

Finalmente, García Harfuch explicó que la Fiscalía de Michoacán es la responsable de investigar los hechos violentos y el asalto al Palacio de Gobierno de Uruapan ocurridos durante las movilizaciones ciudadanas organizadas tras el asesinato del Alcalde Carlos Manzo.

"No es una investigación federal, sabemos que lo tiene la Fiscalía de Michoacán, pero si requieren cualquier tipo de apoyo para el caso de los policías estatales por supuesto lo proporcionaremos", declaró el Secretario de Seguridad.

Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a tiros la noche del sábado 1 de noviembre, mientras encabezaba el Festival de las Velas en la Explanada de la Inmaculada de dicha localidad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
2

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
3

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
4

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
5

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
6

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
7

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
8

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales.
9

Massive Caller y la narcodictadura

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
10

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
11

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

12

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

Omar García Harfuch, titular de la SSPC descartó que exista un vínculo entre escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e integrantes del crimen organizado.
13

Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
14

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

15

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Omar García Harfuch, titular de la SSPC descartó que exista un vínculo entre escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e integrantes del crimen organizado.
1

Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
2

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
3

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
4

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

5

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
6

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

México está entre los cuatro mejores equipos del planeta a nivel femenil sub 17. Este domingo, el Tricolor superó en la tanda de penales a Italia.
7

México elimina a Italia y consigue pase a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Juan Gabriel sigue sonando nueve años después.
8

DATOS ¬ Eterno Juan Gabriel: cada segundo suena una canción, según Youtube y Spotify

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.
9

Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
10

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

La Semovi de la CdMx reveló cuáles fueron las condiciones que aceptaron los choferes de transporte público para aprobar el aumento de 1.50 pesos en la tarifa.
11

CdMx: Choferes de transporte público deben traer uniforme, tener unidades limpias...

El cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del Alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, arribó la tarde de este domingo al centro histórico del municipio.
12

FOTOS ¬ Uruapan da último adiós a Alcalde con mariachi y reclamos contra la violencia