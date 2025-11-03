Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

Uno de los escoltas del Presidente Municipal de Uruapan fue quien abatió al presunto asesino de Carlos Manzo, reveló el titular de la SSPC.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó este lunes que exista un vínculo entre los escoltas del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, con integrantes del crimen organizado.

El Secretario de Seguridad destacó que uno de los elementos del primer círculo de seguridad del Alcalde fue quien abatió al presunto tirador que lo privó de la vida, durante un informe presentado en la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional.

"Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al Alcalde tenga un vínculo con la delincuencia organizada; de hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al Alcalde", dijo García Harfuch.

García Harfuch dio a conocer que los elementos que integraban el primer círculo de seguridad del Edil ya rindieron su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que hasta el momento no hay indicios de un vínculo entre policías municipales y el crimen organizado.

Por otra parte, el Titular de la SSPC explicó que las autoridades obtuvieron varios videos en los que aparece el presunto responsable del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mismos que están siendo analizados para buscar nuevos indicios.

"Tenemos imágenes que hemos obtenido de otros negocios del agresor antes del evento y de otras personas que estamos analizando. Sí tenemos ya esos videos y estamos trabajando en ellos", dijo García Harfuch".

Finalmente, García Harfuch explicó que la Fiscalía de Michoacán es la responsable de investigar los hechos violentos y el asalto al Palacio de Gobierno de Uruapan ocurridos durante las movilizaciones ciudadanas organizadas tras el asesinato del Alcalde Carlos Manzo.

"No es una investigación federal, sabemos que lo tiene la Fiscalía de Michoacán, pero si requieren cualquier tipo de apoyo para el caso de los policías estatales por supuesto lo proporcionaremos", declaró el Secretario de Seguridad.

Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a tiros la noche del sábado 1 de noviembre, mientras encabezaba el Festival de las Velas en la Explanada de la Inmaculada de dicha localidad.