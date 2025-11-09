Sánchez considera prioritario normalizar relación con México; reconoce "claroscuros"

Redacción/SinEmbargo

09/11/2025 - 3:09 pm

El Presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que la normalización de las relaciones con México es una prioridad para su administración.

En entrevista con El País, Pedro Sánchez planteó un nuevo inicio en la relación con México, con respeto, diálogo y voluntad de entendimiento.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que la normalización de las relaciones con México es una prioridad para su administración y consideró necesario reconocer los “claroscuros” del pasado para fortalecer los lazos entre ambas naciones.

En entrevista con El País, el mandatario español destacó que su gobierno busca “seguir construyendo esas relaciones sobre bases mucho más sólidas”, tras varios años de tensión política marcada por la exigencia de disculpas por la Conquista del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la falta de respuesta desde Madrid y la exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos en un momento en el que la diplomacia exige, necesita, de una cierta discreción. Pero puedo garantizar que para España es prioritaria la normalización de nuestras relaciones con un país que consideramos muy próximo en todas las dimensiones”, declaró Sánchez.

El Presidente recordó además el apoyo que México brindó al exilio republicano español durante la Guerra Civil: “Siempre he trasladado a los responsables mexicanos que el gobierno de España, en esta dilatada y profunda relación histórica que tenemos, ha reivindicado las luces. Por ejemplo, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas envió barcos para acoger y proteger a los exiliados”.

Sánchez insistió en que su gobierno busca superar los desencuentros recientes, y fortalecer una relación basada en el respeto y la cooperación: "Efectivamente tenemos en nuestra historia claroscuros y es bueno reconocer esos claroscuros para comprendernos mejor".

El nuevo acercamiento marca el intento de ambos gobiernos por superar los roces recientes y recuperar la relación de confianza que históricamente los ha unido.

El gesto de Albares

Las declaraciones de Sánchez se produjeron después del gesto del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien el 31 de octubre reconoció el “dolor e injusticias” sufridas por los pueblos originarios de México durante la Conquista y expresó su “profundo lamento” durante la inauguración de la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", en Madrid.

“Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, dijo el Ministro.

La muestra, integrada por más de 400 piezas de arte precolombino, fue organizada con apoyo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien además escribió el prólogo del catálogo y facilitó obras de distintas culturas originarias -mexica, maya, zapoteca, mixteca, olmeca, huasteca y teotihuacana- para presentarse en cuatro sedes de la capital española.

La respuesta de Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró las palabras del Canciller español, las cuales calificó como “un primer paso” hacia el reconocimiento histórico y el entendimiento mutuo.

“El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos, no es humillante. Al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del Canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente, en este año de la mujer indígena”, comentó.

Sheinbaum Pardo aseguró que las relaciones con España no están rotas y que el gesto abre la puerta para una nueva etapa: “No tiene que haber reconciliación. Nosotros solicitamos el perdón. Me parece que el llevar esta exposición y esta primera declaración del Canciller español abre, es un primer paso y tiene que continuar. Ahora, no están rotas las relaciones con España ni mucho menos; hay relación comercial, hay relación cultural”.

También retomó la petición de perdón planteada durante el Gobierno anterior. “Es parte de la narrativa de que las decisiones de nuestro Gobierno vienen de otro lado, del Presidente López Obrador, y pues es obvio que no. Cuando le dije que no invitaría al rey, él me dijo: ‘No necesitas incorporarlas al Gobierno, estás empezando’. Lo hice por convicción”, explicó.

“Es una historia viva hoy. Si algo ha traído la Cuarta Transformación, es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México, que viene de nuestra historia. No es un asunto retórico, los pueblos originarios representan la grandeza cultural de México”, subrayó Sheinbaum.

La derecha española reacciona

@sinembargomx

España, ¿pedirá perdón? ¬ El Gobierno de ese país da un gesto a México. LosPeriodistas

♬ sonido original - SinEmbargo - SinEmbargo

El reconocimiento de Albares desató una fuerte reacción de la derecha española. El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, exigió su dimisión al considerarlo “el peor Ministro de Exteriores que ha tenido España”.

“El Ministro Albares es un nefasto representante que no conoce la historia ni la alianza de España con Hispanoamérica. No nos merecemos un gobierno que desprestigie a nuestro país, que en cuanto tiene ocasión hable mal de lo que ha sido España y de su historia”, sostuvo García Martín ante medios locales.

Las críticas se sumaron a la postura de sectores conservadores que rechazaron cualquier gesto de reconocimiento hacia México o hacia los pueblos originarios, al considerarlos una “revisión injusta” del pasado colonial.

