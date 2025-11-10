Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

Felipe Calderón advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como el uso de la fuerza, la justicia y la recaudación fiscal.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa participó este fin de semana en el foro empresarial ABECEB junto a los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina; y Eduardo Frei, de Chile. Allí expresó que el crimen organizado en América Latina (AL) se está apoderando del Estado, y que está reemplazando funciones de los gobiernos federales como el uso de la fuerza pública, la creación de leyes y el pago de impuestos.

“El problema es que las bandas criminales en América Latina se están apoderando del Estado, y están reemplazado o pretendiendo remplazar a funciones del Estado claves, que eran monopólicas. ¿Cuáles son? El monopolio de la fuerza pública, el monopolio de editar las normas o hacer leyes, a veces el monopolio de la justicia y sobre todo el monopolio del pago de impuestos”, comentó.

Calderón Hinojosa explicó que en el siglo XX el narcotráfico era sólo el tráfico de narcóticos. Sin embargo, consideró que los grupos criminales desarrollaron un nuevo mercado ilícito, donde ya no sólo importa controlar las rutas, sino adueñarse del territorio. Agregó que, entonces, se comienza a sobornar policías, jefes policiales, alcaldes y funcionarios de alto nivel.

Agradezco mucho al foro empresarial ABECEB su invitación a participar en el foro de prospectiva en Buenos Aires, Argentina. Un gusto participar al lado de mis buenos amigos y colegas exPresidentes Mauricio Macri de Argentina, y Eduardo Frei, de Chile. pic.twitter.com/bKyTH5DhKK — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 9, 2025

“Los criminales tienen un cambio de modelo radical. Ya no sólo exportan a Estados Unidos, sino que además distribuyen. Es muy distinto un modelo exportador, donde el valor agregado está en el transporte de la mercancía, cómo colocas una tonelada de cocaína entre Colombia y Tucson, Arizona, al nuevo valor del mercado que está en la distribución de droga. En el viejo mercado la clave es controlar las rutas; en el nuevo mercado, además de las rutas, la clave es controlar el territorio”, sostuvo.

Cuando el Estado se captura por completo, añadió Calderón, ya nadie puede pedir protección porque los criminales son el propio Estado. Habló de que al lanzar su estrategia en 2006, se logró expulsar a las organizaciones delictivas, “a pesar del sabotaje de los gobiernos locales”. Lamentó que, al finalizar su sexenio, se abandonó esa política ofensiva y se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.

Aprovechó para decir que en México se vive un "Maximato" y que la elección del Poder Judicial fue dictada por el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T).

