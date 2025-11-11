El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

La SSPC aseguró que para 2026 se bloquearán las señales en todos los penales federales del país y la CdMx para evitar que al interior operen líneas telefónicas usadas para la extorsión.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56 por ciento del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión a través del número 089, informó este martes el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario señaló que como parte de las estrategias de seguridad implementadas para combatir la extorsión, se detectó la operación de líneas telefónicas desde los penales, por lo que se ha procedido a bloquear al menos el 33 por ciento de las identificadas.

“Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión”, indicó García Harfuch.

El titular de la SSPC explicó que para bloquear las señales se instalaron inhibidores, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología especializada en centros penitenciarios federales.

“El 33 por ciento de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros, y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México”, agregó.

Asimismo, estimó que para el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

Harfuch informó que también se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios estatales, en las cuales se han asegurado módems, teléfonos, chips, drogas y armas blancas. Estas acciones se han llevado a cabo desde el inicio de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

En tanto, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social efectuó al menos cuatro mil 608 revisiones ordinarias en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), donde se han decomisado más de 84 mil objetos desde el inicio de la actual Administración.

A partir del 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Con acciones coordinadas de inteligencia y tecnología en los centros penitenciarios, se han bloqueado señales, reforzado la seguridad y realizado…

Respecto a las denuncias, el Secretario precisó que se han recibido 83 mil 800 llamadas desde que comenzó la estrategia. De ese total, 62 mil 716, es decir, el 75 por ciento, fueron extorsiones no consumadas gracias al acompañamiento de los operadores del 089, lo que permitió interrumpir la acción delictiva.

Del total de llamadas, el 10 por ciento derivó en denuncias formales por extorsiones consumadas. En total, se presentaron ocho mil 682 denuncias, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales, donde se han abierto al menos dos mil 929 carpetas de investigación.

“También se atendieron 12 mil 433 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar”, señaló.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Omar García Harfuch dio a conocer que del 6 de julio al 3 de noviembre se han detenido al menos 478 personas en 22 entidades del país por este delito.

Entre los casos destacados, mencionó el arresto de Rigoberto “N”, identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros en Apatzingán. La captura derivó de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región.

A su vez, fue detenido Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, así como con actividades de reclutamiento y entrenamiento de una célula delictiva.

En Aguascalientes, en un operativo encabezado por la Fiscalía estatal en colaboración con el Gabinete de Seguridad, fueron capturados cuatro hombres vinculados con actividades delictivas, a quienes se les aseguró armamento. Entre ellos se encuentra Armando “N”, alias “Charro”, y José Manuel “N”, operadores regionales de una célula delictiva, presuntos responsables de extorsiones, secuestros, venta de droga y homicidios.

Asimismo, dijo que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Carlos Alberto “N”, colaborador de Armando “N”, acusado de desaparición, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas.

En diferentes cateos emprendidos en Jalisco, fueron localizados tres integrantes de un grupo criminal, entre ellos Nazario “N”, señalado como generador de violencia, y responsable de extorsiones y venta de droga.