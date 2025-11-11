El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

Sugeyry Romina Gándara

11/11/2025 - 12:54 pm

Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosYComas ¬ Ley nueva contra la extorsión sancionará 35 tipos de este delito

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

La SSPC aseguró que para 2026 se bloquearán las señales en todos los penales federales del país y la CdMx para evitar que al interior operen líneas telefónicas usadas para la extorsión.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56 por ciento del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión a través del número 089, informó este martes el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario señaló que como parte de las estrategias de seguridad implementadas para combatir la extorsión, se detectó la operación de líneas telefónicas desde los penales, por lo que se ha procedido a bloquear al menos el 33 por ciento de las identificadas.

“Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión”, indicó García Harfuch.

El titular de la SSPC explicó que para bloquear las señales se instalaron inhibidores, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología especializada en centros penitenciarios federales.

“El 33 por ciento de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros, y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México”, agregó.

Asimismo, estimó que para el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

Harfuch informó que también se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios estatales, en las cuales se han asegurado módems, teléfonos, chips, drogas y armas blancas. Estas acciones se han llevado a cabo desde el inicio de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

En tanto, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social efectuó al menos cuatro mil 608 revisiones ordinarias en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), donde se han decomisado más de 84 mil objetos desde el inicio de la actual Administración.

Respecto a las denuncias, el Secretario precisó que se han recibido 83 mil 800 llamadas desde que comenzó la estrategia. De ese total, 62 mil 716, es decir, el 75 por ciento, fueron extorsiones no consumadas gracias al acompañamiento de los operadores del 089, lo que permitió interrumpir la acción delictiva.

Del total de llamadas, el 10 por ciento derivó en denuncias formales por extorsiones consumadas. En total, se presentaron ocho mil 682 denuncias, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales, donde se han abierto al menos dos mil 929 carpetas de investigación.

“También se atendieron 12 mil 433 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar”, señaló.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Omar García Harfuch dio a conocer que del 6 de julio al 3 de noviembre se han detenido al menos 478 personas en 22 entidades del país por este delito.

Entre los casos destacados, mencionó el arresto de Rigoberto “N”, identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros en Apatzingán. La captura derivó de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región.

A su vez, fue detenido Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, así como con actividades de reclutamiento y entrenamiento de una célula delictiva.

En Aguascalientes, en un operativo encabezado por la Fiscalía estatal en colaboración con el Gabinete de Seguridad, fueron capturados cuatro hombres vinculados con actividades delictivas, a quienes se les aseguró armamento. Entre ellos se encuentra Armando “N”, alias “Charro”, y José Manuel “N”, operadores regionales de una célula delictiva, presuntos responsables de extorsiones, secuestros, venta de droga y homicidios.

Asimismo, dijo que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Carlos Alberto “N”, colaborador de Armando “N”, acusado de desaparición, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas.

En diferentes cateos emprendidos en Jalisco, fueron localizados tres integrantes de un grupo criminal, entre ellos Nazario “N”, señalado como generador de violencia, y responsable de extorsiones y venta de droga.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
1

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

2

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
3

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

Salinas Pliego en bancarrota
4

Salinas Pliego en bancarrota

Sheinbaum sobre Salinas Pliego.
5

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
6

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
7

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

8

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
9

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

La Presidenta Sheinbaum presumió el descenso en el número de homicidios en el primer año de su Gobierno.
10

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP

La Caravana Navideña de la DiabetiCola.
11

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal, y cuestionó a Sheinbaum sin nombrarla.
12

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
13

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
14

Extorsión, el cáncer de Michoacán

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá este martes un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México.
15

No te quites el abrigo que el ambiente frío continuará en la mayor parte de México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.
1

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
2

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

Sheinbaum sobre Salinas Pliego.
3

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum presumió el descenso en el número de homicidios en el primer año de su Gobierno.
4

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá este martes un ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México.
5

No te quites el abrigo que el ambiente frío continuará en la mayor parte de México

La Presidenta Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
6

La propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027 “es buena”, dice Claudia

La Presidenta Sheinbaum respondió los dichos de Calderón y criticó que lanzara una "guerra" en su propio país cuando fue Presidente.
7

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
8

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
9

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

10

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
11

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
12

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"