CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos. Tras años de marginación por sus posturas racistas y antisemitas, su influencia ha crecido de manera acelerada entre jóvenes de ultraderecha, al punto de provocar tensiones dentro del propio Partido Republicano y cuestionar el liderazgo de Donald Trump.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El supremacista blanco Nick Fuentes, un joven podcaster de apenas 26 años, negacionista del Holocausto y admirador confeso de Hitler, se ha convertido en el nuevo rostro de la extrema derecha estadounidense. Tras el asesinato del activista Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, Fuentes ha llenado el vacío dentro del movimiento conservador radical, impulsando una agenda aún más agresiva y racista.

Desde su irrupción en la manifestación neonazi de Charlottesville en 2017, Fuentes ha construido un imperio mediático que mezcla discurso religioso, nacionalismo blanco y teorías conspirativas. Su comunidad digital, los llamados “Groypers”, lo sigue con devoción casi sectaria en plataformas como Rumble y Telegram, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Hoy, convertido en una figura capaz de influir incluso dentro del Partido Republicano, Fuentes encarna una mutación peligrosa del trumpismo: una versión sin filtros, más joven y más violenta. Lo mismo desafía a Donald Trump por no “moverse lo suficiente a la derecha” que provoca divisiones en el conservadurismo tradicional, donde algunos lo ven como el heredero natural de Charlie Kirk y otros como una amenaza directa a la estabilidad del movimiento MAGA.

El heredero de Charlie Kirk

“Los judíos controlan la sociedad, las mujeres deberían callarse la boca, la mayoría de los negros deberían estar en la cárcel, y viviríamos en el paraíso, así de simple. Literalmente, así de simple. Pero cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de que es así de simple. Necesitamos que los hombres blancos vuelvan a estar al mando de todo. Eso es todo. Es así de simple”.

El autor de la frase es Nicholas Fuentes, mejor conocido como Nick Fuentes, un joven podcaster, supremacista blanco, adorador de Hitler y negacionista del Holocausto, que en los últimos días ha desatado una guerra civil dentro del Partido Republicano y que ha cuestionado a Donald Trump por no moverse lo suficiente a la derecha. Para algunos se trata del heredero de Charlie Kirk, aún cuando era un rival público del activista asesinado.

La columnista de The New York Times apunta que desde el asesinato de Kirk, el podcaster Nick Fuentes “ha subido más que nunca, revelando un mecanismo de radicalización de la derecha que parece imparable”. En efecto, una investigación de Wired reveló cómo sus seguidores en X aumentaron en casi 175 mil desde el fallecimiento de Kirk, y en Rumble, una plataforma de streaming alternativa, han visto crecer su número de seguidores en más de 100 mil.

Fuentes cobró notoriedad en 2017 cuando abandonó la Universidad de Boston después de denunciar “amenazas” relacionadas con su asistencia a la manifestación supremacista blanca “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia, cuyo objetivo era oponerse a la eliminación de una estatua de Robert E. Lee del Parque de la Emancipación.

Lo cierto es que la manifestación reunió a neonazis, miembros del Ku Klux Klan y agitadores de la derecha alternativa, quienes se congregaron en una muestra de unidad sin precedentes. Entre ellos, desfiló Fuentes, quien desde ese momento se convirtió en un realizador de videos a favor de Trump con un programa de YouTube llamado “America First with Nicholas J. Fuentes”.

Tras estos sucesos, Fuentes encontró un nicho dentro del movimiento de la derecha alternativa y desde entonces se ha convertido en un conocido comentarista supremacista blanco. La Liga Antidifamación recuerda que en una publicación de mayo de 2023 en Telegram, Fuentes declaró: «Cuando comencé mi carrera en 2017, era considerado una figura tóxica en la derecha estadounidense por mis ideas identitarias blancas, realistas en materia racial, "conciencia judía", antisionistas, autoritarias y católicas tradicionales».

Went out for Halloween last night pic.twitter.com/roGlau4cbA — Führer Nick Fuentes Groyper (@FNFgroyper) October 25, 2025

En 2020, apunta The New York Times, amplió su alcance más allá de las redes sociales con la Fundación America First. Un comunicado en el sitio web de la fundación afirma que el grupo defiende “el papel de Dios en la sociedad y la defensa de los principios del nacionalismo, el cristianismo y el tradicionalismo”.

Ahora Fuentes ha encontrado a su público, ahonda la Liga que da cuenta cómo a marzo de 2025, había acumulado una audiencia combinada de aproximadamente 724 mil seguidores en sus perfiles de redes sociales.

Desde entonces, Fuentes ha manifestado su desacuerdo con el acercamiento de Trump a Israel, así como al apoyo de los conservadores tradicionales a las “guerras interminables” y otros asuntos que, a su juicio, contradicen una verdadera agenda de “Estados Unidos Primero”.

En julio de 2024, Fuentes criticó a Trump en Telegram, antes de las elecciones presidenciales de ese año: “Si Trump, dijo, no se centra en la inmigración, Israel, la identidad blanca o el cristianismo, ¿entonces para qué sirve todo esto?”.

Fuentes, por ejemplo, afirmó durante la transmisión en vivo de la investidura del Trump en 2025, que los judíos obstaculizan la “soberanía” de Estados Unidos, que son la “facción más influyente en nuestro gobierno” y que Trump está “capturado por el lobby israelí”. En una transmisión en vivo de marzo de 2023, Fuentes declaró: “Creo que el Holocausto está exagerado. No odio a Hitler. Creo que hay una conspiración judía. Creo en el realismo racial”

En 2019, también dejó en claro su postura sobre la segregación racial en Estados Unidos: “¿A quién le importa? 'Oh, tuve que beber de una fuente diferente'. ¡Qué gran cosa!... oh, no, tuvieron que ir a una escuela diferente... Y aunque fuera malo, ¿a quién le importa?... era mejor para ellos, es mejor para nosotros”.

Del capitolio a Mar A- Lago

Días antes de la toma del Capitolio por parte de extremistas blancos, partidarios de Donald Trump y de su movimiento MAGA, Nick Fuentes alentó a sus seguidores a matar a legisladores estatales en un intento por revertir la victoria electoral de Biden, como señaló en Twitter Megan Squire, profesora de informática en la Universidad de Elon que sigue a las comunidades extremistas en línea

—¿Qué podemos hacerle tú y yo a un legislador estatal, además de matarlo? —dijo con una sonrisa burlona—. No deberíamos hacerlo. No lo estoy aconsejando, pero, vamos, ¿qué más se puede hacer, verdad?.

Fuentes, quien para entonces había participado como orador en mítines a favor de Trump a finales en Michigan y Washington D.C., afirmó haber asistido al mitin pero que no siguió a la multitud hacia el Capitolio.

Lo cierto es que en videos e imágenes se observó a personas con ropa con el lema "America First", el nombre de su podcast, dentro del edificio. Ese mismo día, Fuentes también pronunció un discurso cerca del Capitolio, animando a sus seguidores a "seguir avanzando hacia el Capitolio: ¡parece que lo estamos recuperando!".

En los años posteriores al asalto al Capitolio, Fuentes demandó el indulto general de los acusados ​​del 6 de enero, incluidos los delincuentes violentos. En el cuarto aniversario del asalto, Fuentes afirmó que era el “Día de los Patriotas”, un término acuñado por los participantes del asalto e instó al Presidente Trump a indultar a todos los “presos del 6 de enero”.

De hecho, en la última campaña electoral de Trump, Nick Fuentes compartió mesa con Donald Trump en una cena realizada en Mar-A-Lago a donde fue invitado por el rapero Kanye West, partidario de MAGA y quien se ha hecho llamar Ye.

Desde entonces, Trump ha declarado que no conocía a Fuentes ni sus antecedentes cuando cenaron juntos, afirmación que Fuentes confirmó en una entrevista. Sin embargo, otros asistentes al concurrido club privado lograron identificarlo. La noticia del encuentro desató una avalancha de críticas , tanto de algunos rivales republicanos como de aliados de Trump y su campaña presidencial, que apenas llevaba una semana.

“Vimos que todos en el comedor se levantaron y empezaron a aplaudir, y entonces entró el presidente”, dijo Fuentes a NBC News. “Nos saludó, invitó a Ye a cenar y Ye dijo que quería que nos sentáramos con él a la mesa. Así que entramos, Ye se tomó algunas fotos con algunos de los invitados en el comedor y luego nos sentamos a la mesa”. Según Fuentes, Trump se aseguró de que se sentaran en su mesa especialmente reservada en el patio, a la vista de todos.

Algunos medios hablaron de cómo durante la cena tuvo lugar una conversación ríspida entre Kanye West, señalado por sus comentarios antisemitas, y Trump. Para algunos el haber llevado a Fuentes se trató de una manera de dañar la campaña de Donald Trump. Incluso en un video, Kanye West sostuvo que “Trump está realmente impresionado con Nick Fuentes”.

A la vuelta de los años, ya instalado en el poder, ha vuelto a resurgir la figura de Fuentes, ahora por la división que ha generado su participación en una entrevista con Tucker Carlson, que para muchos en el partido buscó blanquear la imagen de Fuentes.

Carlson, un expresentador de Fox, es una de las voces más poderosas de la derecha. El que haya entrevistado a Fuentes desató la ira de senadores de alto perfil como Ted Cruz, que atacó a Carlson por darle plataforma a Fuentes. En su defensa, Carlson asegura que, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas dichas por Fuentes, su conversación es simplemente el ejercicio de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege el libre discurso en Estados Unidos, según reseña Univisión.

Fuentes estaba relegado desde hace años dentro de las plataformas conservadoras más visibles por sus posturas racistas, supremacistas y simpatizantes de los nazis, hasta ahora.

Los Groypers de Fuentes

La influencia y el impacto que ha tenido Fuentes en la derecha no puede explicarse sin su Ejército: los Groypers. The New York Times los describe como “un inmenso grupo de jóvenes a quienes ha estado movilizando recientemente en oposición al presidente Trump, de quien considera que no se ha movido lo suficiente hacia la derecha”.

Los Groypers se originaron en la web anónima 4chan, aunque el movimiento Groyper floreció en Discord, un servicio de mensajería para jugadores que también ha servido como caldo de cultivo para ideologías marginales dirigidas a jóvenes alienados, apunta el Times.

Conocido también como Ejército Groyper su nombre proviene de una variante de Pepe la Rana, un meme de internet. Este anfibibio fue dibujado de forma algo tosca y según su creador, Matt Furie , no pretendía ser un símbolo político. Sin embargo, en 2014, usuarios de extrema derecha del foro 4chan llevaron a cabo una campaña de troleo absurda, convirtiendo a Pepe en un racista declarado que trivializaba el Holocausto. En 2016, la Liga Antidifamación) declaró a Pepe símbolo de odio .

En algún momento, apunta el Times, la etiqueta Groyper se desvinculó de la rana obesa y pasó a asociarse con el Sr. Fuentes y su movimiento

Ahora, Fuentes se refiere a sus seguidores como “Groypers” o el “ Ejército Groyper ”, quienes consideran que sus ideas intolerantes son necesarias para preservar la identidad y la cultura blanca estadounidense de origen europeo, apunta la Liga Antifimación.

Los Groypers afirman que los conservadores tradicionales son tan responsables como los liberales y la izquierda de la supuesta destrucción de la América blanca. Se ven a sí mismos y a sus creencias racistas y antisemitas como el verdadero futuro del movimiento conservador.

The Wired reseñó en septiembre cómo se trata de un Ejército de seguidores extremadamente leales a la ideología nacionalista blanca y cristiana de Fuentes, que él describe como “América Primero”. Su lealtad persiste pese al desdén manifiesto de su líder hacia ellos, que a veces roza el odio abierto y los insultos.

“Los espectadores más jóvenes, en particular, perciben sus respuestas directas y sus posturas inquebrantables sobre la inmigración, Israel y Donald Trump como genuinas y auténticas, especialmente en comparación con lo que ofrecen otros líderes de opinión de derecha”, señala.

Algunos de los seguidores de Fuentes practican el "lookmaxxing" como se llama a una floreciente comunidad digital de jóvenes que buscan mejorar su atractivo físico.

Los “Groypers” también fueron conocidos por su activismo en contra de Charlie Kirk, en quien veían a un enemigo. Los partidarios de Fuentes comenzaron a provocar disturbios en eventos organizados por Kirk y su organización Turning Point. De hecho, tras el asesinato de Kirk, algunos especularon que un miembro de la comunidad Groyper podría ser el responsable, dada la antigua enemistad entre Fuentes y Kirk. Al final resultó ser completamente falso, pero se extendió como la pólvora.

Ahora, Fuentes es visto como el heredero de Kirk que busca llevar la extrema derecha mucho más lejos de lo que lo ha hecho Trump.