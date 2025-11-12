Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

Omar García Harfuch informó los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló la mañana de ese miércoles cómo lavaban dinero los casinos mexicanos que fueron suspendidos por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda, ya que presuntamente recurrían al uso de identidades robadas y falsos ganadores para cometer este delito.