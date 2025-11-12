Las vallas son para evitar violencia en marchas de la CNTE y "Generación Z", dice CSP

Sheinbaum aseguró que hay libertad de expresión y manifestación en México, pero destacó que la marcha de la llamada "Generación Z" ha sido convocada y apropiada por la oposición del país; calificó de extraño que la CNTE haya convocado a su propia manifestación en la misma semana.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó este miércoles que la colocación de vallas metálicas para rodear Palacio Nacional, en la capital mexicana, es para evitar la confrontación violenta del llamado "bloque negro" que suele aparecer en las manifestaciones y que ha usado herramientas para quemar edificios y lastimar a policías y manifestantes.

"El jueves recibimos información de que un grupo de maestros de la CNTE [Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación] querían manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez: hubo acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros sino de algunos provocadores. Pero lo que buscamos es evitar eso", explicó Sheinbaum sobre el sindicato disidente en su conferencia de prensa matutina.

"Segundo, también recientemente vieron estos bloques negros, que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y queman, utilizan distintos artefactos para quemar", añadió la mandataria. "Es evitar cualquier provocación".

Por ello, dijo, tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional, es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país": "Para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la policía, para proteger incluso a la propia policía". Sheinbaum recordó que, en una manifestación en años anteriores, varios elementos resultaron quemados "cuando hubo una manifestación supuestamente de mujeres, y digo supuesto porque era un grupito que utilizaba artefactos con fuego, y que prácticamente quemó a dos policías mujeres que afortunadamente sobrevivieron".

"Pero nosotros no queremos que haya violencia y que sea la policía quien enfrente una situación de este tipo. Entonces para eso se ponen las vallas, para prevenir que haya el uso de estos artefactos a un espacio público, a un espacio patrimonial. Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de las personas", reiteró la Presidenta.

Sheinbaum también dijo que este tipo de vallas se han colocado en Palacio Nacional desde hace mucho tiempo a partir de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego. "Ese es el objetivo: proteger la vida de las personas. Es mejor que haya una valla cuando se sabe que va a venir, o hay probabilidad alta, de estos grupos, sean promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar. Es mejor así, proteger la vida de las personas", subrayó.

"Que se conozca quiénes convocan a marcha de ‘Generación Z’"

La Presidenta Sheinbaum también resaltó el hecho de que la Sección 22 y otras de la CNTE convoquen a una manifestación la misma semana que la convocatoria realizada por supuestamente la "Generación Z". "Parece como que son muy radicales pero en realidad se juntan con la derecha, porque hay que decir que la marcha, haremos un análisis de cómo se ha ido convocando", destacó.

Sheinbaum explicó que se tiene diálogo con los maestros del sindicato disidente, incluso los más radicales. "Han ido varias veces a Oaxaca la propia Secretaria de Gobernación, el Secretario de Educación. Hay muchos apoyos que se han dado a maestros y a las niñas y niños de Oaxaca, a petición de ellos. Entonces no vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional, no tiene que ver con que no hay diálogo, están abiertas las puertas, se va a Oaxaca incluso a trabajar con ellos", dijo.