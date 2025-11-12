Las vallas son para evitar violencia en marchas de la CNTE y "Generación Z", dice CSP

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 11:21 am

Las vallas en Palacio Nacional son para evitar choques con el "bloque negro" y proteger vidas, dijo la Presidenta Sheinbaum.

Sheinbaum aseguró que hay libertad de expresión y manifestación en México, pero destacó que la marcha de la llamada "Generación Z" ha sido convocada y apropiada por la oposición del país; calificó de extraño que la CNTE haya convocado a su propia manifestación en la misma semana.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó este miércoles que la colocación de vallas metálicas para rodear Palacio Nacional, en la capital mexicana, es para evitar la confrontación violenta del llamado "bloque negro" que suele aparecer en las manifestaciones y que ha usado herramientas para quemar edificios y lastimar  a policías y manifestantes.

"El jueves recibimos información de que un grupo de maestros de la CNTE [Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación] querían manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez: hubo acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros sino de algunos provocadores. Pero lo que buscamos es evitar eso", explicó Sheinbaum sobre el sindicato disidente en su conferencia de prensa matutina.

"Segundo, también recientemente vieron estos bloques negros, que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y queman, utilizan distintos artefactos para quemar", añadió la mandataria. "Es evitar cualquier provocación".

Amurallan Palacio Nacional.
Policías capitalinos colocaron vallas en Palacio Nacional y el primer cuadro del Centro Histórico. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Por ello, dijo, tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional, es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país": "Para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la policía, para proteger incluso a la propia policía". Sheinbaum recordó que, en una manifestación en años anteriores, varios elementos resultaron quemados "cuando hubo una manifestación supuestamente de mujeres, y digo supuesto porque era un grupito que utilizaba artefactos con fuego, y que prácticamente quemó a dos policías mujeres que afortunadamente sobrevivieron".

"Pero nosotros no queremos que haya violencia y que sea la policía quien enfrente una situación de este tipo. Entonces para eso se ponen las vallas, para prevenir que haya el uso de estos artefactos a un espacio público, a un espacio patrimonial. Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de las personas", reiteró la Presidenta.

Sheinbaum también dijo que este tipo de vallas se han colocado en Palacio Nacional desde hace mucho tiempo a partir de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego. "Ese es el objetivo: proteger la vida de las personas. Es mejor que haya una valla cuando se sabe que va a venir, o hay probabilidad alta, de estos grupos, sean promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar. Es mejor así, proteger la vida de las personas", subrayó.

"Que se conozca quiénes convocan a marcha de ‘Generación Z’"

La Presidenta Sheinbaum también resaltó el hecho de que la Sección 22 y otras de la CNTE convoquen a una manifestación la misma semana que la convocatoria realizada por supuestamente la "Generación Z". "Parece como que son muy radicales pero en realidad se juntan con la derecha, porque hay que decir que la marcha, haremos un análisis de cómo se ha ido convocando", destacó.

Sheinbaum explicó que se tiene diálogo con los maestros del sindicato disidente, incluso los más radicales. "Han ido varias veces a Oaxaca la propia Secretaria de Gobernación, el Secretario de Educación. Hay muchos apoyos que se han dado a maestros y a las niñas y niños de Oaxaca, a petición de ellos. Entonces no vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional, no tiene que ver con que no hay diálogo, están abiertas las puertas, se va a Oaxaca incluso a trabajar con ellos", dijo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Galileo

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

