Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

Romina Gándara

13/11/2025 - 9:58 am

La Presidenta Sheinbaum analizó la ofensiva mediática en su contra.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

Sheinbaum recordó los cuestionamientos a su estrategia para enfrentar las devastadoras lluvias en el centro del país, con una "ofensiva llena de bots", dijo, y luego el caso del Alcalde Manzo, "el uso, contra la Presidenta, y lo que representamos, lleno de dinero, dinero, dinero".

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo analizó este jueves la ofensiva mediática en su contra en las últimas semanas, incluidas las críticas por su respuesta a las devastadoras lluvias en el centro del país, que dejaron docenas de muertos, así como el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la marcha de la supuesta "Generación Z", además del caso de acoso contra ella misma. La mandataria señaló que la oposición pensó que la iban a quebrar por ser mujer y no fue así.

–Preguntarle por estas semanas que han sido de mezquindad en México: por un lado los que se atrevieron a calificar como un "montaje" la agresión que usted sufrió y por otro lado, hemos sido testigos cómo sectores de derecha usan el asesinado del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con intereses políticos, más allá de la marcha de la "Generación Z". ¿Le preocupa? Hay una gran mayoría de medios de derecha y los progresistas son los menos.

–Decía el Presidente López Obrador que ningún Presidente había recibido la ofensiva contra él. Yo creo que por ahí nos vamos, si no es que ya le ganamos. La verdad es que este mes que pasó…

Sheinbaum señaló el machismo de los cuestionamientos, ya que esperaban quebrar a la Presidenta por ser mujer y no pudieron.
Sheinbaum señaló el machismo de los cuestionamientos, ya que esperaban quebrar a la Presidenta por ser mujer y no pudieron. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

La mandataria recordó los cuestionamientos a su estrategia para enfrentar las devastadoras lluvias en el centro del país, con una "ofensiva llena de bots", dijo, y luego el caso del Alcalde Manzo, "el uso, contra la Presidenta, y lo que representamos, lleno de dinero, dinero, dinero".

Pero, añadió, "como me dicen cuando salgo: no estoy sola". "Hay un pueblo que nos respalda, y mientras no traicionemos al pueblo, nos van a seguir respaldando. Tenemos tes principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y hasta el último día de mi mandato y de mi vida, porque no sólo es un compromiso de servidora pública, es de vida y de convicción, lo voy a cumplir.

–¿Le preocupa esta andanada?

–Hay que explicarla. Por todo nos van a criticar. Que si hacemos porque hacemos, que si no hacemos porque no hacemos. Esta cosa que viví de un acoso, de atreverse a decir que es un montaje es como el tema de una mujer en general. Nos hacen sentir culpables de un abuso, de un acoso, es la revictimización. Medios que ponen las fotos en primera plana y luego dicen que se disculpan, cuando no se disculparon. Es solidaridad de género, humana. Mientras nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo. Pensaron que por ser mujer nos iban a quebrar: no. Nos mantiene la convicción, el apoyo y la fraternidad del pueblo.

"Les duele que no haya rompimiento con AMLO"

Sheinbaum precisó que "hay que decir de dónde viene" la andanada mediática "aunque moleste". "Es nuestra responsabilidad usar la mañanera, tener esta conferencia, para informar". Y recordó su intervención de este miércoles en la Convención Nacional de Radio y Televisión (CIRT) 2025.

"Todos tenemos una responsabilidad en la veracidad de la información, los medios tienen la responsabilidad de poner las dos posiciones siempre, de debatir, de discutir, no sólo una, o unos cuantos, o utilizan sus medios como propaganda política. Entonces pónganle: ‘Órgano oficial de la derecha mexicana’", señaló.

–Hace unos días un periodista decano una supuesta nomeklatura querían atentar contra usted por no someterse, ¿cómo califica estas opiniones?

–Les da mucho coraje cuando les digo que no nos vamos a dividir. Lo dije en el Zócalo, en el [Primer] Informe, y a muchos les afectó tremendamente. Porque apuestan a la división del movimiento de transformación. Ellos querían que llegara al Gobierno y dijera: "Uy, no, el Presidente López Obrador, yo no voy a ser como él". No. Somos parte de un movimiento, somos consecuentes con ello, eso nos mantiene, nos sostiene y lo va a seguir haciendo. Es la fuerza del pueblo.

Hay que hablar de historia, y de historia reciente: Sheinbaum

–Líderes de opinión recomiendan que ya no debería hablar de Felipe Calderón, pero el expresidente habla siempre de México y para mal, desde el extranjero. ¿Qué responde a esos que solicitan ya no citarlo?

–Hay que recordar siempre la historia, hay que tenerlo siempre presente. Vamos a usar la "mañanera" también para esta discusión de qué es la ultraderecha. Y cómo en México, conservadores y liberales fueron parte no sólo del Siglo XIX, sino también del Siglo XX. Ahora viene el 20 de noviembre, la conmemoración de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del Siglo XX. Lo que representó en México: el reparto agrario. No lo hay en prácticamente ningún país de América Latina y del mundo. Claro, después de la reforma de [Carlos] Salinas de Gortari, hubo regresiones, pero aún así, la propiedad d ela tierra es colectiva en una buena parte del territorio nacional. Es algo único.

Sheinbaum resaltó el caso de Oaxaca y aseguró que "es parte de la historia" y retomó el tema. "El debate que ocurrió desde el Siglo XIX, porque los conservadores, lo que se llama derecha, fueron a pedir a Europa que viniera a gobernarnos desde fuera. Fueron a pedir a Maximiliano. Y fueron los liberales quienes lograron la segunda independencia de México. Ahora también se conmemora la independencia en la mar, el último bastión de los españoles en Veracruz", rememoró.

Por ello, dijo, "hay que hablar de historia y de historia reciente" también. "De Calderón, porque los jóvenes que nacieron en el 2000 tenían seis años cuando se hace el fraude y llega Calderón, y tenían 12 años cuando salen. Hay que recordar lo que fue [Vicente] Fox, para ellos [Ernesto] Zedillo, ni habían nacido. Es indispensable hablar de esto. De qué pasó en México y cómo se da el movimiento de transformación. Y por eso hay tantos… bueno,  poquitos en realidad, y que bueno que existan. Aquí no queremos pensamiento único, pero hay que recordar lo que hemos pasado como país y cómo defender al pueblo y a la patria", concluyó.

Romina Gándara

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enemigos

"Sí, es cierto que hay cosas extrañas sucediendo y grupos oscuros y ominosos, animados por manos que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

+ Sección

Galileo

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
1

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
2

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
3

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

La Presidenta Sheinbaum analizó la ofensiva mediática en su contra.
4

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
5

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

7

Carlos Manzo con el PRIAN

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
8

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Aeroméxico
9

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

Ricardo Salinas
10

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Sheinbaum
11

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
12

CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
13

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda cerraron 13 casinos por lavado de dinero; dos de ellos serían propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
14

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
15

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
1

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Salinas Pliego
2

UNO POR UNO, los 7 litigios que resolverá la Corte sobre la deuda de Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum analizó la ofensiva mediática en su contra.
3

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
4

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
5

CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
6

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Aeroméxico
7

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
8

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
9

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

10

"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein

Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp
11

#PuntosyComas ¬ Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp

Guerra en Gaza deja millones a EU.
12

La guerra de Gaza (18 mil niños muertos) ha dejado miles de millones a empresas de EU