Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 4:54 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso este miércoles a la CIRT dialogar con la Comisión de Reforma Electoral para revisar los tiempos oficiales de partidos durante campañas.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles ante concesionarios de radio y televisión que su Gobierno no reprime ni censura, sino que protege la libertad de expresión. Además, explicó que este principio es esencial para la justicia y la democracia.

"No reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión, creemos y confiamos en ella. Por el contrario, la defendemos porque entendemos que sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay justicia”, destacó durante su intervención en la Convención Nacional de Radio y Televisión (CIRT) 2025.

En su participación, la mandataria federal subrayó que en los últimos meses, el Gobierno federal ha sido objeto de críticas por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha expresado sus desacuerdos a través de canales de televisión de los que es concesionario. Esto tras su negativa de pagar una deuda millonaria que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual suma 40 mil millones de pesos (mdp) y arrastra desde hace 17 años.

Apenas ayer el magnate publicó un video en el que arremetió contra el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) encabezado por la Presidenta Sheinbaum y el nuevo Poder Judicial, al que calificó con espurios. A la par, el dueño de Elektra advirtió a lo que llamó una “nueva etapa de terrorismo fiscal” en el país, mediante un mensaje en el que defendió el libre mercado y cuestionó las políticas de redistribución económica.

Hoy mismo en la conferencia mañanera que ofrece desde Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que "Estado de derechos quiere decir que todos cumplamos con la ley, la autoridad en primer lugar y también el individuo, y también las personas morales".

En este contexto, Sheinbaum señaló que la libertad no se defiende restringiendo espacios, sino abriéndolos, y convocó a los integrantes de los medios de comunicación a mantener un diálogo abierto y plural, en el que todas las voces de la sociedad tengan cabida.

En su intervención, agregó que el público actual busca informarse desde distintas perspectivas y participar activamente en la discusión pública, por lo que reducir el debate a una sola versión de los hechos aleja a las audiencias. De esta forma, enfatizó que los medios deben reflejar la diversidad del país y fortalecer la democracia al mostrar la pluralidad que caracteriza a la Nación.

La Jefa del Ejecutivo sostuvo que su Administración promueve una prensa libre, plural y responsable, al considerarla indispensable para el desarrollo del país. Reconoció que las diferencias de opinión son parte fundamental de la democracia y que el disenso enriquece la vida pública.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles ante concesionarios de radio y televisión que su Gobierno no reprime ni censura. Foto: Cuartoscuro

A la par, subrayó la importancia de la nueva Ley de Comunicación y Derecho de las Audiencias, al afirmar que esta legislación coloca en el centro a la ciudadanía, no al poder. Agregó que garantizar el derecho a la información implica ofrecer contenidos veraces, equilibrados y plurales, porque el público no sólo escucha, sino que también participa y exige.

Sheinbaum recordó que el derecho a la información es una responsabilidad compartida entre Gobierno, medios y sociedad. Con ello, aseguró que la transformación del país no puede entenderse sin la participación de los medios de comunicación ni sin la voz del pueblo, pues la verdad —dijo— no se impone, sino que se construye colectivamente.

Sheinbaum propone diálogo con la CIRT

Como parte de las soluciones, Sheinbaum invitó a la CIRT a reunirse con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a fin de analizar los tiempos oficiales asignados a los partidos durante los procesos electorales, en busca de un modelo democrático más equilibrado y electrónico.

En su intervención, Sheinbaum propuso que ambas organizaciones mantengan un diálogo directo para tratar los tiempos que los medios consideran relevantes, como lo son la frecuencia de mensajes de 20 segundos que se repiten en periodos electorales, así como su impacto en las audiencias y partidos.

También mencionó que su Gobierno mantiene disposición para escuchar a los representantes del sector y construir de manera conjunta políticas que fortalezcan la libertad de expresión, la democracia y el derecho ciudadano a la información.

A raíz de ello, agradeció a la industria de radio y televisión por su colaboración frente a diversas situaciones ocurridas a lo largo del año, entre ellas la política arancelaria impuesta por Estados Unidos y los fenómenos meteorológicos registrados en cinco estados del país.

Finalmente, insistió en que los medios tienen un papel esencial en la consolidación de la democracia. Al abrir sus micrófonos y cámaras a todas las voces, reflejan la diversidad de un México vivo, consciente y plural.

Opinión

Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Opinión en Video

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

Galileo

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Personas caminando por una calle, en Bruselas, Bélgica

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Las más leídas
Ricardo Salinas
1

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
2

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda cerraron 13 casinos por lavado de dinero; dos de ellos serían propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
4

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
5

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

El Presidente de EU, Donald Trump, envió una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog; le pidió sopesar la posibilidad de indultar a Benjamín Netanyahu.
6

Trump envía una carta al Presidente de Israel para pedirle que indulte a Netanyahu

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
7

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
8

Duarte gozó de celular, Internet, colchón ortopédico y más en prisión, revela Fiscal

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos en los que Epstein escribió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas.
9

Correos revelan que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con víctima de pederastia

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
10

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

11

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

El Gobierno federal reveló cómo lavaban dinero los casinos que fueron suspendidos por la Segob y la SHCP; usaban identidades robadas y falsos ganadores.
12

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx
13

Brugada confirma vinculación a proceso de policías que detuvieron a Erick Omar Chávez

El cantante de corridos tumbados Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por una carpeta de investigación en su contra por apología del delito.
14

Junior H acude a Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por apología del delito

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.
15

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

El dictamen de la reforma para adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta para que coincida con las elecciones de 2027 fue pospuesta.
1

Morena pospone discutir revocación de mandato para 2027, pero afirman: "va porque va"

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, participó en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada.
2

Samuel García presume inversión “de mil millones de dólares” y lo desmienten

Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV
3

Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV

La SSC-CdMx detuvo en Iztapalapa a tres sujetos que despojaron de más de cien mil pesos a dos ciudadanos que habían citado para venderles un vehículo.
4

Sujetos citan a 2 para venderles un auto y les roban su dinero; SSC-CdMx los detiene

El cantante de corridos tumbados Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por una carpeta de investigación en su contra por apología del delito.
5

Junior H acude a Fiscalía de Jalisco a rendir su declaración por apología del delito

El Presidente de EU, Donald Trump, envió una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog; le pidió sopesar la posibilidad de indultar a Benjamín Netanyahu.
6

Trump envía una carta al Presidente de Israel para pedirle que indulte a Netanyahu

En El Buen Fin los productos electrónicos, como las pantallas, son los que más se compran. Por ello, la Profeco dio consejos para tomar una decisión informada.
7

Buen Fin: ¿Quieres comprar una pantalla? Profeco da tips para tomar la mejor decisión

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
8

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
9

Duarte gozó de celular, Internet, colchón ortopédico y más en prisión, revela Fiscal

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
10

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Tres de los 19 ataques que ha realizado EU contra presuntas embarcaciones del narcotráfico se registraron frente a costas de Acapulco, dijo The Washington Post.
11

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

Sheinbaum argumentó que las vallas colocadas alrededor de Palacio son para evitar la violencia en las marchas de la CNTE y la de la supuesta "Generación Z".
12

Las vallas son para evitar violencia en marchas de la CNTE y "Generación Z", dice CSP