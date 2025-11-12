Mi Gobierno ni reprime ni censura la libertad, dice CSP ante industria de radio y TV

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso este miércoles a la CIRT dialogar con la Comisión de Reforma Electoral para revisar los tiempos oficiales de partidos durante campañas.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles ante concesionarios de radio y televisión que su Gobierno no reprime ni censura, sino que protege la libertad de expresión. Además, explicó que este principio es esencial para la justicia y la democracia.

"No reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión, creemos y confiamos en ella. Por el contrario, la defendemos porque entendemos que sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay justicia”, destacó durante su intervención en la Convención Nacional de Radio y Televisión (CIRT) 2025.

En su participación, la mandataria federal subrayó que en los últimos meses, el Gobierno federal ha sido objeto de críticas por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha expresado sus desacuerdos a través de canales de televisión de los que es concesionario. Esto tras su negativa de pagar una deuda millonaria que mantiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual suma 40 mil millones de pesos (mdp) y arrastra desde hace 17 años.

Apenas ayer el magnate publicó un video en el que arremetió contra el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) encabezado por la Presidenta Sheinbaum y el nuevo Poder Judicial, al que calificó con espurios. A la par, el dueño de Elektra advirtió a lo que llamó una “nueva etapa de terrorismo fiscal” en el país, mediante un mensaje en el que defendió el libre mercado y cuestionó las políticas de redistribución económica.

Hoy mismo en la conferencia mañanera que ofrece desde Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que "Estado de derechos quiere decir que todos cumplamos con la ley, la autoridad en primer lugar y también el individuo, y también las personas morales".

En este contexto, Sheinbaum señaló que la libertad no se defiende restringiendo espacios, sino abriéndolos, y convocó a los integrantes de los medios de comunicación a mantener un diálogo abierto y plural, en el que todas las voces de la sociedad tengan cabida.

En su intervención, agregó que el público actual busca informarse desde distintas perspectivas y participar activamente en la discusión pública, por lo que reducir el debate a una sola versión de los hechos aleja a las audiencias. De esta forma, enfatizó que los medios deben reflejar la diversidad del país y fortalecer la democracia al mostrar la pluralidad que caracteriza a la Nación.

La Jefa del Ejecutivo sostuvo que su Administración promueve una prensa libre, plural y responsable, al considerarla indispensable para el desarrollo del país. Reconoció que las diferencias de opinión son parte fundamental de la democracia y que el disenso enriquece la vida pública.

A la par, subrayó la importancia de la nueva Ley de Comunicación y Derecho de las Audiencias, al afirmar que esta legislación coloca en el centro a la ciudadanía, no al poder. Agregó que garantizar el derecho a la información implica ofrecer contenidos veraces, equilibrados y plurales, porque el público no sólo escucha, sino que también participa y exige.

Sheinbaum recordó que el derecho a la información es una responsabilidad compartida entre Gobierno, medios y sociedad. Con ello, aseguró que la transformación del país no puede entenderse sin la participación de los medios de comunicación ni sin la voz del pueblo, pues la verdad —dijo— no se impone, sino que se construye colectivamente.

Sheinbaum propone diálogo con la CIRT

Como parte de las soluciones, Sheinbaum invitó a la CIRT a reunirse con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a fin de analizar los tiempos oficiales asignados a los partidos durante los procesos electorales, en busca de un modelo democrático más equilibrado y electrónico.

En su intervención, Sheinbaum propuso que ambas organizaciones mantengan un diálogo directo para tratar los tiempos que los medios consideran relevantes, como lo son la frecuencia de mensajes de 20 segundos que se repiten en periodos electorales, así como su impacto en las audiencias y partidos.

También mencionó que su Gobierno mantiene disposición para escuchar a los representantes del sector y construir de manera conjunta políticas que fortalezcan la libertad de expresión, la democracia y el derecho ciudadano a la información.

A raíz de ello, agradeció a la industria de radio y televisión por su colaboración frente a diversas situaciones ocurridas a lo largo del año, entre ellas la política arancelaria impuesta por Estados Unidos y los fenómenos meteorológicos registrados en cinco estados del país.

Finalmente, insistió en que los medios tienen un papel esencial en la consolidación de la democracia. Al abrir sus micrófonos y cámaras a todas las voces, reflejan la diversidad de un México vivo, consciente y plural.