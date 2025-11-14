PuntosyComas ¬ 1.6 millones de mexicanos en el extranjero podrán votar en revocación

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares. Para los comicios presidenciales del 2024 tenían credencial de elector vigente 1 millón 645 mil 536 compatriotas radicados fuera del país.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– El próximo ejercicio de Revocación de Mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se realizaría el domingo 6 de junio del 2027, será una buena oportunidad para motivar a la comunidad de mexicanos residentes en el extranjero para que acudan a las urnas, pues su presencia en los comicios ha sido muy pequeña en los años recientes, aunque se ha incrementado entre los comicios del 2006 al 2024.

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior estima que en la actualidad hay 12 millones 27 mil mexicanas y mexicanos que viven fuera del país, aunque no todos son mayores de edad, advierte el Instituto Nacional Electoral (INE). El 97.33 por ciento radica en los Estados Unidos. Para los comicios presidenciales del 2024 tenían credencial de elector vigente 1 millón 645 mil 536 compatriotas radicados fuera del país, pero únicamente participaron en los comicios 184 mil 326, el equivalente al 11.20 por ciento.

En 2005 se modificó la ley electoral con el fin de que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.

Ahora, la ciudadanía que reside fuera del país tiene derecho al voto y puede participar en la elección de las personas que contienden por la Presidencia de la República, las senadurías, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así como en algunos otros procesos de alcance estatal.

Aunque el voto de los mexicanos en el extranjero en el extranjero ha crecido en el transcurso de los más recientes 18 años, sigue siendo muy pobre, con una presencia de 32 mil 621 ciudadanos en las urnas en 2006, contra 184 mil 326 en el 2024.

En dos ultimas elecciones presidenciales, Morena ha obtenido la mayoría del voto de los mexicanos en el extranjero, con los triunfos de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, aunque hay entidades en las cuales el voto de los ciudadanos radicados en el extranjero ha favorecido a la oposición que ha superado al partido en el gobierno.

En el ejercicio de Revocación de Mandato realizado en agosto del 2022 el respaldo del voto de los mexicanos en el extranjero, en favor de la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en el poder fue amplio.

Sin embargo, en 2024, en las votaciones de los mexicanos en el extranjero, originarios de Ciudad de México, Estado de México, Yucatán y Jalisco, ganó la oposición representada por el PAN y Movimiento Ciudadano.

El dato es importante porque Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, son las tres entidades del país con las Lista Nominales de Electores que tienen más ciudadanos inscritos, con credencial para votar vigente.

Hubo algunos casos curiosos, como el de Guanajuato, gobernado por el PAN, en el cual el voto de sus ciudadanos en el extranjero favoreció ampliamente a Morena en la contienda por la gubernatura de esa entidad. A Morena también le favoreció el voto de los ciudadanos radicados en el extranjero, en las contiendas locales de Chiapas, Morelos y Puebla.

El reto, para el Instituto Nacional Electoral y para los partidos políticos es enorme, pues nuestros compatriotas que radican en el extranjero están muy poco motivados para acudir a las urnas. Y representan más de millón y medio de votos potenciales, suficientes para definir unos comicios.