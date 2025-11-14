Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Grecia Quiroz dijo que dará su voto de confianza a las autoridades federales, tras su reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien realizó recorridos en Michoacán.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró este jueves que le dio un voto de confianza al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, esto tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, el pasado 2 de noviembre. Quiroz también se deslindó de las movilizaciones del 15 de noviembre convocadas por el movimiento autodenominado "Generación Z", pero dijo que espera que haya quienes ocupen las calles para exigir justicia por su esposo.

“Habrá muchos ciudadanos, estoy convencida, que van a marchar por justicia. Pero creo que van a marchar otros sectores descontentos con el Gobierno. Nosotros no estamos encabezando. No somos quienes estamos encabezando esta marcha”, aclaró Grecia Quiroz en conferencia de prensa.

Quiroz dijo que dará su voto de confianza a las autoridades federales, tras su reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien realizó recorridos en la entidad para supervisar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sin embargo, aseguró que mantiene sus reservas. https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2025/11/X2Twitter.com_feKdlay9-5n9p4mw_270p.mp4

"Hay muchas cosas que suenan interesantes, pero reitero, se escucha muy bonito y ostentoso, pero cuántas veces nos han venido a presentar planes pero queda en unas hojas y no pasa nada. Le dije a los mandos que confiaba en que vinieran a trabajar”, dijo.

“Ahorita traen un plan para Michoacán, les pedí un plan para Uruapan y eso quedó, traerán un plan para la región”, añadió.

La mandataria municipal contó que García Harfuch se comprometió con ella a tener cada 15 días una reunión para revisar avances.

Con el fin de fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta @Claudiashein, los titulares de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, y el Lic Lázaro Cárdenas Batel, nos reunimos en Morelia con el gobernador @ARBedolla, autoridades… pic.twitter.com/hZLdRMKp8J — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 13, 2025 “Le dije que el plan Paricutín se escucha muy bonito pero el sentir de la ciudadanía es de hartazgo, la ciudadanía ya no cree, ya no confía, no hay una esperanza en el gobierno pero yo quería darles un poco de mi voto de confianza para que se trabaje como se debe, que ataquen los cerros donde están los delincuentes porque no nos sirve que se paseen por la ciudadanía. La gente quiere trabajar libremente”, dijo.

Harfuch visitó este jueves Morelia para presentar el Plan Michoacán, tuvo un encuentro con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Posteriormente recorrió las calles de Uruapan y se reunió con la Alcaldesa de Uruapan, en la que se llegó al acuerdo de reforzar vigilancia y atender necesidades de la población.