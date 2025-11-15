"¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica?", dice Maduro por operación militar de EU

15/11/2025 - 2:24 am

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

Nicolás Maduro dijo que las agresiones de Estados Unidos son "contra toda la América" y "contra toda la humanidad", además de recordar que en dicho país "salieron muy mal" de Afganistán.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado el viernes al pueblo de Estados Unidos (EU) en torno a los ataques y amenazas del gobierno de Donald Trump, por lo que trajo a cuenta el genocidio del gobierno de Israel en la Franja de Gaza y se posicionó a favor de la paz y en contra de la guerra.

"Yo le digo al pueblo de EU también: ya bastante dolor está sufriendo la humanidad con el genocidio en Gaza, ya no hay pueblo en el mundo que no califique lo que sucede en Gaza como un genocidio (…). ¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de EU?", expresó el mandatario durante el encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional.

"La inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América", agregó Nicolás Maduro, quien además recordó que los estadounidenses "salieron muy mal" de Afganistán, y también rememoró otros casos de invasiones perpetradas por EU, además de advertir que las agresiones de dicho país son "contra toda la América" y "contra toda la humanidad".

"¿Quieren una nueva Afganistán? ¿Quieren de nuevo Vietnam? ¿Quieren Libia otra vez? O lo que es peor, ¿quieren una nueva Gaza en Sudamérica? ¡Déjenme decirle que no, que no y que no! Y que aquí triunfará la paz, el derecho internacional y nuestro pueblo sabrá ganar su estabilidad, su derecho a la existencia con plena soberanía", concluyó el Presidente venezolano.

Por su parte, el Presidente Donald Trump haber tomado "más o menos" una decisión respecto a Venezuela. Las afirmaciones del mandatario también se dieron el viernes sobre al ser cuestionado por los periodistas a bordo del Air Force One, en el contexto del mayor despliegue militar estadounidense en esta región de América Latina de las últimas tres décadas.

"Más o menos me decidí. No puedo decirle cuál seá [esa decisión]", dijo el inquilino de la Casa Blanca.

Desde agosto de 2025, el Gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo un despliegue militar frente las costas de Venezuela compuesto por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas. La administración de Trump no sólo justificó estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico sino que señaló a Nicolás Maduro de estar vinculado con estas organizaciones, y aumentó la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario a 50 millones de dólares.

En este sentido, el Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa), cuyo nombre fue modificado por el Gobierno de Donald Trump en septiembre de 2025, ha informado sobre distintos ataques el Mar Caribe y el Océano Pacífico en contra de lanchas que supuestamente transportaban droga, pero dicha instancia no ha presentado pruebas de sus afirmaciones. Los operativos han dejado hasta este momento un saldo de al menos 70 personas fallecidas.

