La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

Redacción/SinEmbargo

16/11/2025 - 8:35 pm

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.

La obra incluyó la rehabilitación del túnel, la sustitución de vías, la renovación de la red de drenaje y la modernización del sistema de telecomunicaciones.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tras más tres años de trabajos de renovación y modernización iniciados en julio de 2022.

"No fue mantenimiento mayor, fue un cambio total. Todos los aspectos del Metro fueron transformados y renovados; ni un tornillo quedó de antes. Así que hay que reconocer, también reconocer, porque dirán: ‘fue mucho tiempo’, pues no. La renovación de esta línea se convierte en la renovación más rápida de todo el mundo, tomando en cuenta líneas de Metro que se han renovado en otros países", dijo la mandataria capitalina durante la ceremonia.

El presupuesto destinado a esta fase de modernización fue de 37 mil millones de pesos, recurso aplicado en la actualización integral de casi 20 kilómetros del tramo y sus 20 estaciones. “Se renovó en totalidad casi 20 kilómetros… no quedó una sola estación sin que se interviniera”, añadió Brugada Molina.

"Con una inversión de 37 mil millones de pesos, se renovó en totalidad casi 20 kilómetros, 20 estaciones que integran la renovación, una gran cantidad de obra en los túneles y una obra muy importante de renovación en las distintas estaciones, no quedó una sola estación sin que se renovara“, precisó Brugada Molina.

La obra estuvo a cargo de la empresa china CRRC e incluyó la sustitución total de vías, la intervención de túneles, la renovación de estaciones y la adquisición de nuevos trenes.

La terminal Observatorio fue demolida y reconstruida por completo; ahora cuenta con nuevos vestíbulos, elevadores y una zona ampliada de torniquetes, anticipando un incremento en la afluencia con la llegada del Tren Interurbano México–Toluca. Antes del cierre ingresaban unos 35 mil usuarios diarios; con el Interurbano se sumarán alrededor de 45 mil más.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
Las renovación incluyó la adquisición de nuevos vagones. Foto: X @ClaraBrugadaM

En el acto, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la rehabilitación de la Línea 1 “es una muestra de lo que se puede hacer con el buen ejercicio del erario en beneficio de la población que más lo requiere”. Señaló que la obra beneficiará a cerca de 850 mil usuarios.

Por su parte, Guillermo Calderón, asesor de movilidad, aseguró que la actualización permitirá una vida útil de 50 años para la infraestructura renovada y la operación de 39 trenes, con tiempos de recorrido estimados en 40 minutos para atender diariamente a los mismos 850 mil usuarios. “Los viajes serán más rápidos y seguros”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también asistió al acto y recordó que la renovación comenzó durante su gestión al frente de la CdMx, y que posteriormente recibió continuidad con Martí Batres y Clara Brugada: “Muchas felicidades a quienes la hicieron posible, en beneficio de millones de capitalinos y visitantes”, expresó en su cuenta oficial de X.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

