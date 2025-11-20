Alfredo Elías Ayub muere a los 75 años. Estuvo al frente de la CFE más de una década

Redacción/SinEmbargo

19/11/2025 - 11:57 pm

Alfredo Elías Ayub

Felipe Calderón lamentó la muerte de Alfredo Elías Ayub, quien estuvo al frente de la CFE durante más de una década y recibió en el encargo de preparar la privatización de la ASA.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- El empresario y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, falleció este miércoles a los 75 años de edad. La noticia fue confirmada en las redes sociales del expresidente Felipe Calderón.

El exfuncionario nació en la Ciudad de México (CdMx) el 13 de enero de 1950 y estudió la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, cursó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

A partir de 1999 y hasta marzo de 2011, se desempeñó como Director General de la CFE, cargo en el que fue designado por el expresidente Ernesto Zedillo y ratificado por el expresidente Vicente Fox. También fue Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), donde recibió el mandato de prepararla para su privatización.

En la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, trabajó durante nueve años como Coordinador de Asesores del Secretario, la Subsecretaría de Minas e Industria Básica y la Subsecretaría de Energía.

"Dentro de sus principales proyectos, convocó a los principales participantes en el sector para establecer un programa de inversiones de largo plazo tanto en Petróleos Mexicanos (Pemex) como en CFE y tener mayor consenso en materia de planeación en el sector energético", se lee en una semblanza compartida por la Cámara de Diputados.

El empresario también ocupó el cargo de Coordinador Ejecutivo de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México, donde impulsó actividades de desarrollo social como Director del Fondo Nacional para Actividades Sociales.

En cuanto al plano académico, Elías Ayub fue director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, Miembro del Consejo de Exalumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Presidente del Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac y Fundación México en Harvard.

"Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a Arturo Elías Ayub", lamentó Felipe Calderón.

