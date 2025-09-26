La CFE restablece servicio en casi toda la Península de Yucatán tras apagón masivo

El apagón en varias zonas de la Península de Yucatán fue causado por una falla en una línea de transmisión, la cual fue atendida por personal especializado de la CFE.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer el servicio de energía en la mayor parte de la Península de Yucatán, tras reparar la falla que ocasionó un apagón que dejó a millones de personas sin luz este viernes.

Minutos después de las 14:00 horas, usuarios reportaron la suspensión en el suministro de electricidad que afectó a distintas zonas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Tras un par de horas, minutos después de las 17:00 horas, la Secretaría de Energía (Sener), la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informaron que el servicio fue restablecido en su totalidad, mediante un comunicado.

La CFE restablece servicio eléctrico en gran parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo tras una falla registrada durante trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión. Nuestro personal continúa trabajando para normalizar al 100% el suministro en la región, en coordinación… pic.twitter.com/fsZtglsFiD — CFEmx (@CFEmx) September 26, 2025

La titular de la Sener, Luz Elena González, dio a conocer que la interrupción en el servicio se debió a trabajos de mantenimiento, lo que afectó a más de dos millones de personas que se quedaron sin luz en tres entidades.

La CFE informó, a través de una publicación en X, antes Twitter, que había detectado la falla que ocasionó el apagón en la Península de Yucatán, por lo que personal especializado inició los trabajos para restablecer el servicio.

¿Cuál fue la causa del apagón en la península de Yucatán?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el apagón que afectó este viernes a millones de habitantes de Campeche, Quintana Roo y Yucatán fue provocado por una falla en una línea de transmisión en el sureste, mediante una publicación en redes sociales.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, explicó que el problema surgió derivado de trabajos de mantenimiento, afectando a nueve centrales de operación que generan dos mil 174 megawatts, las cuales suministran electricidad a estados de la Península de Yucatán.

La funcionaria agregó que personal de la dependencia, en coordinación con técnicos de la CFE y de Cenace, llevaron a cabo las labores necesarias para solucionar la falla, en tanto que aseguró que el suministro de energía se restablecerá al cien por ciento en las tres entidades afectadas en el transcurso del día.