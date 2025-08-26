El Gobierno federal construirá 2 plantas termosolares en BCS; se invertirán 800 mdd

Sugeyry Romina Gándara

26/08/2025 - 8:56 am

Con una inversión de al menos 800 millones de dólares (mdd), el Gobierno federal anunció la construcción dos plantas termosolares en Baja California Sur (BCS).

La Secretaria de Energía afirmó que este proyecto acelera el cumplimiento de las metas de transición energética establecidas por Ley: alcanzar al menos un 35 por ciento de generación eléctrica con energías limpias para 2030. Las obras estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Con una inversión de al menos 800 millones de dólares (mdd), el Gobierno federal anunció este martes la construcción dos plantas termosolares con el objetivo de reforzar el abasto eléctrico y atender la problemática actual del sector en el norte del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se tomó la decisión de instalar estas centrales en Baja California Sur (BCS) y destacó que son proyectos que ya existen en el mundo, pero aún son pocos, por lo que resaltó que esta medida coloca a México “en la vanguardia”.

Por su parte, Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), explicó que estas serán las primeras dos centrales termosolares en la entidad y que forman parte del Plan de Expansión de Energías 2025.

Además, recordó que el propósito es acelerar la transición energética dentro del Plan Nacional y cumplir con la meta legal de que al menos 35 por ciento de la energía provenga de fuentes renovables. Detalló que los proyectos serán ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Jorge Marcial Islas Samperio, Subsecretario de Planeación y Transición Energética, señaló que la tecnología termosolar permitirá incorporar energía solar con capacidad firme y sin intermitencia. Apuntó que con ello se podrá sustituir el uso de combustibles fósiles como combustóleo, diésel y gas, contribuyendo a la descarbonización del sector eléctrico.

El funcionario agregó que aprovechar el recurso solar del país, particularmente en el norte, permitirá avanzar hacia la autosuficiencia y soberanía energética, además de que promoverá la innovación y tener nuevas cadenas de valor. “Su uso ha sido inédito en México; hasta ahora no lo hemos aplicado”, precisó.

Por su parte, Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, compartió que para desarrollar este proyecto se requiere de una superficie de 240 a 280 hectáreas.

“Es la mejor tecnología que existe para el aprovechamiento de energía, para la producción de energía eléctrica”, subrayó.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

