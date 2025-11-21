Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

Tres microsismos de baja magnitud se registraron en Naucalpan y zonas cercadas de la Ciudad de México que no provocaron afectaciones, indicaron las autoridades.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró tres microsismos con epicentro en Naucalpan, Estado de México, durante la tarde de este jueves, los cuales ocurrieron con pocos minutos de diferencia y se originaron a escasa profundidad.

Las autoridades detallaron que el primer sismo se presentó a las 16:36 horas con una magnitud de 2.3 grados y una localización cercana a las coordenadas 19.45 de latitud y -99.25 de longitud. Habitantes de Naucalpan informaron en redes sociales que este movimiento se sintió de manera breve, pero lo describieron como un jalón característico de los sismos superficiales.

SISMO Magnitud 2.5 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:43:55 Lat 19.47 Lon -99.27 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 20, 2025

Más tarde, el SSN informó que, a las 16:43 horas, se detectó el segundo microsismo con una magnitud de 2.5 grados y una profundidad aproximada de un kilómetro. Este movimiento fue el más perceptible del día y generó avisos en distintas zonas colindantes de la Ciudad de México, principalmente en colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 16:45 horas, el organismo registró un tercer sismo de 1.6 grados, cuyo epicentro también se ubicó en Naucalpan. Aunque su magnitud fue menor, algunos habitantes confirmaron que lograron percibir una vibración ligera, mientras otros señalaron que el movimiento fue muy breve y no causó alarma generalizada.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 19:28:40 Lat 19.47 Lon -99.26 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 21, 2025

En tanto, vecinos de Polanco, Lomas de Sotelo y San Pedro Xalpa señalaron que sintieron los movimientos de distinta intensidad; incluso algunos describieron que el suelo se cimbró de forma repentina, lo cual los llevó a desalojar oficinas y comercios por precaución.

Las autoridades municipales de Naucalpan activaron protocolos de Protección Civil para inspeccionar áreas donde se reportaron vibraciones, a fin de revisar inmuebles públicos y atender llamados de los vecinos que solicitaron orientación.

Hasta el momento, los gobiernos locales de Naucalpan y Miguel Hidalgo no han registrado daños materiales ni incidentes relacionados con los microsismos. Las autoridades confirmaron que no hay afectaciones en servicios públicos y que las operaciones en vialidades, comercios y transporte se mantienen con normalidad.