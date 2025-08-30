Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

El próximo 19 de septiembre se cumplirán 40 años de aquel terremoto que cimbró a la ciudad de México y conmocionó a todo el país. El Gobierno de la CdMx encabezado por Clara Brugada se prepara con diversas actividades para conmemorar este hecho.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, informó hoy sobre las actividades que se tienen planeadas para conmemorar el 40 aniversario del terremoto que sacudió la capital del país el 19 de septiembre de 1985.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dio a conocer que las actividades se compondrán de 14 eventos culturales, proyecciones cinematográficas, presentaciones artísticas, así como pláticas de protección civil para preparar a la ciudadanía ante contingencias naturales. Además, se entregarán tres mil 500 mochilas de vida.

La Jefa de Gobierno recordó que "son cuatro décadas desde aquel día cuando se transformó de manera irreversible la vida de nuestra ciudad. Y esa mañana fuimos testigos de nuestra fragilidad frente a la naturaleza; pero también descubrimos el inmenso poder de la ciudadanía, de la solidaridad, de la organización y de la esperanza compartida".

Presentamos las actividades de "40 años, Memoria de un Terremoto, Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo"

Brugada refirió que el lema de conmemoración "Cuando el pueblo salvó al pueblo", busca honrar a las víctimas, reconocer a los héroes anónimos y refrendar el compromiso de la ciudad con la prevención.

En este sentido, la mandataria actualizó el estado de protección civil con que cuenta la capital. "Contamos con un Sistema de Protección Civil y de Gestión de Riesgo robusto, protocolos claros y con una institucionalidad que protege la vida. Tecnologías de vanguardia como la alerta sísmica, los sistemas de monitoreo y detección temprana y la coordinación con la red de los 27 mil 887 altavoces distribuidos en toda la ciudad", informó.

Puntualizó que ”en 1985, la fuerza de la gente y lo que hemos venido trabajando desde esa fecha ha sido una fuerza de la gente más informada, más participativa para lograr la prevención, en este 40 aniversario va a ser dedicado para honrar a quienes ya no están".

Para complementar la información de esta conmemoración histórica, la mandataria capitalina informó de las acciones de Gobierno que se han estado emprendiendo para mejorar la infraestructura vial que le permita a la ciudadanía tener mejores condiciones de movilidad.

"En Bacheo Nocturno Programado se ha laborado en 2 mil 194 baches y se han ingresado y atendido mil 283 folios por bacheo de atención ciudadana. De los 119 socavones, 38 se encuentran en proceso de atención", informó.

Por último, Brugada enfatizó que se continuará con la búsqueda de personas desaparecidas en la Sierra de Guadalupe hasta el 18 de septiembre, con la participación de 40 familias y organizaciones de la sociedad civil.

🗓️ Este #19DeSeptiembre conmemoramos el 40 aniversario del sismo de 1985

En conferencia de prensa, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, anunció las actividades que se llevarán a cabo en memoria de esta fecha que marcó…

Para preparar este evento histórico se prevén otras acciones. El 18 de septiembre se llevará cabo, en el Monumento a la Revolución, una Clase Masiva de Primeros Auxilios y de RCP, así como sesiones de reanimación cardiopulmonar.

Por otro lado, el lunes 22 de septiembre, se presentará el Programa de Intervención de Edificaciones Vulnerables ante Sismos en la Ciudad de México, que consiste en tener claridad sobre las edificaciones vulnerables en la ciudad, su revisión estructural y su dictamen de los mismos, así como la demolición de edificios prioritarios afectados desde 1985 y también del 2017.