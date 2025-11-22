#PuntosyComas ¬ El endurecimiento de delitos electorales se escapa de nueva reforma

Pedro Mellado Rodríguez

21/11/2025 - 9:18 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Reforma electoral: los errores que no deben repetirse

Reforma Electoral, DECRETO ÍNTEGRO: “No se trata sólo de la estabilidad política...”

Reforma Electoral está abierta al pueblo, no sólo a "expertos" y burócratas: Claudia

Las conductas ilícitas se reiteran cada nuevo proceso electoral, sin que veamos a los delincuentes pagando sus culpas detrás de las rejas. La impunidad en materia de delitos electorales es generalizada y recurrente.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Uno de los temas que no se ha abordado a fondo en el proceso de consultas para elaborar la propuesta de Reforma Electoral promovida por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el de los delitos electorales, que debería tener como propósito fortalecer la autonomía y las facultades de las fiscalías especializadas en la materia, tanto la federal como las estatales, para que cumplan con su propósito evitar la llegada de dinero ilícito a los partidos y al financiamiento de las campañas políticas.

El gran reto para las fiscalías, además de los delitos que en forma recurrente cometen los presuntos servidores públicos y los partidos políticos, es el del involucramiento del crimen organizado en el financiamiento de candidatos y campañas políticas, sobre todo ahora que las organizaciones delictivas pretenden ampliar el control territorial a los espacios del control político. Las conductas ilícitas se reiteran cada nuevo proceso electoral, sin que veamos a los delincuentes pagando sus culpas detrás de las rejas. La impunidad en materia de delitos electorales es generalizada y recurrente.

En las reformas a las leyes en materia electoral y en su vinculación con los delitos electorales incluidos en los códigos penales, deberían establecerse protocolos para que las fiscalías especializadas en la materia puedan apoyarse en todo el sistema de inteligencia e investigación sobre el crimen organizado y el lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, áreas que están bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

El 5 de marzo de 2025 el Senado de la República dio su anuencia para el nombramiento de Facundo Santillán Julián como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), a propuesta del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero. Del 2019 al 2024 José Agustín Ortiz Pinchetti estuvo a cargo de esa fiscalía especializada en delitos electorales.

Los delitos más comunes

El Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales refiere que debe ser sancionado quien “obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto”.

De acuerdo con el mismo artículo estaría cometiendo delito electoral quien “amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición”.

Comete delito electoral quien realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos.

Vicente Fox, expresidente de México
Vicente Fox, expresidente de México. Foto: José María Martínez, Cuartoscuro

Los amigos de Fox

Hay casos emblemáticos que ilustran algunas de estas conductas. El viernes 25 de enero del 2013, SinEmbargo publicó el caso del financiamiento ilegal de la campaña del panista Vicente Fox Quezada, que terminó sólo en una multa al PAN y a su entonces aliado el Partido Verde Ecologista de México.

En junio del 2000, a unos días de que se realizaran los comicios federales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja ante el Instituto Federal Electoral por la presunta existencia de una red de financiamiento paralelo en favor de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional, encabezada por Vicente Fox Quesada.

El tema fue creciendo y poco a poco aparecieron más detalles. Ese mismo año el entonces senador priista Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos se recibió dinero proveniente de una compañía belga, para luego transferir los recursos a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Después se dio a conocer que esta asociación civil logró reunir 91 millones de pesos para la campaña blanquiazul.

Hasta el 2003 el Instituto Federal Electoral impuso multas al PAN por 360 millones 971 mil 39 pesos y al Partido Verde Ecologista de México, con quien se unió en los comicios, por 184 millones 198 mil 610. El panista Vicente Fox gobernó del 2000 al 2006.

Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

Las sanciones a funcionarios

Multas de 200 a 400 días de salario mínimo y prisión de 2 a 9 años están consideradas en la ley para los presuntos servidores públicos que interfieran ilícitamente en los comicios.

Los supuestos: quien coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

También se debe sancionar a los funcionarios públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

En otra figura delictiva que involucra programas sociales, el Artículo 11-B de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones más severas…

Se impondrá de 500 a 1,000 días de multa y prisión de 4 a 9 años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

En la ley existen regulaciones que pretenden inhibir la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita lleguen a los procesos electorales. Al respecto, el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que se impondrá de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentaría hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Principales autores del Pemexgate. Foto: Cuartoscuro

El Pemexgate

El jueves 18 de marzo del 2021, una nota firmada por nuestra compañera Dulce Olvera, advertía en SinEmbargo que el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) tuvo la oportunidad de inhabilitar y/o encarcelar al entonces líder petrolero Carlos Romero Deschamps por su participación en el “Pemexgate”. Sin embargo, el desvío de recursos públicos para la campaña presidencial de Francisco Labastida —parecido al de “Amigos de Fox”— se acotó a una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte del Instituto Federal Electoral (IFE).

Un registro más de SinEmbargo, publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña “Avanzar Contigo”.

Y aunque Meade aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones: Alfredo del Mazo Maza entregó en 2017 la “Tarjeta Rosa” en la elección a Gobernador del Estado de México, o “La Efectiva”, que dio Eruviel Ávila en su campaña para Gobernador del 2011. Los plásticos estaban acompañados de certificados de compromiso firmados por José Antonio Meade, que recordaban el método utilizado por Enrique Peña Nieto: “Te lo firmo y te lo cumplo”, que lo encumbró como gobernador mexiquense en 2005 y como Presidente de la República en 2012.

Desde 2011 partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto a su favor. En ese periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores.

Otros delincuentes

También cometen delitos electorales los sacerdotes que, aprovechando su influencia espiritual y moral sobre los parroquianos, hacen propaganda y piden el voto en favor o en contra de algún candidato, partido o Gobierno. Es muy claro el Artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que “se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Aunque no es único caso, ni tampoco es una conducta aislada, todos conocemos la reiterada actitud violatoria de la Ley del cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien en las elecciones del 2021 fue responsable de que se anularan los comicios por la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lugar donde él reside, al pedir el voto en contra del Gobierno, y reincidió en la misma violación el 25 de abril del 2024, cuando publicó un video en contra del Gobierno que advirtió, podría llevar a México al comunismo.

En la reforma electoral se deben establecer disposiciones que faculten a las fiscalías especializadas en el combate a los delitos electorales para escudriñar más a fondo en los recursos que utilizan los partidos políticos y sus candidatos, que tengan origen oscuro o ilícito y además, aumentar las sanciones para inhibir a los delincuentes electorales, en cualquiera de sus modalidades.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ortiz Padilla al frente de la movilización.
1

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
2

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Desfile revolución mexiacana
3

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

Parea de la tercera edad en el IMSS
4

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
5

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
6

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
7

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

8

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
9

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
10

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

11

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)
12

Israel anuncia la muerte de 6 supuestos integrantes de Hamás tras bombardeos en Rafá

Dignificar nuestro periodismo.
13

Dignificar nuestro periodismo

Ángela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Reclusorio Norte, determinará este viernes si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa.
14

Javier Duarte se queda en el Reclusorio Norte; Jueza le niega libertad anticipada

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua
15

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
2

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

La Embajada de Estados Unidos en México alertó el día de ayer a sus ciudadanos que pretendan pasar las vacaciones de invierno en nuestro país de la violencia.
3

EU emite alerta por violencia y riesgos terroristas en México previo a las vacaciones

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
4

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Ángela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Reclusorio Norte, determinará este viernes si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa.
5

Javier Duarte se queda en el Reclusorio Norte; Jueza le niega libertad anticipada

6

#PuntosyComas ¬ El endurecimiento de delitos electorales se escapa de nueva reforma

Banco del Bienestar: Cómo Encontrar la sucursal más cercana a tu domicilio
7

¿Dónde están las sucursales del Banco del Bienestar? Ubica la más cercana a tu hogar

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
8

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
9

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
10

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
11

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

12

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia