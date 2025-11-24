Rafael Encarnación, director de Desarrollo Rural guerrerense, es asesinado a balazos

Rafael Encarnación Ramírez se desempeñaba como director de Desarrollo Rural en el municipio de Leonardo Bravo.

Chilpancingo, 23 de noviembre (El Sur).- El director de Desarrollo Rural del Gobierno municipal de Chichihualco, Guerrero, Rafael Encarnación Ramírez, fue asesinado a balazos la tarde de ayer, informaron autoridades.

De acuerdo con el informe policiaco el ataque contra el funcionario municipal se registró alrededor de las 14:40 horas en la carretera federal Chilpancingo-Chichihualco, a unos metros de la gasolinera de la cabecera municipal. El reporte ndicó que un grupo de hombres armados interceptó a Rafael Encarnación y lo asesinó a balazos.

El informe destacó que sus familiares llegaron al lugar y levantaron el cuerpo sin esperar a que se realizaran las diligencias correspondientes.

Aunque el informe ministerial resalta que se trata del director de Desarrollo Rural, la administración municipal que encabeza el alcalde Leonardo Maldonado difundió una esquela en la que lamentó “el sensible fallecimiento” de Rafael Encarnación, a quien se refiere sólo como trabajador del Ayuntamiento.

