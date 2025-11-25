Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron 270 kilos de cocaína en el AICM; la red ingresaba paquetes en vuelos comerciales sin revisión.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas y aseguraron 270 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Por medio de un comunicado, las autoridades dieron a conocer que dicha organización ingresaba paquetes con droga en vuelos comerciales que tenían como destino Tijuana, Baja California, sin cumplir los procesos de revisión mediante rayos X ni los trámites requeridos para su traslado.

Las investigaciones permitieron identificar el modo de operación de la red, que presuntamente coordinaba el ingreso de paquetes desde distintas áreas del AICM. A raíz de ello, personal naval recabó indicios que confirmaron la existencia de un flujo constante de envíos irregulares, lo que motivó la intervención conjunta de ambas dependencias federales.

De esta forma, el 21 de noviembre, elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria realizaron un operativo en la Terminal 2 del aeropuerto y detuvieron a cuatro personas que transportaban varios paquetes. Durante la inspección, los agentes localizaron la sustancia ilícita distribuida en contenedores preparados para su envío.

En total, las autoridades incautaron 271 paquetes que pesaron aproximadamente 270 kilogramos de cocaína. Asimismo, aseguraron también dos vehículos tipo VAN y cuatro equipos telefónicos que presuntamente eran utilizados por la red para coordinar los traslados y mantener comunicación entre sus integrantes.

La Secretaría de Marina indicó que la droga incautada tiene un valor estimado de más de 92 millones de pesos en el mercado ilegal, lo que representa una afectación económica relevante para la estructura involveda en las actividades de tráfico.

Los cuatro detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal, donde les informaron sus derechos y quedaron a disposición para que se determine su situación jurídica. Los objetos asegurados también fueron entregados para su debido resguardo y análisis.

La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República reiteraron que mantendrán operativos conjuntos en puntos estratégicos del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar el uso de instalaciones aeroportuarias para actividades relacionadas con delitos contra la salud.