Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a seis presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a casa habitación y narcomenudeo tras cateos realizados en la Alcaldía Azcapotzalco.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Las autoridades de la Ciudad de México (CdMx) detuvieron este lunes a seis presuntos miembros de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo, tras realizar cuatro cateos en distintos inmuebles ubicados en la Alcaldía Azcapotzalco.

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y otras instancias de seguridad federal.

De acuerdo con las investigaciones, la célula operaba principalmente en las zonas sur y poniente de la capital, y estaría relacionada con al menos ocho robos cometidos entre abril de 2024 y enero de 2025 en colonias como Del Carmen, en Coyoacán; Anzures e Irrigación, en Miguel Hidalgo; y Un Hogar para Nosotros, en Azcapotzalco.

Tras las indagatorias de gabinete y campo, los agentes determinaron que los presuntos responsables utilizaban diversos inmuebles en Azcapotzalco tanto para planear robos como para almacenar drogas. Con esta información, las autoridades obtuvieron datos de prueba suficientes que permitieron solicitar las órdenes judiciales correspondientes ante un Juez de control.

Resultado de trabajos de investigación para el combate al delito de #robo a casa habitación y la detención de generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron cuatro órdenes de cateo en @AzcapotzalcoMx. Fueron… — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 10, 2025

El primer cateo se realizó en un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Santo Domingo, de la colonia La Preciosa, donde los elementos aseguraron 500 dosis de clorhidrato de cocaína, dos identificaciones oficiales y cinco teléfonos celulares. En el lugar fueron detenidos dos hombres de 29 y 25 años de edad y una mujer de 50 años.

El segundo operativo se ejecutó en una vivienda situada en la calle Tlahuicas, en la colonia El Jaguey, donde los oficiales aseguraron 240 dosis de clorhidrato de cocaína y dos teléfonos móviles, además de detener a un hombre de 44 años.

Durante el tercer cateo, realizado en un departamento de la calle Gustavo Garmendia, colonia Presidente Madero, las autoridades decomisaron un arma corta, un cargador, 50 cartuchos útiles, tres teléfonos, una bolsa y 200 dosis de cocaína. En ese punto fue detenido un hombre de 31 años.

El cuarto cateo se efectuó en un inmueble localizado en la calle Manuel Salazar, colonia San Juan Tlihuaca, donde los elementos incautaron 190 dosis de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular, además de detener a un hombre de 36 años.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Gabriel Vieyra Calvo, Blanca Angélica Calvo Vargas, Rodolfo Vieyra Calvo, Leonel Aníbal Aguilón Ramírez, Cristian Dioney Canelo Sánchez y Aldo Esteban Díaz Díaz. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes para determinar su situación jurídica.

Durante los cateos, las autoridades actuaron sin uso de violencia y en estricto cumplimiento de los protocolos policiales, garantizando el respeto a los derechos humanos y el debido proceso de los detenidos. Los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo policial en tanto continúan las investigaciones.

Tras un cruce de información, se confirmó que dos de los detenidos, de 31 y 29 años, cuentan con antecedentes penales por delitos como robo calificado, robo agravado y delitos contra la salud, cometidos entre 2020 y 2025 en la Ciudad de México.

Las autoridades recordaron que los señalados serán tratados como inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia judicial definitiva, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

#ComunicadoConjunto | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, policías de la #SSC, en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX, ambas de la #CiudadDeMéxico, con el apoyo de personal de las Secretarías @DefensaMx1, de SEMAR_mx, de @SSPCMexico, y de la… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 10, 2025

Finalmente, la SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de continuar con las acciones de inteligencia y seguridad para combatir el robo a casa habitación, el narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, con el objetivo de fortalecer la paz y la seguridad en la capital del país.