¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Europa Press

28/11/2025 - 6:08 am

Instagram

Una investigación publicada en Scientific Reports señaló cuáles son las conductas que debe tener un usuario de Instagram para ser considerado como "adicto" a esta red social.

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS).- La adicción a una sustancia o acción generalmente se caracteriza por un conjunto de síntomas que incluyen dificultades para controlar el uso, experimentar ansias de usar, experimentar síntomas de abstinencia cuando no se usa y continuar usando a pesar de las consecuencias negativas o el riesgo de daño.

Los usuarios de Instagram podrían sobreestimar su grado de adicción a la plataforma, según una investigación realizada por la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) con 1.204 adultos estadounidenses y publicada en Scientific Reports. Los resultados sugieren que, para la mayoría de los usuarios de redes sociales, el uso excesivo se debe a un hábito más que a una adicción genuina.

Cómo la etiqueta de adicción afecta a la autoestima

Ian Anderson y Wendy Wood encuestaron a una muestra aproximadamente representativa de 380 usuarios estadounidenses de Instagram, el 50 por ciento de los cuales eran mujeres y tenían una edad promedio de 44 años. Los participantes describieron su nivel de adicción a Instagram y se les evaluó para detectar síntomas de uso adictivo.

Instagram
Usuario de redes sociales consulta su celular. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Los autores descubrieron que, si bien el 18 por ciento de los participantes coincidía al menos parcialmente en su adicción a Instagram (y el 5 por ciento estuvo bastante de acuerdo), solo el 2 por ciento presentó síntomas que indicaban riesgo de una posible adicción.

Los autores exploraron una posible causa de esta discrepancia mediante la evaluación de las descripciones del uso de las redes sociales en artículos periodísticos publicados en medios estadounidenses entre noviembre de 2021 y noviembre de 2024. Identificaron cuatro mil 383 artículos que mencionaban la frase 'adicción a las redes sociales' y 50 que mencionaban la frase 'hábito de las redes sociales'.

Esto sugiere que el uso frecuente de las redes sociales tiende a describirse como una adicción en los artículos periodísticos estadounidenses. Los autores sugieren que esto podría influir en la percepción que los usuarios tienen sobre su uso de las redes sociales.

Instagram
Usuario de redes sociales consulta su celular. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Utilizando una segunda muestra de 824 usuarios adultos estadounidenses de Instagram, los autores investigaron los posibles efectos negativos de etiquetar el uso frecuente de Instagram como una adicción. Descubrieron que incitar a los participantes a considerar su uso de las redes sociales como una adicción se asociaba con una menor sensación de control sobre su uso de Instagram y una mayor culpa, tanto a sí mismos como a la plataforma, por su uso excesivo.

En conjunto, los hallazgos sugieren que etiquetar el uso frecuente de las redes sociales como una adicción por parte de los medios de comunicación y otras instituciones podría contribuir a que los usuarios de Instagram sobreestimen su grado de adicción a la plataforma y, además, afectar negativamente su percepción del uso de las redes sociales. Un uso más selectivo del término 'adicción' por parte de los responsables políticos y los medios de comunicación en relación con el uso de las redes sociales podría reducir este efecto, según los autores.

Instagram
Usuario de redes sociales consulta su celular. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Si tu comportamiento en Instagram no incluye lo siguiente entonces, según el estudio, probablemente no estarías en ese 2 por ciento.

  • Pérdida de control real.
  • Ansiedad o malestar cuando no puedes usarlo.
  • Usarlo a pesar de consecuencias graves.
  • Incapacidad repetida para reducir su uso.

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

