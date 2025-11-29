“El Cenizo”, líder de Los Caballeros Templarios, es sentenciado de 20 años de prisión

La FGR obtuvo una sentencia de 20 años de prisión contra “El Cenizo”, señalado como líder templario y acusado de delincuencia organizada en Michoacán.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) sentenció este martes a 20 años de prisión a Ignacio Andrade Rentería, alias “El Cenizo”, identificado como uno de los líderes históricos de Los Caballeros Templarios y exintegrante de la Familia Michoacana.

La autoridad federal señaló que a “El Cenizo” se le relacionó con el homicidio de Carlos Rosales Mendoza, fundador de la Familia Michoacana, ocurrido en diciembre de 2015 junto con otros jefes criminales.

La FGR informó que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, obtuvo del Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán con sede en Uruapan una sentencia condenatoria por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.

En su comunicado, el organismo detalló que en junio de 2017 se cumplimentó una orden de aprehensión en Morelia en contra de Ignacio “A”, quien fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 en Durango y a quien se le atribuyó ser jefe de plaza de una organización criminal dedicada al secuestro y al tráfico de drogas con operaciones principalmente en Uruapan.

Asimismo, la dependencia recordó que antes de su captura se le consideraba uno de los últimos mandos templarios tras la muerte de Nazario Moreno y Enrique Plancarte, además de la detención de Servando Gómez Martínez.

La entonces Procuraduría General de la República mantenía desde 2014 una recompensa de 10 millones de pesos por datos que permitieran detenerlo, debido a su papel como operador en Uruapan.

No fue hasta el día de hoy que la FGR confirmó que el Ministerio Público Federal presentó las pruebas necesarias para que el juez emitiera la sentencia de 20 años de prisión por delincuencia organizada.