¿Los sentiste? El SSN reporta 2 microsismos consecutivos en Naucalpan; no hay daños

El SSN reportó que hubo dos microsismos en Naucalpan la mañana de este lunes, los cuales no dejaron daños en la zona.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que durante la mañana de este lunes se registraron dos microsismos en Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex), los cuales ocurrieron con pocos segundos de diferencia y con baja intensidad.

Las autoridades detallaron que el primer microsismo tuvo lugar a las 09:05 horas con una magnitud de 1.7, mientras que el segundo ocurrió a las 09:06 horas con una magnitud de 1.1.

Ambos compartieron epicentro en las coordenadas 19.46 de latitud y -99.22 de longitud, con un kilómetro de profundidad. La información técnica permitió clasificar ambos eventos como sismos menores, generalmente imperceptibles para la población.

Hasta el momento, el Gobierno local de Naucalpan no ha notificado daños materiales ni incidentes relacionados con los microsismos.

Los movimientos telúricos de esta mañana se sumaron a la actividad reportada el pasado 20 de noviembre, cuando el SSN documentó tres microsismos seguidos en Naucalpan durante la tarde, los cuales ocurrieron con pocos minutos de diferencia y presentaron profundidades similares a las observadas este lunes.

En aquella ocasión, las autoridades indicaron que el primer siniestro se registró a las 16:36 horas con una magnitud de 2.3, y con epicentro próximo a las coordenadas 19.45 de latitud y -99.25 de longitud. Tras el fenómeno, habitantes de la zona comentaron que dicho sismo se sintió de forma breve, aunque lo asociaron a un jalón característico de los movimientos superficiales.

Minutos después, el SSN informó sobre un segundo microsismo de magnitud 2.5 a las 16:43 horas y un tercero de magnitud 1.6 a las 16:45 horas, ambos con epicentro en Naucalpan. Sin embargo, en aquella ocasión, las autoridades reiteraron que ninguno de estos eventos generó daños y que el monitoreo sísmico permanece activo en la región.

¿Qué es un microsismo?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que los microsismos corresponden a movimientos de baja energía que rara vez provocan daños estructurales. No obstante, representan parte relevante del monitoreo sísmico, ya que ayudan a identificar la actividad de fallas geológicas activas en regiones urbanas.

Ante estas alertas, Protección Civil (PC) recomendó que la población mantener la calma en caso de actividad sísmica, y revisar las condiciones de seguridad en viviendas y espacios laborales. Además, pidió mantenerse atento a reportes del SSN y a comunicados oficiales de autoridades locales. A su vez, llamó a identificar rutas de evacuación y protocolos de protección ante posibles sismos de mayor intensidad.