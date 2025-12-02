EU no ha informado si investiga a Álvarez Puga; Sheinbaum insiste en su extradición

La FGR solicitó al gobierno de EU la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta responsabilidad como operador de una red de empresas "factureras", señaló la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó este martes que aún no tiene información respecto a si el gobierno de Estados Unidos (EU) lleva a cabo una investigación en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora Inés Gómez Mont, quien es acusado de operar una red de empresas "factureras".

El abogado mexicano fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en octubre pasado e ingresado a un centro de detención en Miami, Florida, debido a una irregularidad con su estatus migratorio, ya que, aparentemente, no contaba con visa para permanecer en el país. Sin embargo, no ha sido deportado como ocurre habitualmente en estos casos.

Al respecto, Sheinbaum Pardo compartió que la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que el también empresario efectivamente se encuentra detenido en EU y que se envió una solicitud para lograr su extradición.

La mandataria mexicana agregó que solicitará más información a la actual encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, sobre el caso de Álvarez Puga y reiteró que no quedará impune.

"Todavía se lo pregunté a la persona que venía de parte del doctor [Alejandro] Gertz al Gabinete de Seguridad. Se está pidiendo la extradición. Está detenido. Fue la información que nos dieron y ahora que está la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, le preguntaremos [para] que pueda indagar en este caso. Y, bueno, ya cuando quede el Fiscal o la Fiscal también que pueda indagar. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto", dijo Sheinbaum.

Víctor Manuel Álvarez Puga tiene una orden de aprehensión pendiente en México por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.