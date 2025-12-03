RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

02/12/2025 - 7:31 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

López Obrador dice que sólo por 3 RAZONES volvería a luchar en las calles de México

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

En esta entrega de RADICALES se abordó el tema de la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador y las reacciones que generó. En vez de discutir el contenido de la obra, la oposición y los grupos de derecha en México se concentraron en hacer especulaciones, lecturas forzadas y tratar de reavivar viejos fantasmas sobre un supuesto “maximato” del tabasqueño.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un video compartido en redes sociales en donde anunció la publicación de su nuevo libro, volvió a sacudir el escenario político en México y a encender el lado más radical y visceral de la oposición, coincidieron las periodistas Daniela Barragán, Meme Yamel y los periodistas Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

Para Héctor Alejandro Quintanar, este episodio retrata con claridad el nivel al que ha caído el debate opositor, el cual se centra en la descalificación y la agresión.

“La reacción ante el mensaje de López Obrador ha sido muy representativa de cómo esta oposición entiende la política en México, que es de un nivel paupérrimo… el expresidente salió a anunciar un libro y se habló muy poco del contenido; se habló más de la coyuntura, de tratar de descifrar qué mensaje oculto hay por el hecho de que haya salido este fin de semana y no otro.”

El académico señaló que todas estas interpretaciones regresan a la misma idea retorcida que tiene la oposición: que López Obrador sigue gobernando detrás de Claudia Sheinbaum.

“Nunca hemos tenido en la historia personal de López Obrador el mínimo indicio de intenciones reeleccionistas o de prolongar su mandato… o de imponer voluntades a sus sucesores”, afirmó.

La periodista Meme Yamel coincidió en que este sector opositor ha ignorado sistemáticamente la palabra del exmandatario.

“No conocen el valor de la palabra. Desde que López Obrador dijo ‘no me voy a reelegir’, escuchábamos ‘se va a reelegir’. Incluso ya siendo expresidente aseguran que con la revocación de mandato va a regresar como Presidente.”

Meme señaló que tampoco es sorpresa la fecha elegida por el tabasqueño para compartir el video en sus redes sociales.

“Sabíamos que iba a haber un libro… no es casual: sale un día antes de los siete años de que asume como Presidente y una semana antes de la marcha a favor de la Presidenta.” Y advierte sobre un fenómeno creciente: “Estoy viendo en redes a nuevas generaciones de analistas querer jugar a ser muy intelectuales.”

Por su parte, Daniela Barragán subrayó el valor político del mensaje, más allá de la mera aparición pública:

“Fue importantísimo que él dijera que no va a haber gira por plazas públicas; hace mucho sentido con la decisión del retiro.”

La periodista también pidió poner especial atención en los mensajes de odio hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual describió como una narrativa misógina.

“Me sorprende cómo se ha extendido por tanto tiempo esta narrativa muy misógina… que Claudia Sheinbaum solamente venía a recibir órdenes. Es muy importante que López Obrador diga: ‘si vuelvo es para cerrar filas detrás de la Presidenta’.” Según Barragán, también es un guiño interno: “Creo que es un mensaje para Morena, un llamado de atención muy sutil.”

AMLO pidió a los simpatizantes de la 4T que sigan apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y advirtió que "todavía es temporada de zopilotes".
AMLO se mudó a su quinta en Palenque, Chiapas, desde que dejó la Presidencia en el 2024. Foto: X @lopezobrador_

Álvaro Delgado, por su parte, considera que lo relevante no fue el video ni el libro, sino lo que desencadenó: “Desencadenó una iracundia, una furia y tantas expresiones de odio… un sector de mexicanos está implorando la intervención extranjera. Son esos los que reaccionaron con mayor virulencia.”

Finalmente, Álvaro Delgado señaló que lo más relevante no fue el video, ni el libro, ni siquiera el mensaje del expresidente, sino la reacción que provocó. Señala que lo que emergió fue una furia desbordada, expresiones de odio y un ánimo que ya no se limita a la discrepancia política.

“La derrota tan contundente que han venido sufriendo… los hace expresar su ira y su odio, no solamente contra sus contendientes políticos, sino contra quienes creen que forman parte de la misma coalición.”

Y advierte: “Lo que augura eso es que van a seguir siendo derrotados y van a volverse todavía más violentos.”

Delgado mencionó que parte de esa oposición ha llegado incluso a pedir la intervención del Gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de México, y que fueron precisamente esos sectores los que respondieron con mayor virulencia a la reaparición de López Obrador.

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

+ Sección

Galileo

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
1

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
2

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Joaquín Guzmán López
3

Chapitos no reciben premio: EU “no solicitó, indujo ni aprobó” secuestro de “El Mayo”

La Fiscalía de Sonora anunció que ha hallado documentos apócrifos en el caso de la sucursal de Waldo`s que se incendio en Sonora y dejó 24 muertos.
4

Fiscalía de Sonora descubre documentos apócrifos a un mes del incendio en Waldo’s

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta
5

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta

Juan Orlando Hernández, el Presidente de Honduras que inundó de droga a EU y que liberado por Trump pese a haber pactado con "El Chapo".
6

Inundó los barrios de EU con coca. Narco en serio. Y ahora (tómala), Trump lo libera

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
7

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco

Trump denunció un supuesto intento de “alterar los resultados” de las elecciones presidenciales de Honduras. Por otra parte, la oposición acusó posible fraude.
8

Oposición acusa posible fraude y Trump amenaza a Honduras con “consecuencias graves”

En las Farmacias del Bienestar las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán obtener sus medicamentos de forma gratuita.
9

Farmacias del Bienestar: Conoce cómo operarán, a quiénes beneficiarán y dónde estarán

¿Por qué reaparece López Obrador?
10

¿Por qué reaparece López Obrador?

La cantante y modelo albanesa, británica y kosovar, Dua Lipa, abrió una taquería temática por tiempo limitado en la Ciudad de México (CdMx) que generó furor.
11

Taquería temporal de Dua Lipa por su gira "Radical Optimism" genera furor en la CdMx

Con estos movimientos, Godoy inicia una reconfiguración en áreas clave de investigación y combate al crimen organizado dentro de la FGR.
12

Ernestina Godoy nombra a Héctor Elizalde Mora en la Agencia de Investigación Criminal

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió el periodo de postulaciones en diciembre, por lo que te decimos cómo realizar el registro y cuáles son los requisitos.
13

Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones. ¿Cómo registrarte? Aquí te decimos

La presión sobre Nicolás Maduro aumentó tras el ultimátum que el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, le dio para dejar el poder, reveló Reuters.
14

Reuters: Trump dio ultimátum a Maduro para dejar el cargo y evalúa sus próximos pasos

Donald Trump
15

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
1

RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

Video Diputado del PT
2

VIDEO ¬ Diputado del PT, Wblester Santiago, agrede a guardias en Metepec, Edomex

Ovidio y Joaquín Guzmán López están bajo custodia de EU. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen, libres, en México.
3

"Van dos, nos faltan otros dos", dice EU a "Chapitos" tras declaratoria de "El Güero"

La Fiscalía de Sonora anunció que ha hallado documentos apócrifos en el caso de la sucursal de Waldo`s que se incendio en Sonora y dejó 24 muertos.
4

Fiscalía de Sonora descubre documentos apócrifos a un mes del incendio en Waldo’s

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta
5

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta

El reporte de la OCDE recortó levemente las perspectivas de crecimiento para México: avanzaría sólo 0.7% este año, 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027.
6

OCDE recorta pronóstico de crecimiento para México: prevé 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026

Joaquín Guzmán López
7

Chapitos no reciben premio: EU “no solicitó, indujo ni aprobó” secuestro de “El Mayo”

Con estos movimientos, Godoy inicia una reconfiguración en áreas clave de investigación y combate al crimen organizado dentro de la FGR.
8

Ernestina Godoy nombra a Héctor Elizalde Mora en la Agencia de Investigación Criminal

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.
9

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

La Secretaría de Agricultura de México activó el Dispositivo Nacional de Emergencia, con lo que elevó a todo el país la alerta por el gusano barrenador.
10

México activa Dispositivo Nacional de Emergencia por gusano barrenador. ¿Qué implica?

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
11

Trump amenaza con bombardear países con narcos... después de liberar a un súper narco

La Presidenta Sheinbaum indicó que no tiene información respecto a si EU investiga a Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de operar una red de "factureras".
12

EU no ha informado si investiga a Álvarez Puga; Sheinbaum insiste en su extradición