RADICALES ¬ La reaparición de AMLO saca lo peor de la oposición: odio, ira y espuma

En esta entrega de RADICALES se abordó el tema de la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador y las reacciones que generó. En vez de discutir el contenido de la obra, la oposición y los grupos de derecha en México se concentraron en hacer especulaciones, lecturas forzadas y tratar de reavivar viejos fantasmas sobre un supuesto “maximato” del tabasqueño.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un video compartido en redes sociales en donde anunció la publicación de su nuevo libro, volvió a sacudir el escenario político en México y a encender el lado más radical y visceral de la oposición, coincidieron las periodistas Daniela Barragán, Meme Yamel y los periodistas Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

Para Héctor Alejandro Quintanar, este episodio retrata con claridad el nivel al que ha caído el debate opositor, el cual se centra en la descalificación y la agresión.

“La reacción ante el mensaje de López Obrador ha sido muy representativa de cómo esta oposición entiende la política en México, que es de un nivel paupérrimo… el expresidente salió a anunciar un libro y se habló muy poco del contenido; se habló más de la coyuntura, de tratar de descifrar qué mensaje oculto hay por el hecho de que haya salido este fin de semana y no otro.”

El académico señaló que todas estas interpretaciones regresan a la misma idea retorcida que tiene la oposición: que López Obrador sigue gobernando detrás de Claudia Sheinbaum.

“Nunca hemos tenido en la historia personal de López Obrador el mínimo indicio de intenciones reeleccionistas o de prolongar su mandato… o de imponer voluntades a sus sucesores”, afirmó.

La periodista Meme Yamel coincidió en que este sector opositor ha ignorado sistemáticamente la palabra del exmandatario.

“No conocen el valor de la palabra. Desde que López Obrador dijo ‘no me voy a reelegir’, escuchábamos ‘se va a reelegir’. Incluso ya siendo expresidente aseguran que con la revocación de mandato va a regresar como Presidente.”

Meme señaló que tampoco es sorpresa la fecha elegida por el tabasqueño para compartir el video en sus redes sociales.

“Sabíamos que iba a haber un libro… no es casual: sale un día antes de los siete años de que asume como Presidente y una semana antes de la marcha a favor de la Presidenta.” Y advierte sobre un fenómeno creciente: “Estoy viendo en redes a nuevas generaciones de analistas querer jugar a ser muy intelectuales.”

Por su parte, Daniela Barragán subrayó el valor político del mensaje, más allá de la mera aparición pública:

“Fue importantísimo que él dijera que no va a haber gira por plazas públicas; hace mucho sentido con la decisión del retiro.”

La periodista también pidió poner especial atención en los mensajes de odio hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual describió como una narrativa misógina.

“Me sorprende cómo se ha extendido por tanto tiempo esta narrativa muy misógina… que Claudia Sheinbaum solamente venía a recibir órdenes. Es muy importante que López Obrador diga: ‘si vuelvo es para cerrar filas detrás de la Presidenta’.” Según Barragán, también es un guiño interno: “Creo que es un mensaje para Morena, un llamado de atención muy sutil.”

Álvaro Delgado, por su parte, considera que lo relevante no fue el video ni el libro, sino lo que desencadenó: “Desencadenó una iracundia, una furia y tantas expresiones de odio… un sector de mexicanos está implorando la intervención extranjera. Son esos los que reaccionaron con mayor virulencia.”

“La derrota tan contundente que han venido sufriendo… los hace expresar su ira y su odio, no solamente contra sus contendientes políticos, sino contra quienes creen que forman parte de la misma coalición.”

Y advierte: “Lo que augura eso es que van a seguir siendo derrotados y van a volverse todavía más violentos.”

Delgado mencionó que parte de esa oposición ha llegado incluso a pedir la intervención del Gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de México, y que fueron precisamente esos sectores los que respondieron con mayor virulencia a la reaparición de López Obrador.