#PuntosyComas ¬ Las fiscalías estatales son foco de corrupción e ineficiencia

Pedro Mellado Rodríguez

02/12/2025 - 9:51 pm

Para mejorar su desempeño, también se necesita que las fiscalías estatales diseñen y apliquen métodos de análisis y clasificación de información que permitan la investigación, persecución y esclarecimiento de hechos delictivos.

Para mejorar su desempeño, también se necesita que las fiscalías estatales diseñen y apliquen métodos de análisis y clasificación de información que permitan la investigación, persecución y esclarecimiento de hechos delictivos.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La desconfianza de los ciudadanos que no denunciar los delitos de los que son víctimas y la falta de herramientas científicas para hacer su trabajo, propician que el clima de impunidad prevalezca en la República con un índice de 93.2 por ciento de cifra negra, lo que hace obligada una reforma profunda en la procuración de justicia, investigación del delito y captura de los criminales, proceso obligado en todos los estados, luego de la limpia que se está llevando a cabo en la Fiscalía General de la República consecuente con la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de la nueva encargada de la dependencia Ernestina Godoy Ramos.

La información que proporcionan la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el informe Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, una institución académica que analiza el desempeño de la procuración de justicia en México, concluyen que las fiscalías estatales requieren más trabajo de inteligencia y más coordinación con la Fiscalía General de la República.

Las conclusiones del INEGI establecen que las fiscalías y procuradurías estatales deben elaborar estudios sobre la incidencia delictiva en cada entidad federativa, así como diversos análisis comparativos con otras entidades; generar estadística delictiva; elaborar la cartografía delictiva de cada entidad; diseñar estrategias de operativos preventivos en el ámbito de su competencia y realizar estudios criminológicos, victimológicos, de fenómenos delictivos y otros que coadyuven a la prevención del delito.

Para mejorar su desempeño, también se necesita que las fiscalías estatales diseñen y apliquen métodos de análisis y clasificación de información que permitan la investigación, persecución y esclarecimiento de hechos delictivos; elaborar bancos de datos que coadyuven en la investigación y prevención de los hechos delictivos; operar sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de información para constituir bancos de datos que sustenten acciones preventivas y de combate al delito; así como suministrar medios de prueba a los fiscales o agentes del Ministerio Público a efecto de integrar las carpetas de investigación.

La cifra negra

Durante 2024 se cometieron en México 33.5 millones de delitos, de los cuales quedaron impunes el 93.2 por ciento, por muy diversas causas atribuibles, mayormente, a la desconfianza de las personas en la autoridad. Lo que ha derivado que en los últimos 13 años la cifra negra de delitos prácticamente no ha descendido.

¿Cuáles son las causas por las cuales no denuncia la gente? Porque considera que acudir ante la autoridad es una pérdida de tiempo; porque desconfía de la autoridad; porque estima que los trámites son largos y difíciles, entre las principales razones.

La impunidad y la renuencia de la población a denunciar los delitos de los cuales es víctima se derivan de que la gente considera muy engorrosos y tardados los trámites ante el Ministerio Público; porque recibe mal trato de la autoridad; o porque simplemente no confía en las fiscalías, profundizan el problema de la procuración de justicia en nuestro país, según reflejan los datos proporcionados por la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde 2012 hasta 2024, en los más recientes 13 años, el porcentaje de delitos que no son denunciados o que no son investigados, y que por lo tanto, quedan impunes, se ha mantenido en México por encima del 90 por ciento. La impunidad sigue siendo un problema estructural de la justicia en nuestro país, concluye el informe Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, una organización independiente que analiza la actuación de las instituciones de justicia en México.

Advierte el informe de Impunidad Cero que desde 2022 hasta 2024, de manera consistente son más las personas que consideran que la impunidad se ha mantenido o aumentado, que quienes perciben una disminución. En 2024, el 43 por ciento de las personas afirmó que el nivel de impunidad se ha mantenido, el 40 por ciento respondió que va en aumento y sólo el 14 por ciento opinó que ha disminuido. Estas conclusiones se apoyan en la encuesta Ómnibus Nacional Académico, realizada por la consultora Data Opinión Pública y Mercados. Se llevaron a cabo 1,424 entrevistas a personas de 18 años y más, entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, en hogares, cara a cara.

El margen de error de ±2.7 y nivel de confianza estadística del 95 por ciento.

La gente desconfía de las fiscalías estatales y de la General de la República porque considera que son instituciones con altos grados de corrupción.

Los estados con más altos índices de carpetas pendientes por concluír en el cierre de 2024 fueron Coahuila, Baja California Sur, Baja California y Jalisco.

En el ambito federal el delito más frecuente es en materia de armas de fuego y explosivos, en tanto que en el ámbito del fuero común, que atienden las fiscalías y procuradurías estatales, sobresale el robo en todas sus modalidades.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

