ENTREVISTA ¬ El PRI representaba muy poco para la Internacional Socialista: Illades

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

04/12/2025 - 10:15 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

#PuntosyComas ¬ El PRI llega a su cumpleaños 96 derrotado y en terapia intensiva

La expulsión del PRI de la Internacional Socialista marca el fin de una larga y contradictoria relación. Aunque desde los años ochenta el tricolor abrazó el neoliberalismo, primero con Miguel de la Madrid en 1982 y luego con Carlos Salinas de Gortari en 1988, y se desplazó hacia posiciones de derecha, nunca había sido separado de la organización que agrupa a partidos socialistas, socialdemócratas y obreros del mundo.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).-El politólogo e historiador Carlos Illades, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que la expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Internacional Socialista constituye “un golpe muy fuerte” para el tricolor, más allá de los intentos de su dirigencia por minimizarlo.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Illades señaló que la reacción de Alejandro Moreno Cárdenas, quien aseguró que la relación sólo estaba “en pausa”, refleja más un intento de reducir los daños que una lectura real de lo sucedido.

“No sé a quién le tomó la idea, pero le gustó la expresión de que está en pausa la relación con la Internacional Socialista. Es un golpe muy fuerte más allá de las explicaciones o justificaciones puntuales para separar al PRI”, dijo.

Para el académico, el trasfondo es claro: el PRI dejó de ser relevante en México y por ende, dijo la Internacional Socialista decidió terminar su relación.

“El PRI representa muy poco para la Internacional Socialista, es decir, ya no es una fuerza suficientemente relevante para representar una postura política dentro de México y con respecto de la Internacional Socialista”, explicó.

La expulsión del Revolucionario Institucional de la Internacional Socialista  marca el fin de una larga y contradictoria relación. Aunque desde los años ochenta el PRI abrazó el neoliberalismo, primero con Miguel de la Madrid en 1982 y luego con Carlos Salinas de Gortari en 1988, y se desplazó hacia posiciones de derecha, nunca había sido separado de la organización que agrupa a partidos socialistas, socialdemócratas y obreros del mundo.

Ese desenlace llegó después de que el PRI se aliara en 2021 y 2024 con el Partido Acción Nacional (PAN), una fuerza de ultraderecha y representante histórico de las élites mexicanas. La alianza, sumada a la pérdida de peso político del tricolor, terminó por contradecir abiertamente los principios de la IS.

Fundada en 1864 en pleno auge de la Revolución Industrial, la Internacional Socialista es una de las asociaciones políticas más antiguas del mundo y actualmente agrupa a 89 partidos y organizaciones. Su historia incluye disoluciones, reagrupamientos y renacimientos, desde la reorganización bolchevique en 1919 hasta su reconstrucción en la Guerra Fría.

Al respecto, Carlos Illades recordó que cuando el PRI ingresó al organismo, a finales de los años noventa, se ubicaba en el centro del sistema político mexicano, con el PRD a la izquierda y el PAN a la derecha.

“Ahora el PRI ya no está en el centro y ya no tiene esa significación política; me parece que eso es lo que está realmente en el fondo de esta expulsión”, puntualizó.

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó este miércoles que haya sido expulsado por la Internacional Socialista (IS). Foto: Daniel, Cuartoscuro

El partido, añadió, pasó de ser un eje articulador de intereses nacionales a una fuerza desplazada por Morena en el espacio del centro-izquierda.

“El PRI sí representaba intereses importantes, fuertes, y podía ser una especie de centro en la política mexicana. En cambio, ahora el centro y el espacio hacia la izquierda básicamente es el que ocupa Morena. El PRI se quedó sin ningún asidero, sin ningún referente importante; es superfluo, es innecesario y más con los actos violentos de su presidente”, sostuvo.

Carlos Illades indicó que la permanencia del PRI en la Internacional Socialista dejó de tener sentido, lo cual orilló a este organismo a expulsar al tricolor.

“El PRI básicamente ya no aporta nada o muy poco y más bien ensucia o lastima a la organización, por eso insistiría en que es un golpe bastante fuerte”, remató Illades, quien advirtió que el tricolor dejó de ser un partido nacional y está en vías de convertirse en una fuerza meramente local.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

López Obrador

"López Obrador fue, es y seguirá siendo todo un fenómeno, por lo visto. No hay otro político...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Isla Epstein
1

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
2

“¡Mátalos a todos!” Hegseth es acusado de pedir ejecuciones extrajudiciales en el mar

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
3

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

Pedro Haces
4

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
5

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante su salida tras la reunión del Consejo Mexicano de Negocios.
6

Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasrall en elección de Honduras
7

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras

8

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
9

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

El director de la Junta de Caminos de Estado de México, Ariel Juárez Cisneros, renunció este jueves luego de protagonizar un altercado en un Metepec.
10

Ariel Juárez, funcionario del Edomex, renuncia tras protagonizar pelea en Metepec

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
11

#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
12

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
13

EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.
14

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

Tres de los más relevantes organismos empresariales de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron para que el T-MEC, continué vigente y no muera.
15

Más de 425 empresarios de México, EU y Canadá piden que el T-MEC continúe vigente

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Congreso de Guanajuato aprueba, al fin, el matrimonio igualitario; rechaza aborto
1

Guanajuato sorprende: Avala el matrimonio igualitario e impide terapias de conversión

El gobierno de Estados Unidos publicó este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.
2

EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

Pedro Haces
3

ENTREVISTA ¬ Diputado de Morena alerta que hay trasfondo en la relación Haces-Israel

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la iniciativa que propone adelantar la consulta de revocación de mandato para las elecciones del 2027.
4

#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasrall en elección de Honduras
5

Asfura, candidato respaldado por Trump, aventaja a Nasralla en elección de Honduras

Isla Epstein
6

FOTOS y VIDEOS ¬ Exhiben por dentro la isla de Epstein, donde niñas fueron violadas

Tres de los más relevantes organismos empresariales de México, Estados Unidos y Canadá se pronunciaron para que el T-MEC, continué vigente y no muera.
7

Más de 425 empresarios de México, EU y Canadá piden que el T-MEC continúe vigente

8

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante su salida tras la reunión del Consejo Mexicano de Negocios.
9

Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
10

“¡Mátalos a todos!” Hegseth es acusado de pedir ejecuciones extrajudiciales en el mar

El director de la Junta de Caminos de Estado de México, Ariel Juárez Cisneros, renunció este jueves luego de protagonizar un altercado en un Metepec.
11

Ariel Juárez, funcionario del Edomex, renuncia tras protagonizar pelea en Metepec

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.
12

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla