Trump ordena el envío de 7 mil militares para custodiar la frontera sur de California

La medida anunciada por el Gobierno del Presidente Donald Trump facilitará la actuación de las Fuerzas Armadas en la frontera y permitirá detener a los migrantes que intenten cruzar hacia la Unión Americana.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La administración del Presidente, Donald Trump, declaró el día de ayer la militarización de la frontera sur que comparten el estado de California y México con la finalidad de detener a las y los migrantes que intenten cruzar a territorio estadounidense.

El Departamento del Interior de Estados Unidos (EU) indicó que esta decisión transferirá el control y la jurisdicción de gran parte de la frontera californiana con México al ejército del país vecino, para que desempeñe "un papel histórico en estas tierras y salvaguarden la soberanía nacional".

Las autoridades destacaron que esta línea fronteriza es actualmente una "zona de gran tráfico" por donde ingresan a territorio norteamericano miles de migrantes cada año.

Sin embargo, los arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos han registrado un importante descenso en medio del empuje de Trump para que haya deportaciones masivas.

La medida anunciada sitúa esta zona fronteriza bajo la supervisión de las bases militares establecidas en las inmediaciones, lo que favorece las detenciones y las posibles deportaciones de aquellos que entren de forma ilegal.

Las autoridades estimaron el involucramiento de alrededor de siete mil efectivos que se desplegarán en la frontera. Contarán con el apoyo de helicópteros y otras aeronaves, además de equipos de vigilancia y drones. Aquellos que sean detenidos pueden ser imputados e incluso condenados.

La zona militarizada comprende la frontera con el estado de Arizona hasta la Reserva Natural de la Montaña Otay, atravesando el Valle Imperial y comunidades fronterizas, incluida Tecate.

La militarización de tramos de la frontera sur de EU se puso en marcha en abril del presente año, especialmente en Nuevo México y posteriormente se extendió a los estados de Texas y Arizona.

En mayo pasado, el Gobierno de EU organizó, a instancias del Comando Norte, una segunda zona militar restringida en la frontera con México para hacer cumplir las leyes de migración.

“El establecimiento de una segunda Área de Defensa Nacional aumenta nuestro alcance operativo y nuestra eficacia para frenar la actividad ilegal a lo largo de la frontera sur”, aseguró el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos.

-Con información de Europa Press