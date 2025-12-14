César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero; seguirá en prisión

Redacción/SinEmbargo

14/12/2025 - 2:28 pm

La Jueza Jazmín Ambríz López vinculó este domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de manejar recursos de procedencia ilícita.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

El exgobernador es acusado de manejar recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero para favorecer a dos empresas de las que él era el accionista mayoritario. 

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Jueza federal Jazmín Ambríz López vinculó este domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue reaprehendido el pasado 8 de diciembre por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exfuncionario es acusado, también, de lavado de dinero durante su gestión al frente de la entidad de 2010 a 2016.

"Los hechos, materia de investigación en contra de César 'N', son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano", detalló la FGR el día de su captura.

La juzgadora indicó que se mantendrá la prisión preventiva en contra del acusado como medida cautelar. Además, fijó un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria, tiempo en que el exfuncionario permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, Estado de México.

Durante la audiencia judicial que se llevó a cabo a las 09:00 horas de este domingo, Duarte negó las acusaciones en su contra. Su defensa pidió que no se le vinculara a proceso y alegó que su cliente es víctima de persecución política.

Duarte es acusado por la Fiscalía de lavado de dinero por unos 96.6 millones pesos, recursos que presuntamente provenían de la Secretaría de Hacienda estatal y que habrían sido triangulados a dos empresas de las que el exgobernador era el mayor accionista.

Las autoridades indicaron que 73 millones 925 mil pesos del monto total de los recursos desviados, fueron entregados por el Gobierno del detenido a la Unión Ganadera División del Norte y a una financiera, de las cuales era presidente e integrante de sus mesas directivas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los recursos circularon por diversas cuentas y empresas, algunas de ellas vinculadas directamente al propio Duarte y otras a personas físicas y morales relacionadas con su entorno.

Actualmente, el exgobernador acumula al menos tres causas penales, entre estas, una investigación por peculado en el ámbito local y federal que se relacionan con el presunto desvío de recursos públicos durante su administración.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Silbo Gomero

"Lo llamativo del Silbo gomero es que se complejizó lo suficiente como para no limitarse a un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

+ Sección

Galileo

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
1

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

Un civil frena ataque terrorista en Bondi Beach, Australia.
2

VIDEOS ¬ Musulmán arriesga la vida y desarma a tirador durante el ataque en Australia

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
3

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

La FGR niega que trabaje por consigna.
4

El caso contra Casar se judicializó en septiembre, aclara FGR. No es consigna, dice

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
5

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

La Senadora Andrea Chávez
6

DATOS ¬ Andrea Chávez tiene al menos 10 asesores. Sólo una iniciativa le han aprobado

Mina Aranzazú
7

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Isaac del Toro hará historia al competir en la edición 2026 del Tour de Francia, considerada una de las competencias de ciclismo más importante del mundo.
8

"Es un sueño": ciclista mexicano Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia 2026

Aprueban fast track Ley Gobernadora.
9

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

Al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas por un ataque terrorista perpetrado en la playa australiana de Bondi, en Sídney, Australia.
10

VIDEOS FUERTES ¬ Ataque terrorista en Australia: matan a 11 durante una fiesta judía

ultraderecha
11

¿Ultraderecha o victimismo?

"El limones" es vinculado a proceso.
12

Juez da prisión preventiva a “El Limones” y 5 detenidos; se quedarán en El Altiplano

Cierran Zooleón
13

Zoológico de León, Guanajuato, cierra tras denuncias de maltrato y muerte de animales

14

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La Jueza Jazmín Ambríz López vinculó este domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de manejar recursos de procedencia ilícita.
15

César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero; seguirá en prisión

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Jueza Jazmín Ambríz López vinculó este domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de manejar recursos de procedencia ilícita.
1

César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero; seguirá en prisión

Un civil frena ataque terrorista en Bondi Beach, Australia.
2

VIDEOS ¬ Musulmán arriesga la vida y desarma a tirador durante el ataque en Australia

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército mató en un ataque al segundo responsable más importante de las milicias de Hamás en Gaza.
3

Israel mató al "número dos" de las milicias de Hamás en Gaza, asegura Netanyahu

Chile celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El resultado definirá quién conducirá el destino del país en el periodo 2026-2030.
4

Jara denuncia el envío de mensajes de una empresa de gas a favor de Kast en Chile

Las autoridades federales iniciaron la distribución de tarjetas para depositar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Checa qué documentos piden para obtenerla.
5

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué documentos necesitas para recibir tu tarjeta?

Aprueban fast track Ley Gobernadora.
6

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

Al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas por un ataque terrorista perpetrado en la playa australiana de Bondi, en Sídney, Australia.
7

VIDEOS FUERTES ¬ Ataque terrorista en Australia: matan a 11 durante una fiesta judía

No todos viven la Navidad con alegría
8

Navidad y salud mental: las fiestas pueden intensificar la sensación de soledad

La Senadora Andrea Chávez
9

DATOS ¬ Andrea Chávez tiene al menos 10 asesores. Sólo una iniciativa le han aprobado

Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
10

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

Sheinbaum inaugura Centro Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua
11

CSP inaugura Centro LIBRE en Chihuahua; "es tiempo de mujeres sin violencia", afirma

Chile decide su futuro: Boric decepcionó y la ultraderecha podría volver a La Moneda
12

Chile decide su futuro: Boric decepcionó y la ultraderecha podría volver a La Moneda