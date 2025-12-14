César Duarte es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero; seguirá en prisión

El exgobernador es acusado de manejar recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero para favorecer a dos empresas de las que él era el accionista mayoritario.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Jueza federal Jazmín Ambríz López vinculó este domingo a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue reaprehendido el pasado 8 de diciembre por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exfuncionario es acusado, también, de lavado de dinero durante su gestión al frente de la entidad de 2010 a 2016.

"Los hechos, materia de investigación en contra de César 'N', son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano", detalló la FGR el día de su captura.

La juzgadora indicó que se mantendrá la prisión preventiva en contra del acusado como medida cautelar. Además, fijó un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria, tiempo en que el exfuncionario permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, Estado de México.

Comunicado FGR 811/25

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2025. FGR INFORMA Este día fue detenido en el estado de Chihuahua César "N", por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión… pic.twitter.com/9oxp0EomBJ — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 8, 2025

Durante la audiencia judicial que se llevó a cabo a las 09:00 horas de este domingo, Duarte negó las acusaciones en su contra. Su defensa pidió que no se le vinculara a proceso y alegó que su cliente es víctima de persecución política.

Duarte es acusado por la Fiscalía de lavado de dinero por unos 96.6 millones pesos, recursos que presuntamente provenían de la Secretaría de Hacienda estatal y que habrían sido triangulados a dos empresas de las que el exgobernador era el mayor accionista.

Las autoridades indicaron que 73 millones 925 mil pesos del monto total de los recursos desviados, fueron entregados por el Gobierno del detenido a la Unión Ganadera División del Norte y a una financiera, de las cuales era presidente e integrante de sus mesas directivas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los recursos circularon por diversas cuentas y empresas, algunas de ellas vinculadas directamente al propio Duarte y otras a personas físicas y morales relacionadas con su entorno.

Actualmente, el exgobernador acumula al menos tres causas penales, entre estas, una investigación por peculado en el ámbito local y federal que se relacionan con el presunto desvío de recursos públicos durante su administración.