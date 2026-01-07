Anuario2025 ¬ De Caro a "El Mencho", el mapa criminal mexicano ha variado de rostros

En el último cuarto de siglo, el crimen organización en México ha evolucionado de tal forma que transitó de los grandes capos y las familias completas que controlaban organizaciones verticales, hacia un modelo de atomización y diversificación que dio paso a redes criminales mutantes, con células que incluso adoptan el nombre de cárteles para operar, sin necesariamente serlo en el sentido tradicional.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Este 2025 marca, en cifras, el cierre del primer cuarto del siglo XXI; un periodo en el que México ha visto cómo la seguridad ha tenido transformaciones constantes y momentos de quiebre que redefinieron el mapa del crimen organizado y por ende sus liderazgos. Al concluir el primer cuarto del siglo, las organizaciones criminales mexicanas evolucionaron de tal forma que ya no pueden explicarse a partir de la figura del gran capo ni de las estructuras piramidales de familias de capos, que dominaron durante décadas el narcotráfico. Así, el transcurrir de los años han pasado personajes como Caro Quintero o el propio Nemesio Oseguera "El Mencho".

Una escena clave o mejor dicho simbólica para la historia del crimen en México ocurrió precisamente este año cuando Ismael “El Mayo” Zambada– quien fuera considerado durante años el gran capo que evadió a las autoridades por décadas, hasta casi convertirse en una leyenda– se declaró culpable en agosto pasado de cargos por tráfico de drogas ante un tribunal de Nueva York. Su proceso judicial ocurrió después de haber sido entregado a autoridades estadounidenses tras una traición atribuida a Los Chapitos, versión que también este mismo año fue aceptada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” y ahijado de Zambada.

“Mayo Zambada es el capo que ha existido en el mundo y que ha sido el más poderoso simplemente porque él fue más astuto y más estratégico que Chapo Guzmán”, señaló el exagente de la DEA, Mike Vigil, en entrevista con SinEmbargo.

Hablar de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín “El Chapo” Guzmán es hablar de una etapa que marcó el fin de los grandes liderazgos visibles del narcotráfico. Al concluir estos primeros 25 años del segundo milenio, el hampa dejó atrás la figura del capo todopoderoso para transformarse en un entramado de redes criminales fragmentadas, móviles y en constante mutación. Lo que hoy existe, coinciden analistas entrevistados por SinEmbargo, es un entramado complejo de redes criminales en constante movimiento, fragmentadas y diversificadas.

“No estamos hablando de cárteles, estamos hablando de redes que están formados por actores que operan a veces en los mismos, en lo lícito y lo ilícito como, por ejemplo… estamos hablando de redes criminales. En la nueva generación es una nueva generación de redes criminales y el Cártel de Jalisco Nueva Generación es una red de actores criminales”, explicó Guadalupe Correa Cabrera, profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad.

Para la periodista y analista también en temas de seguridad, Ana Lilia Pérez, el problema de fondo es financiero pues considera que la atomización, dice, también responde a la falta de coordinación institucional y a la ausencia de estrategias que desmantelen los recursos económicos de las organizaciones criminales.

“En síntesis, yo creo que también el problema de la atomización de las organizaciones criminales ha derivado de la insuficiencia en las estrategias para desarticular la parte financiera de los grupos criminales”, afirmó.

A lo largo de estos 25 años, son varios los capos que se han considerado objetivos prioritarios. “Para mí hay muchos narcotraficantes muy importantes en los últimos 25 años comenzando con los líderes del Cartel de de Guadalajara, que era Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrilo, que ese fue el más grande cartel en en ese entonces, porque ellos estaban moviendo a marihuana, heroína y grandes cantidades de cocaína de México a los Estados Unidos·, dijo Mike Vigil.

Los capos y sus cárteles

(1)Rafael Caro Quintero, "El Narco de narcos" o "Don Rafa", fundador del Cártel de Guadalajara y el principal señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, una herida añeja en Estados Unidos:

“Rafael Caro Quintero y el Cartel de Guadalajara fueron los personajes que secuestraron a nuestro agente Enrique Kiki Camarena, lo torturaron y lo mataron”, dice Mike Vigi en entrevista con Sinembargo.

Arrestado en 1985 en Costa Rica, a donde había huido, Caro Quintero fue condenado a 40 años de prisión en México. Sin embargo, en 2013 logró salir libre tras un fallo judicial que argumentó errores en su proceso. La noticia indignó a Estados Unidos, que ofreció 20 millones de dólares por su recaptura.

Durante casi una década, el capo se movió entre las sombras, supuestamente con protección del Cártel de Sinaloa. Su suerte cambió en 2022, cuando fue localizado y arrestado en la sierra de Choix, Sinaloa, en un operativo de la Marina mexicana.

Aunque el Cártel de Guadalajara tuvo su auge entre las década de 1970 y 1980 y marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico, al dejar atrás el contrabando de marihuana para dar paso a uno mas sofisticado con la cocaína, Caro Quintero cobra especial importancia en este último cuarto de siglo, por su regreso al crimen.

Guadalupe Correa lo describe como uno de los principales capos por su peso simbólico y su reaparición:

“La reaparición de alguna forma de Rafael Caro Quintero, por ser la leyenda, por haber regresado supuestamente y por haber reiniciado un negocio en el estado de Sonora, particularmente en el área de Caborca, con el Cártel de Caborca”.

A tres años de ser reaprehendido en México, Quintero fue parte del primer grupo de capos enviados de México a Estados Unidos en febrero de este año. En ese mismo mes, el 28 de febrero, Caro Quintero, acusado de narcotráfico y el asesinato de Camarena, se declaró “no culpable” en la Corte de Distrito Este con sede en Brooklyn, en su audiencia de presentación.

(2)Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto".

Don Neto, a quien también le han dicho "El Padre del Narco", fue junto a Rafael Caro Quintero —recientemente extraditado a Estados Unidos— y Miguel Ángel Félix Gallardo uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, la organización criminal que controlaba el narcotráfico en la mayor parte de México en los años 80 durante la presidencia de Miguel de la Madrid y en cuyo auge formó vínculos con sus pares en Colombia y traficó cocaína hacia los Estados Unidos.

El pasado mes de abril recuperó su libertad, según reportaron medios nacionales. Lo hizo a los 95 años de edad, luego de cumplir una condena de 40 años. Fonseca Carrillo fue detenido por el Ejército en una lujosa mansión de Puerto Vallarta, Jalisco, por el asesinato del Agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala en 1985. En ese entonces tenía 55 años. Por este mismo crimen, Rafael Caro Quintero fue llevado a Estados Unidos, pero Don Neto se salvó de la extradicción.

La organización del Cártel de Guadalajara sentó las bases para futuros grupos criminales como el Cártel de Sinaloa.

Cártel de Sinaloa

(3)Ismael “El Mayo” Zambada

Mike Vigil lo define como el capo más poderoso que ha existido: “Mayo Zambada es el capo que ha existido en el mundo que ha sido el más poderoso simplemente porque él fue más astuto y más estratégico que Chapo Guzmán”.

Para la DEA, Ismael “El Mayo” Zambada siempre fue el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa, mientras que la figura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, era más bien decorativa. El propio Guzmán Loera reconoció durante las audiencias de su juicio que Zambada era el auténtico jefe de jefes en Sinaloa. Guadalupe Correa también lo identifica como uno de los liderazgos centrales del cártel a lo largo de los años.

Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, nació el 1 de enero de 1948 en la localidad de El Álamo, municipio de Culiacán, Sinaloa. A los 76 años, relató ante una corte estadounidense haber iniciado en el tráfico de drogas en 1969, cuando tenía 19 años.

“Empecé a involucrarme con drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años, y planté marihuana por primera vez. Después vendí heroína y otras drogas, pero especialmente cocaína. Desde 1980 hasta el año pasado, 2024, transporté y vendí al menos un millón y medio de kilogramos de cocaína, la mayoría de los cuales fueron a Estados Unidos”.

Su trayectoria en el crimen organizado se remonta a la década de 1970 en el Cártel de Guadalajara, entonces encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. Fue contemporáneo de Pablo Acosta Villarreal, “El Zorro de Ojinaga”, quien se suicidó en 1989 cuando iba a ser detenido por Guillermo González Calderoni, el policía que también capturó a Félix Gallardo.

Más tarde, Zambada se convirtió en una pieza clave del Cártel de Juárez, primero bajo el mando de Rafael Aguilar Guajardo —asesinado en 1993 en Cancún— y después durante la etapa de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Se dice que en ese entonces Félix Gallardo reunió a los principales capos sinaloenses para repartir las “plazas”: a Zambada le asignó Sinaloa y a Guzmán Loera Tecate, en Baja California. A principios de los años noventa, “El Mayo” y “El Chapo” rompieron con el Cártel de Juárez y se aliaron contra la familia Arellano Félix; de ahí surgió, junto con Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, la fundación del Cártel de Sinaloa.

A sus casi 80 años, Zambada seguía activo en el tráfico de drogas. En julio de 2024 fue detenido en Texas, Estados Unidos, tras haber llegado secuestrado por un hijo de su compadre Joaquín “El Chapo” Guzmán. En agosto pasado se declaró culpable y permanece a la espera de su audiencia de sentencia, la cual se esperaba para este 11 de diciembre, pero fue pospuesta hasta abril de 2026.

(4)Joaquín El Chapo Guzmán

Mike Vigil lo identifica como uno de los grandes capos históricos: “El otro capo muy grande era Chapo Guzmán”.

Ana Lilia destaca su presencia mediática, su capacidad operativa y sus vínculos con narcotraficantes de Centro y Sudamérica:

“Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes de origen sinaloense que más tuvo presencia mediática y una fuerte parte operativa. Socio de El Mayo Zambada. Desarrolló también una estrategia criminal que le valió gran parte de su poderío, que fue la relación con narcotraficantes de Centro y Sudamérica”.

Guadalupe Correa, por su parte, lo ubica como uno de los liderazgos más importantes del Cártel de Sinaloa:

“Uno de los liderazgos más importantes en el Cártel de Sinaloa, hoy uno de los llamados cárteles u organizaciones dedicadas al tráfico de drogas más importantes del país, quizá el primero en cuestión de tráfico de drogas en sí. Y bueno, también Ismael ‘El Mayo’ Zambada, otro de los más importantes”.

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple una condena de cadena perpetua dictada en julio de 2019 por el juez federal de distrito Brian M. Cogan, en Nueva York, al ser considerado el principal líder del Cártel de Sinaloa.

Antes de su primera captura en 2014, era el capo más buscado. Nació en Badiraguato, Sinaloa, e inició su actividad en el contrabando antes de coordinar el envío de marihuana y, posteriormente, cocaína hacia Estados Unidos. En 1993 sufrió un atentado y huyó a Guatemala, donde fue detenido y deportado a México. Desde prisión continuó dirigiendo operaciones criminales hasta su fuga en 2001.

El 22 de febrero de 2014 fue capturado nuevamente por la Marina en Mazatlán, Sinaloa. El 11 de julio de 2015 volvió a escapar de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de aproximadamente 1.5 kilómetros. El 8 de enero de 2016 fue recapturado y el 19 de enero de 2017 extraditado a Estados Unidos. El 12 de febrero de 2019, un jurado federal lo declaró culpable de 10 cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y dirección de una empresa criminal, y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional.

(5)Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”

Mike Vigil lo describe como un capo “muy astuto”, conocido como “el diplomático” por su capacidad de formar alianzas para el Cártel de Sinaloa: “Murió supuestamente de un infarto, pero el cadáver nunca salió”, señala el exagebnte de la DEA.

Para Guadalupe Correa El Azúl es una figura casi mítica que “se convirtió más bien como en leyenda”, dice.

El poder de Esparragoza como capo en la década de los 90s en narrado por el periodista Humberto Padgett escribió en un reportaje titulado En la cabeza de Juan José Esparragoza, “El Azul”, publicado en SinEmbargo en 2013, a partir de un expediente elaborado por el área técnica de la Penitenciaría del Distrito Federal, obtenido por Sin Embargo. Se trata de un informe confidencial que incluye evaluaciones psicológicas, sociales, criminológicas y laborales realizadas durante los siete años que permaneció en prisión, y que permite asomarse al perfil de un capo que hoy sigue siendo una figura enigmática.

El reportaje señala que, en la década de 1970, Esparragoza se integró como agente de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política que también operaba como instancia de control de la estructura criminal encabezada por Miguel Ángel Félix Gallardo. Éste reconoció el talento del joven Esparragoza y lo eligió como su lugarteniente.

No fue su único formador. “El Azul” estuvo bajo la tutela de Juan José Quintero Payán, contemporáneo de Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y previo a Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. También recibió la influencia de Pedro Avilés, “El León de la Sierra”.

En 1985, la mafia sinaloense asentada en Jalisco supo que un agente estadounidense los seguía de cerca: Enrique Camarena. Fue secuestrado frente al consulado de su país en Guadalajara por órdenes de Don Neto y Caro Quintero. Durante el cautiverio fue interrogado sobre los nombres incluidos en la lista negra del gobierno estadounidense. Tras proporcionar la información, fue asesinado. La DEA exigió represalias.

“El Azul” fue detenido el 11 de marzo de 1986 y trasladado al Reclusorio Sur del Distrito Federal. Un juez lo sentenció a siete años y dos meses de prisión. El 9 de julio de 1990 fue enviado a la Penitenciaría del Distrito Federal, donde ocupó una celda individual en el dormitorio 1, zona conocida como “Beverly Hills”, destinada a internos de alto perfil. En marzo de 1992 fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, hoy Altiplano. Según el FBI y la DEA, incluso desde prisión mantuvo el control de las operaciones de su organización. Recuperó su libertad en mayo de 1993.

Antes de su detención, y quizá consciente de que la cárcel era inevitable, según narra el teto, Esparragoza convocó a una cumbre para dividir a México en cuatro grandes zonas de operación del narcotráfico y que sólo él logró contener la animadversión de Amado Carrillo Fuentes hacia Joaquín “El Chapo” Guzmán, persuadir a éste de no ir contra los Arellano Félix, y lograr el reconocimiento de Juan García Ábrego, heredero del contrabando tamaulipeco. La división se concretó, aunque pronto se rompió y la violencia regresó con fuerza.

“Algunos años más tarde, en 2006, versiones no oficiales, pero no desmentidas, lo ubicaban como un auténtico Don en la mafia mexicana. Y en esa calidad Esparragoza convocó a los más importantes grupos del crimen en disputa a dejar a un lado las violentísimas reyertas internas que estaban manchando de rojo ciudades y ranchos. Era la única figura que podía instarlos a comportarse con prudencia y pactar un reparto de territorios y señoríos. Se formó lo que se llamó La Federación. Estaban ahí quienes eran importantes en el mundo del narcotráfico. Como es obvio, no funcionó por mucho tiempo”, narra el periodista en el texto mencionado.

(6)Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito.

Actualmente, el Cártel de Sinaloa enfrenta una guerra interna entre los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes se disputan el control de la organización criminal. Entre los llamados “herederos”, quien ha adquirido mayor relevancia es Iván Archivaldo Guzmán.

La analista Guadalupe Correa lo identifica como el hijo de “El Chapo” con mayor peso dentro de las disputas internas del Cártel de Sinaloa en la actualidad.

Por su parte, Mike Vigil se refiere a ellos como Los Chapitos y explica que, aunque Ovidio Guzmán “El Ratón” y Joaquín Guzmán López ya se encuentran encarcelados, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán permanecen en libertad y participan en la disputa por el control del cártel frente a Ismael Zambada Sicairos “El Mayito”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Y luego también hay que hablar de los Chapitos. Aquí ya están encarcelados Ovidio y Joaquín Guzmán López, pero todavía existen Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, que ahora están en un conflicto por el control de Sinaloa con el ‘Mayito’, el hijo de Ismael Mayo Zambada”, dijo Vigil.

(7) Héctor “El Guero” Palma

Es identificado también por algunos analistas como parte de los fundadores históricos del Cártel de Sinaloa junto con Guzmán, Zambada y Esparragoza Moreno. Palma Salazar fue detenido en junio de 1995 por las fuerzas armadas después de que la avioneta donde viajaba para asistir a un boda se estrellara entre Nayarit y Jalisco.

En Estados Unidos fue condenado a 16 años de prisión únicamente por traficar 50 kilos de cocaína y se le computaron cinco de los años purgados en México. Debía cumplir condena hasta 2024, pero se adelantó su salida de prisión por buen comportamiento.

El 15 de junio de 2016, "El Güero" Palma Salazar fue entregado por el Gobierno de EU a las autoridades mexicanas en el cruce del puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, y posteriormente fue recluido en el penal de “El Altiplano”, Estado de México, acusado de dos asesinatos.

En mayo de 2021, un juez mexicano lo absolvió de cargos de delincuencia organizada, ordenando su liberación, según reportes. Sin embargo, no salió libre por completo, ya que fue puesto a disposición de las autoridades para enfrentar cargos pendientes por homicidio, manteniéndose en el penal del Altiplano, En 2023, la FGR le cumplimentó otra orden de aprehensión.

(8)Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”

Amado Carrillo Fuentes fue fundador y líder del Cártel de Juárez. Fue conocido como “El Señor de los Cielos” por la flota de aeronaves que utilizó para transportar cocaína colombiana que llegaba a México con destino final en Estados Unidos.

La analista Guadalupe Correa lo incluye como una figura central que marcó una etapa clave en la historia de los grandes cárteles del narcotráfico en México. Mike Vigil lo identifica como uno de los grandes capos del país y como el principal líder del Cártel de Juárez.

“Él movía toneladas de cocaína en aviones comerciales… podía mover hasta 15 toneladas a la vez”, afirmó Vigil.

De acuerdo con la DEA, durante la década de 1990 el cártel encabezado por Carrillo Fuentes generaba entre 200 y 300 millones de dólares por semana, y alrededor del uno por ciento de esos ingresos se destinaba al pago de sobornos.

Carrillo Fuentes presuntamente murió en 1997, tras someterse a una cirugía plástica y a un procedimiento de liposucción para evadir a las autoridades.

(9) Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”

Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, encabezó durante casi dos décadas el Cártel de Juárez. Mike Vigil explica que asumió el control de la organización tras la muerte de “El Señor de los Cielos”.

Bajo su liderazgo, controló el trasiego de drogas por el corredor El Paso–Ciudad Juárez, recibiendo cargamentos de cocaína del cártel colombiano del Norte del Valle. Entre 1993 y 2004, las autoridades estadounidenses decomisaron más de 8 mil 400 kilogramos de cocaína vinculados a su operación, de acuerdo con las acusaciones formales que enfrenta en Estados Unidos.

“El Viceroy” fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 dirigentes de organizaciones criminales mexicanas. Desde agosto pasado, mantiene conversaciones con la Fiscalía estadounidense para evitar un juicio que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua.

Los Beltrán Leyva

(10) Arturo y Alfredo Beltrán Leyva

Para Guadalupe Correa, no se puede hablar de un solo liderazgo dentro de este grupo criminal. “La familia Beltrán Leyva, como organización, tuvo varios liderazgos; no podría hablar simplemente de uno”, dijo.

Nacidos en Badiraguato, Sinaloa, la misma región de Joaquín “El Chapo” Guzmán, los hermanos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva comenzaron como operadores del Cártel de Juárez.

Su ascenso en el mundo del narco se consolidó con su entrada a “La Federación” en 2002, una coalición encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada, “Nacho” Coronel y el propio “Chapo”.

En 2008, una traición marcó su ruptura con el Cártel de Sinaloa. Mike Vigil explicó que Arturo Beltrán Leyva formó parte en un inicio del Cártel de Sinaloa, pero rompió con Joaquín “El Chapo” Guzmán tras la captura de su hermano Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, quien fue enviado a Estados Unidos.

“Arturo culpó a El Chapo de haberlo entregado. A partir de ahí rompieron relaciones y posteriormente Arturo fue abatido en un tiroteo con las fuerzas armadas de México”, relató

Los Beltrán Leyva buscaron entonces alianzas con viejos rivales como Los Zetas, y se enfrentaron abiertamente al Cártel de Sinaloa y a sus aliados. La guerra generó una ola de violencia sin precedentes. En 2009, Arturo fue abatido por la Marina, y en los años siguientes, los principales líderes del grupo fueron capturados.

La herencia de los Beltrán Leyva persiste en células que operan en estados del centro y sur del país, y en figuras como “Chapo Isidro”, con presencia en el noroeste.

(11) Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien fuera uno de los hombres más poderosos del Cártel de los Beltrán Leyva, también fue uno de los testigos protegidos que declaró contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón en Estados Unidos.

Lo llamaban “El Grande”, según cuentan, debido a su altura llega casi a los dos metros. Villarreal Barragán fue policía estatal y luego policía de la Procuraduría General de la República (PGR) antes de unirse al crimen organizado. Durante sus años como policía inició su relación con el Cártel de Reynosa. Posteriormente mantuvo nexos con el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, cuando estaban aliados a los Beltrán Leyva.

En 2010, después de que Arturo Beltrán fuera abatido en Sinaloa, Villarreal Barragán fue capturado en septiembre de 2010 en el estado de Puebla. Al ser detenido admitió haber secuestrado, torturado y descuartizado a más de 90 personas. En 2011, fue internado en el penal de Puente Grande, Jalisco, luego de que la Agencia Federal de Investigación (AFI) cumpliera una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos. Un año más tarde, en 2012, Villarreal Barragán fue extraditado a Estados Unidos acusado de traficar drogas para el cártel de los Beltrán Leyva, asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. Desde entonces, “El Grande” coopera con las autoridades estadounidenses en calidad de testigo protegido en donde ha participado en diversos casos señalando a generales, policías y fiscales por recibir sobornos de parte del crimen organizado.

El 8 de noviembre de 2018 en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois, que García Luna y su “compadre” Luis Cárdenas Palomino (extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal), colaboraban para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

En el año 2023, cuando se realizó el juicio contra García Luna.

El 23 de enero de 2023, Sergio Villarreal Barragán se presentó como el primer testigo en declarar en el juicio de García Luna. Desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusó al exfuncionario de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Dijo que García Luna recibía dinero mensualmente del Cartel de Sinaloa. En una ocasión, reveló, se entregaron entre 14 y 16 millones de pesos en cajas de papelería de parte de Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel que llevaba su nombre. De acuerdo con su testimonio, “lo vio en varias reuniones” con narcos porque él era el encargado de entregar los sobornos.

En una segunda intervención, al segundo día del juicio. reveló que Arturo Beltrán Leyva, su jefe, ordenó el secuestro de García Luna, cuando ya era Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, para presionarlo a que siguiera apoyando a su fracción en el Cártel de Sinaloa. El capo detalló que Arturo Beltrán Leyva estaba molesto debido a que las autoridades federales habían detenido a Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, por lo que exigieron cuentas a García Luna, quien seguía recibiendo pagos mensuales a través de Luis Cárdenas Palomino.

El Cártel del Golfo y Los Zetas

En la historia del crimen organizado en México, Los Zetas marcaron un antes y un después. Surgieron como el brazo armado del Cártel del Golfo, integrados por militares y exmilitares de élite con una estructura y disciplina de tipo castrense, creados inicialmente para proteger a los líderes de esa organización criminal. Con el tiempo, su irrupción modificó las lógicas del narcotráfico, incrementando de manera sustancial los niveles de violencia y diversificando las actividades criminales.

“En el tema de la violencia criminal hay un antes y un después de Los Zetas. Va muy vinculado el tema de la violencia en nuestro país”, afirmó Ana Lilia Pérez.

(12) Juan García Ábrego es identificado como fundador del Cártel del Golfo. Fue capturado en 1996 y extraditado a Estados Unidos.

“Juan García Ábrego, del Cártel del Golfo, fue capturado, extraditado a los Estados Unidos y ahí está encarcelado. Él movió mucha cocaína por el puerto de Matamoros hacia los Estados Unidos”.

(13) Osiel Cárdenas Guillén.

Tras la captura de Juan García Ábrego, fundador del Cártel del Golfo, quien fue recluido en un penal de Houston, Texas, el 14 de enero de 1996, Osiel Cárdenas Guillén emergió como el nuevo líder de la organización en 1998. En ese contexto, comenzó a reclutar como sicarios a desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano, quienes más tarde serían conocidos como Los Zetas.

Osiel Cárdenas Guillén es identificado por analistas como una figura clave en la transformación del crimen organizado en México al cambiar las lógicas y la manera de operar el crimen organizado con mayor violencia.

“Él es el que formó a Los Zetas”, destaca Vigil, quien lo describió como un personaje extremadamente violento: “Era un asesino tremendo. Fue mecánico y también movía toneladas de cocaína de Colombia, a través de México, hacia los Estados Unidos.

Ana Lilia Pérez explica que Osiel Cárdenas no sólo heredó el control del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más relevantes del país porque “él fue el primero que reclutó, como su escolta personal, a todo un grupo de militares de élite, que después se convertirían en una propia organización criminal”, dijo.

Guadalupe Correa considera a Osiel Cárdenas una figura simbólica y central en la creación de Los Zetas y detalla que la organización surge de su relación con Arturo Guzmán Decena, cuando el grupo se conforma inicialmente como escoltas : “Primero como una guardia pretoriana de él, pero después, cuando sale y es extraditado a los Estados Unidos, es de alguna manera el corazón de Los Zetas”.

Otro aspecto destacado es el nivel de cooptación regional y de corrupción política que Osiel Cárdenas logró construir, de acuerdo con Ana Lilia Perez quien recordó uno de los episodios más representativos ocurrió en 2005, en Reynosa, Tamaulipas, cuando unas 20 mil familias acudieron al estadio de beisbol Adolfo López Mateos para recibir juguetes por el Día del Niño. Los regalos incluían tarjetas con el mensaje: “El estudio es la clave del éxito, pórtate bien. ¡Feliz Día del Niño! Te desea Osiel Cárdenas Guillén”. En ese momento, Francisco Javier García Cabeza de Vaca era alcalde del municipio, lo que abrió cuestionamientos sobre cómo el capo seguía operando desde prisión.

Vigil añadió que, tras su consolidación, Los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo y se convirtieron en “los más sanguinarios y los más salvajes de todos los cárteles”.

Osiel Cárdenas Guillén fue capturado en marzo de 2003 y extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2007. En una Corte Federal de Houston enfrentó 19 cargos. En julio de 2009 se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión, además de intento de asesinato de agentes federales. En 2010 fue sentenciado a 25 años de prisión y multado con 50 millones de dólares. Cumplió su condena principalmente en la prisión de máxima seguridad Florence ADX, en Colorado.

Ana Lilia considera relevante su caso judicial porque Cárdenas Guillén decidió colaborar con la justicia estadounidense. Sus declaraciones quedaron selladas de por vida, lo que le permitió negociar mejores condiciones penales, aunque el grupo criminal que fundó continuó operando en México. En diciembre de 2024, tras cumplir alrededor de 10 años en prisión en Estados Unidos, fue deportado a México y recluido en el penal del Altiplano, donde permanece detenido.

(14) Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”

Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, fue exmilitar del GAFE y uno de los principales líderes de Los Zetas. Ingresó al Ejército en 1991 y recibió entrenamiento especializado, incluso por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Ejército de Estados Unidos. Desertó en 1998 y fue reclutado por Arturo Guzmán Decena, junto con al menos una treintena de soldados, para fungir como guardaespaldas y sicarios del Cártel del Golfo, dando forma al grupo paramilitar Los Zetas.

Para Guadalupe Correa es uno de los liderazgos más importantes de Los Zetas y como parte del núcleo original de la organización, estrechamente vinculado al Cártel del Golfo.

Proclive a la violencia, escurridizo, poderoso y presunto autor de innumerables ejecuciones, Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”, líder fundador de la organización delictiva de Los Zetas, fue abatido, según información oficial del gobierno de México, el pasado domingo 7 de octubre por elementos de la Secretaría de Marina en 2012 y días despúes su cadáver fue robado de la morgue por miembros de su mismo grupo.

Ana Lilia explicó que la historia de Lazcano va de la mano con la de Osiel Cárdenas Guillén y con el surgimiento de Los Zetas. Recordó que, a finales de los años noventa, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el Ejército mexicano creó unidades de élite como los GAFES y los GANFES, entrenadas para combate contrainsurgente. “Los narcotraficantes, vinculados al Cártel del Golfo, comenzaron a reclutarlos”, dijo.

“Heriberto Lazcano Lazcano, Arturo Guzmán Decena y otros militares —algunos en activo con licencias temporales— se reclutan primero como guardaespaldas de Osiel Cárdenas Guillén y ponen en práctica toda la estrategia que habían aprendido en la milicia”, añadió.

Muchas de las estructuras criminales actuales —como los halcones y los sistemas de control territorial visibles en estados como Michoacán— tienen su origen en el modo de operación de Los Zetas: “Por eso hay un antes y un después en el tema de la violencia: fue este grupo criminal el que comenzó a ejercer estas prácticas violentas como medida de control”, destacó Pérez.

(15) Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40” y Omar Treviño Morales Z 42, fueron parte también de los liderazgos más violentos de Los Zetas. Particularmernte para Guadalupe Correa son importante, ya que la captura de Omar Treviño en marzo de 2015 marcó el fin de la era de Los Zetas como organización dominante.

Los Valencia

(16) Armando Valencia Cornejo. La familia Valencia, encabezada por Miguel Ángel Félix Cornejo, fue una poderosa familia del crimen organizado y de donde nació el Cártel Milenio. El doctor Enrique Guerra Manzo, en su libro Territorios violentos en México: el caso de Tierra Caliente, Michoacán, señala que hasta la década de los ochentas nadie sembraba ni cosechaba marihuana o amapola sin el permiso de Los Valencia.

Luego del asesinato de Félix Cornejo en 1994, perpetrado por narcotraficantes colombianos, Armando Valencia quedó con el control del negocio. La familia Valencia pasó de un control regional a una alianza con los cárteles del Pacífico y Medellín, convirtiéndose en una organización transnacional.

De acuerdo con Guerra Manzo, durante la época en que los Valencia controlaban la mayor parte del trasiego de enervantes en Michoacán, trataron de mantener un perfil bajo para no llamar demasiado la atención de las autoridades, pero eso cambió a partir del año 2000: según el autor, el “salto cualitativo” ocurrió cuando Los Zetas aparecieron en el mapa, llevando “la violencia a niveles sin precedentes”, ya que era un grupo extremadamente violento que no solo traficaba drogas, sino que fusionó el sicariato con actividades como secuestros, venta de protección y extorsión.

Frente a esa amenaza, recuerda el investigador de la UAM Xochimilco, los Valencia ampliaron su brazo armado y enviaron a entrenar a parte de sus hombres con los kaibiles —“soldados de élite guatemaltecos expertos en contrainsurgencia”—, con lo que las batallas adquirieron un perfil paramilitar.

(17)"Óscar Nava Valencia, 'El Lobo'

Óscar Orlando Nava Valencia, ‘El Lobo’, asumió el liderazgo de “Los Valencia” o el Cártel del Milenio tras la detención de su tío, Armando Valencia Cornelio, en agosto de 2003. El Lobo lideraba el grupo delictivo que operaba principalmente en Michoacán y que permaneció aliados al Chapo Guzmán cuando se registró la ruptura en 2008 entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

Al año siguiente, el 28 de octubre de 2009, cuando fue detenido por elementos del Ejército mexicano, después de un enfrentamiento, en Guadalajara, Jalisco. En ese momento, el gobierno federal de Felipe Calderón informó que Nava Valencia, era líder de la organización delictiva Los Valencia, también conocida como Cártel del Milenio, y uno de los colaboradores más cercanos de Ignacio Coronel Villarreal, “Nacho Coronel”.

El Lobo y su hermano Juan, “El Tigre”, se encargaban de la planeación y traslado de cargamentos de cocaína provenientes de Centro y Sudamérica, con destino al puerto de Manzanillo, Colima, para su posterior traslado a la frontera con Estados Unidos. Su principal centro de operaciones se ubicaba en Jalisco y Colima, con presencia en Michoacán y el entonces Distrito Federal.

En enero de 2011, fue extraditado a Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. En 2023, fue uno de los testigos que participaron y declararon en el juicio contra Génaro García Luna.

En su testimonio aseguró que él pagó personalmente 10 millones de dólares a Genaro García Luna para liberar droga retenida en Manzanillo, Colima, así como para tener protección e información. Después de cooperar con las autoridades, se reportó que en noviembre de 2023, quedó libre, tras permanecer 12 años en prisión y luego de lograr acuerdos procesales tras por atestiguar contra capos.

CJNG

(18) Nemesio Oseguera alias “El Mencho”.

Uno de los nombres más visibles del narcotráfico en México hoy en día es Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que, aunque surgió entre 2009 y 2011 durante la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón Hinojosa, en la década de 2010, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo un crecimiento exponencial, extendiendo primero sus tentáculos por todas las regiones de Michoacán y luego por el país, hasta convertirse hoy en una de las organizaciones criminales más poderosas que se disputa con el Cártel de Sinaloa el control del territorio nacional.

El Mencho es el cuarto hombre más buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA), sólo detrás de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, e Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa. "El Mencho" es el jefe de la nueva mafia.

El es líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la segunda organización más fuerte del crimen organizado en el país y que tuvo sus orígenes en el llamado Cártel del Milenio, de los hermanos Valencia. Fue durante las estrategias de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nació y se expandió el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los hermanos Valencia tienen una serie de sobrinos, los González Valencia. Una de ellas está casada con el propio Mencho; es decir, El Mencho está emparentado con el Cártel de los Valencia, el original, que fue expulsado de Michoacán hace algunos años por Los Caballeros Templarios”, explica el analista en seguridad Víctor Sánchez.

El Cártel del Milenio llegó a su fin en la primera década de los 2000, luego de la detención de su líder Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, en 2009, y del asesinato de Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel", en 2010, quien protegía al Cártel del Milenio. Sus remanentes dieron origen al CJNG, inicialmente bajo el liderazgo de Erick Valencia Salazar, alias “El 85”.

En ese entonces, el CJNG operaba como brazo armado del Cártel de Sinaloa para contrarrestar a rivales como Los Zetas. Sin embargo, la alianza duró sólo hasta 2014, cuando el CJNG se independizó del Cártel de Sinaloa, lo que desató una sangrienta confrontación, según una nota informativa del proveedor de asistencia jurídica Global Guardian.

“Oseguera Cervantes ha hecho que el CJNG pase de ser una organización de tráfico de drogas con base regional a una potencia del crimen organizado internacional, involucrada en la producción y distribución de narcóticos en todo el mundo”, acusan autoridades de Estados Unidos.

Mike Vigil ex agente de la DEA, señala que El Mencho actualmente es uno de los criminales más buscados, al frente del que considera el segundo cártel más poderoso de México. De acuerdo con el exagente de la DEA, “El Mencho” opera al CJNG como una estructura de tipo paramilitar.

“Yo me acuerdo que escuché una grabación donde él habla con un comandante de la policía y lo está regañando. El comandante le dice: ‘Sí, señor, sí, señor’. Y él le responde: ‘Mira, quítame estos perros de este lugar, si no te voy a matar’. Le tienen miedo porque él los manda a matar; tiene un ejército de sicarios”, relató Vigil.

El exagente recordó que en 2015, el CJNG lanzó una granada contra un helicóptero, lo que provocó que la aeronave fuera derribada y murieran varios de los tripulantes. Para Vigil, ese episodio marcó un punto de inflexión en la proyección del grupo criminal.

“Ahí es cuando tumban ese helicóptero y ganan fama, pero también cuando empezaron a mandar convoyes en camionetas blindadas, como tanques de guerra, con ametralladoras arriba, entrando a pueblos como si fueran los dueños y amenazando a todo el mundo”, dijo.

La familia Michoacana y Los Caballeros Templarios

(19) Nazario Moreno "El Chayo. (20) Servando Gómez "La Tuta”. (21) Jesús Méndez "El Chango.

El Chayo, La Tuta y El Chango formaron la Familia Michoacana, una organización criminal que ha pasado por un proceso de reconfiguración a lo largo de su historia y que nació como una alianza de minicárteles bajo el liderazgo de Nazario Moreno, Servando Gómez Martínez, también conocido como "La Tuta", y José de Jesús Méndez Vargas, alias "El Chango".

El doctor Enrique Guerra Manzo en su libro, al escribir: “Carlos Rosales, quien llegó a Michoacán acompañado de Nazario Moreno "El Chayo", Servando Gómez "La Tuta" y Jesús Méndez "El Chango", se alió también con la mayoría de los ‘minicárteles’ para enfrentar a Los Valencia”.

La Familia Michoacana perfeccionó el modelo delictivo de Los Zetas al combinar el narcotráfico con la extracción de rentas sociales, pero con una estrategia distinta: presentarse como una organización nacida de la sociedad para defenderla de delincuentes externos y disfrazar su naturaleza criminal bajo una base social de apoyo.

Der acuerdo con información hemerográfica la guerra “contra los cárteles mexicanos” que desató el expresidente Felipe Calderón, como como la estrategia contra el crimen organizado terminó dirigida principalmente contra La Familia Michoacana y otras organizaciones criminales que no fueran el Cártel de Sinaloa.

Fue en el año 2011 cuando las pugnas por el liderazgo provocaron la fractura de La Familia Michoacana, tras un enfrentamiento entre José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango” Méndez, y Nazario Moreno, “El Chayo”, junto con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”. Estos dos últimos dieron origen a Los Caballeros Templarios, quienes pronto establecieron un sistema de terror en Michoacán.

De acuerdo con el académico Víctor Sánchez, Los Caballeros Templarios, liderados por “La Tuta” y Nazario Moreno, se quedaron con el control del 90 por ciento de la organización criminal, mientras que el 10 por ciento restante se perdió con la escisión de otros grupos delictivos. Por su parte, “El Chango” Méndez conservó la parte menos rentable de la organización, ubicada al norte de Michoacán, el Estado de México y la región de Tierra Caliente en Guerrero.

En su libro, Enrique Guerra Manzo recuerda la ruptura y el nacimiento de Los Caballeros Templarios: “El 10 de marzo de 2011, en varios puntos de Michoacán aparecieron mantas que anunciaban el nacimiento de Los Caballeros Templarios y acusaban al Chango de haberse aliado con Los Zetas. Se desató una intensa guerra entre ambos grupos durante un breve lapso, pues la captura del segundo, el 21 de junio de ese año, permitió a Los Templarios quedarse como la organización dominante en la entidad

Los Caballeros Templarios, que mantenían el dominio en Michoacán, sufrieron un proceso de desmantelamiento entre 2014 y 2015, lo que permitió que La Familia Michoacana —más marginada y con menor penetración— se encontrara en una mejor posición.

La Nueva Familia Michoacana

(22) Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”. (23) José Alfredo Hurtado "El Fresa"

Olascoaga, alias “El Fresa”, originarios de Arcelia, Guerrero, son los líderes de la Nueva Familia Michoacana o la Familia Michoacana.

A pesar de que se creía que La Familia Michoacana había desaparecido, el especialista en seguridad pública Víctor Sánchez reiteró que esta organización criminal nunca se fue; al contrario, se ha fortalecido en los últimos años bajo el liderazgo de los hermanos Olascoaga.

Johnny, también conocido como 'El Pez', 'El Mojarro' y 'Don Gabino', es identificado por la DEA como el líder principal y ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena.

José, también conocido como 'El Fresa' o 'La Fruta', se le única como el segundo al mando y se presume está a cargo de las operaciones en Estado de México y Guerrero. Por él ofrecen una recompensa de 3 millones de pesos.

Durante 2022, medios de comunicación y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se refirieron a la organización encabezada por Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, como “La Nueva Familia Michoacana”.

Sin embargo, el laboratorio de análisis InSight Crime señala que el nombre se utilizó en cierto momento, pero puede debatirse si sigue siendo aplicable. De acuerdo con sus investigaciones, los residentes locales no usan el alias “La Nueva”. De hecho, el nombre “La Nueva Familia Michoacana” ya no representa a un grupo, como indica la investigación de InSight Crime.

Desde entonces, La Familia Michoacana, reconfigurada, ha crecido en cuatro estados: la región de Tierra Caliente (que conecta Michoacán, Guerrero y el sur del Estado de México), y recientemente ha incursionado en Morelos e incluso ha intentado penetrar algunas alcaldías de la Ciudad de México, como Milpa Alta.

El Cártel de Tijuana

(24) Benjamín y (23) Ramón Arellano Félix

Los Arellano Félix fueron los cabecillas del llamado Cártel de Tijuana, el cual destacó porque prácticamente todos los integrantes del clan tuvieron roles centrales dentro de la organización criminal. Ana Lilia Pérez destacó que se trató de la primera estructura criminal que sistematizó el trasiego de drogas por vía marítima.

“Ellos empezaron a reclutar personal del ámbito náutico: civiles, capitanes y tripulaciones de barcos, con lo que desarrollaron rutas marítimas para el tráfico de droga hacia Estados Unidos. Esa fue una de las estrategias donde esta organización vio una veta importante de negocio”, explicó.

La importante de eso, de acuerdo con la analista, es porque muchas de esas prácticas siguen vigentes: “En la actualidad, gran parte de la droga que se comercializa a nivel global se trasiega por vía marítima, escondida en contenedores o en grandes embarcaciones. El Cártel de Sinaloa, desde principios de los años 2000 y hasta fechas recientes, empezó también a imitar esas prácticas”.

Por su parte, Mike Vigil identifica como principales líderes del Cártel de Tijuana a Benjamín y Ramón Arellano Félix, organización que se consolidó tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989.

“Finalmente Benjamín fue capturado en Puebla y Ramón murió en un tiroteo con la policía en Mazatlán”, señaló el exgente de la DEA.

Cártel de Santa Rosa de Lima

(25) José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, encabezó el Cártel de Santa Rosa de Lima desde 2014 hasta su captura el 2 de agosto de 2020, en el contexto de la estrategia y operativos constantes del gobierno federal, ya con Andrés Manuel López Obrador, contra el robo de combustible.

De acuerdo con Ana Lilia Pérez, este grupo es relevante porque no nació del narcotráfico tradicional, sino del huachicol. Se trató de una organización criminal. local, asentada en Guanajuato, integrada por grupos que antes trabajaban para Los Zetas y La Familia Michoacana.

“Es una organización local que comenzó como saqueadora de combustible. Muchos de sus integrantes trabajaron primero para Los Zetas y para La Familia Michoacana. En algún momento se preguntaron: ‘¿Por qué vamos a trabajar para otros si los tubos están en nuestro territorio?’”, explicó.

A diferencia de otros grupos, el Cártel de Santa Rosa de Lima tuvo como actividad central la sustracción directa de combustible de los ductos, distinta al robo de cargamentos completos, práctica común del Cártel del Golfo y Los Zetas en regiones como la Cuenca de Burgos.

“Este grupo surge destinado a eso y después, al revés, empieza a diversificarse en el narcomenudeo. Algunas células se escinden y otras terminan trabajando para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, detalló.

A penas el pasado 17 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su líder José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", tras acusarlos de financiarse principalmente mediante el robo de combustible y petróleo en Guanajuato, una actividad que, según el Departamento del Tesoro, sostiene un mercado ilegal transfronterizo y contribuye a la violencia en México.

A través de un comunicado, destacaron que el "El Marro" continúa teniendo injerencia en las operaciones del cártel pese a encontrarse en prisión desde 2020, ya que, según las autoridades estadounidenses, sigue enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de abogados y familiares.