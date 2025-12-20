El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

Sugeyry Romina Gándara

20/12/2025 - 3:31 pm

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los latinos reprueban a Trump por su plan migratorio y económico, y el rechazo crece

Miami tendrá la primera Alcaldesa demócrata ¡en 30 años! Rechazo a Trump recrudece...

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

El rechazo a la cacería de migrantes y el endurecimiento de las expulsiones impulsadas por Donald Trump ya no se limita a migrantes o comunidades latinas. Una reciente encuesta del Pew Research Center muestra que la percepción de que su política migratoria es excesiva está creciendo incluso entre su propia base, con un aumento de republicanos —incluidos blancos— que comienzan a cuestionar y a considerar como “demasiado” las acciones de deportaciones.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- El rechazo a las deportaciones impulsadas por Donald Trump ya no se limita a la población latina ni a las comunidades migrantes. Cada vez más estadounidenses — ya sea demócratas y republicanos— consideran que la política antimigrante y xenófoba del mandatario es excesiva. Y es que, una encuesta del Pew Research Center realizada en octubre y publicada este mes de diciembre, muestra un crecimiento de la percepción de que el Gobierno de Trump esta haciendo “demasiado”, en el sentido de que está yendo demasiado lejos, en las deportaciones de inmigrantes sin documento en Estados Unidos.

De acuerdo con el sondeo, el número de estadounidenses que considera excesivas las deportaciones creció, al pasar de un 44 por ciento que en marzo pensaba que las acciones de deportaciones eran “demasiado” a un 53 por ciento que pensaba lo mismo en octubre, es decir, aumento de nueve puntos porcentuales en apenas siete meses. Por otra parte, la proporción de quienes creen que la administración hace “lo correcto” cayó de 43 a 36 por ciento, mientras que la opinión de que se hace “muy poco” prácticamente no varió.

Pero uno de los aspectos más significativos del estudio es que el descontento también comienza a crecer entre los propios republicanos, ya que, entre quienes se inclinan por el Partido Republicano, el porcentaje que considera que el Gobierno hace “demasiado” en materia de deportaciones pasó de 13 por ciento en marzo a 20 por ciento en octubre. En contraste, quienes opinan que Trump hace “lo correcto” disminuyeron de 69 a 64 por ciento. En cuanto a la percepción de que se hace “muy poco” apenas se movió, al pasar de 17 a 16 por ciento.

Lo cierto es que en el terreno de los hechos, la administración de Donald Trump avanza a pasos agigantados para superar las cifras de deportaciones alcanzadas en el Gobierno de Barack Obama. A finales de agosto, una publicación de la periodista Miriam Jordan en The New York Times advirtió, con base en estadísticas del mismo Pew Research Center, que la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas se estaba acercando a la realidad, debido a que para la primera semana de agosto las deportaciones rondaban las mil 500 personas diarias, un nivel sin precedentes desde la administración Obama, a quien defensores de los migrantes llegaron a llamar “el deportador en jefe”.

“Un análisis de los nuevos datos del censo, publicado el jueves por el Pew Research Center, una entidad independiente, reveló que, entre enero y junio, la población nacida en el extranjero en Estados Unidos, tanto residentes legales como indocumentados, disminuyó en casi 1.5 millones. En junio, el país albergaba a 51.9 millones de inmigrantes, una cifra inferior a los 53.3 millones registrados seis meses antes”, señala el análisis citado por el NYT.

De acuerdo con Miriam Jordan, funcionarios de la administración Trump han celebrado esta salida neta de inmigrantes, argumentando que ha disminuido la presión sobre los servicios públicos y que los mercados laborales se han recuperado. Sin embargo, añade, incluso entre los partidarios de la línea dura migratoria hay quienes sostienen que las medidas no han sido suficientes.

Los efectos de la expulsión masiva de migrantes —a quienes el discurso oficial criminaliza sin sustento— comienzan a reflejarse tanto en las encuestas como en la popularidad del Presidente. Este reciente estudio del Pew Research Center analizó la evolución de la opinión pública entre marzo y octubre de 2025 sobre si la administración Trump está haciendo “muy poco”, “lo correcto” o “”demasiado” en las deportaciones, y los resultaron muestran que, entre demócratas y republicanos, hispanos y blancos, la idea que la política migratoria del Gobierno se ha vuelto excesiva está creciendo; un incremento particularmente marcado entre los demócratas.

En el total de la población adulta, según el estudio, la percepción de que el Gobierno hace “demasiado” pasó de 44 por ciento en marzo a 53 por ciento en octubre. En ese mismo periodo, quienes consideran que la administración hace “lo correcto” disminuyeron de 43 a 36 por ciento, mientras que la opinión de que se hace “muy poco” se mantuvo prácticamente sin cambios, al pasar de 11 a 10 por ciento.

La encuesta, además, desagrega los resultados por afinidad partidista, y aunque los porcentajes varían, la tendencia hacia la desaprobación se mantiene. Entre quienes se identifican como demócratas o se inclinan por el Partido Demócrata, evidentemente el rechazo es mayor. Por ejemplo, e n marzo, 75 por ciento consideraba que la administración hacía “demasiado” en deportaciones; en octubre, esa cifra subió a 86 por ciento. En paralelo, la percepción de que se hacía “lo correcto” cayó de 17 a 9 por ciento, y la de que se hacía “muy poco” bajó de 6 a 4 por ciento.

Entre los republicanos y quienes se inclinan por ese partido también en general se observa un cambio. En marzo pasado, el 13 por ciento opinaba que el Gobierno hacía “demasiado” en deportaciones; para el mes de octubre, el porcentaje aumentó a 20 por ciento. En contraparte, la idea de que se hace “lo correcto” bajó de 69 a 64 por ciento, y la de que se hace “muy poco” pasó de 17 a 16 por ciento.

Dentro de ese mismo grupos, es decir, los republicanos, la encuesta presenta diferencias importantes por origen étnico. Son los republicanos hispanos —a diferencia de los republicanos blancos— quienes con mayor frecuencia consideran que la administración Trump está yendo demasiado lejos en materia de deportaciones y donde se registra el mayor crecimiento de esta percepción, ya que en marzo el 28 por ciento de los republicanos hispanos calificaba como excesivas las acciones de deportación y para octubre el porcentaje subió a 47.

No obstante, incluso entre los republicanos blancos se observa un aumento de quienes comienzan a considerar excesivas las deportaciones. En concreto, mientras que en marzo el porcentaje de republicanos blancos con esa percepción era de 8 por ciento. Para octubre, aumentó a 13 por ciento.

Por otra parte, es importante recordar que a penas el pasado 17 de diciembre, el Pew Research Center difundió otro estudio que de igual forma muestra el rechazo latino a Trump. Incluso entre latinos que votaron por Trump comienza a gestarse un distanciamiento, aunque todavía leve.

Entre los indicadores más relevantes destaca que 70 por ciento de los latinos desaprueba la forma en que Trump desempeña su trabajo como Presidente; 65 por ciento rechaza el enfoque de su administración hacia la inmigración, y 61 por ciento considera que sus políticas económicas han empeorado las condiciones económicas.

No obstante, el Pew señala que las opiniones de los latinos están profundamente divididas según su voto en las elecciones de 2024. “Quienes votaron por Trump expresan un fuerte apoyo al Presidente y sus políticas, mientras que quienes votaron por Kamala Harris tienen opiniones profundamente negativas. Por ejemplo, 81 por ciento de los votantes latinos de Trump aprueban su desempeño, aunque esta cifra ha disminuido desde el 93 por ciento al inicio de su mandato actual. En contraste, casi todos los votantes latinos de Harris desaprueban al Presidente. Estos patrones reflejan los del público estadounidense en general”, indica el centro de estudios.

El Pew también explica que Trump ha impulsado cambios importantes en política económica y migratoria desde su regreso al cargo. En economía, destacan las políticas arancelarias y el proyecto fiscal y presupuestario conocido como Big Beautiful Bill. En inmigración, su administración ha intensificado los esfuerzos para detener y deportar a personas que residen ilegalmente en el país, recurriendo a tácticas más agresivas.

Expertos advierten que esta tendencia podría tener consecuencias económicas y demográficas negativas para Estados Unidos, según el texto publicado en agosto pasado por The New York Times, donde Miriam Jordan resaltó que “los inmigrantes constituyen una fuerza laboral crucial en muchos sectores, y la dependencia del país de ellos aumenta a medida que se jubilan más baby boomers”.

En cuanto a deportaciones, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por el Times, el número total de deportaciones bajo el Gobierno de Trump asciende a 332 mil, cifra que incluye expulsiones aceleradas en frontera realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“El ICE ahora utiliza alrededor de una docena de aviones chárter diarios para realizar deportaciones y trasladar detenidos por todo el país, casi el doble que en enero, según datos recopilados por Tom Cartwright, defensor de la inmigración que rastrea los vuelos del ICE. En mayo, el ICE modificó su contrato con CSI Aviation para aumentar el número de vuelos semanales y reanudó el uso de un número limitado de aviones militares. La expansión de estas operaciones ha provocado protestas, reacciones negativas y múltiples recursos legales, pero los funcionarios han seguido adelante con tácticas agresivas”, señala el diario.

El pasado 8 de agosto la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, reconoció que más de un millón de migrantes en situación irregular “han salido voluntariamente” de Estados Unidos desde que Trump asumió nuevamente la Presidencia el 20 de enero.

“Creemos que más de un millón de personas han regresado a casa por su cuenta desde que comenzamos esta administración”, declaró Noem en Chicago, tras el cierre paulatino de la frontera con México y el despliegue de mil 500 militares para asegurar la zona.

Arrestos, detenciones y deportaciones de las autoridades migratorias. Gráfico: NY Times.

Apoyo a migrantes crece

El sondeo publicado este mes por el Pew no es el único que refleja el desencanto creciente con las políticas de expulsión. En noviembre, el mismo centro difundió otro estudio que muestra que los estadounidenses mantienen opiniones complejas sobre el futuro de los inmigrantes indocumentados. Según ese trabajo, 64 por ciento está a favor de otorgarles la ciudadanía bajo ciertas condiciones, como pasar una verificación de antecedentes, tener empleo y pagar una multa.

La encuesta, realizada entre el 5 y el 11 de agosto de 2024 a 9 mil 201 adultos, indica que 60 por ciento apoya que los inmigrantes indocumentados puedan solicitar la ciudadanía si cumplen esos requisitos, mientras que 39 por ciento prefiere que sólo accedan a la residencia permanente.

Otra cifra que contradice el discurso de Trump es la caída en los encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzan desde México. Tras alcanzar un récord a finales de 2023, estos encuentros se desplomaron en 2024. Según un análisis del Pew difundido en octubre, en agosto se registraron 58 mil 38 encuentros, una caída de 77 por ciento respecto a los 249 mil 741 de diciembre de 2023.

El término “encuentros” se refiere en este análisis a las detenciones de migrantes que cruzan sin autorización, quienes quedan bajo custodia mientras se decide si pueden permanecer legalmente en el país o si serán deportados.

El Pew ha documentado la población indocumentada durante más de dos décadas y registró su máximo en 2007, con 12.2 millones de personas sin autorización para residir en Estados Unidos. En su informe más reciente, señala que la disminución de los encuentros ocurre en medio de cambios de política en ambos lados de la frontera.

Pese a ello, Donald Trump ha justificado su política migratoria criminalizando a la población indocumentada, a la que ha calificado como criminal y violadora desde su campaña. En su primer año de Gobierno, esta estrategia se ha traducido en una persecución sin cortapisas basada en la perfilación racial, que incluso ha alcanzado a ciudadanos estadounidenses, a personas que han servido al país y a poblaciones vulnerables, incluidos niños.

Un ejemplo de ello es lo documentado por el periodista Jorge Luis Macías en La Opinión, quien en noviembre reportó que miles de veteranos migrantes han sido deportados pese a haber servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se trata de hombres reclutados sin ser ciudadanos, bajo la promesa de que podrían regularizar su situación migratoria al concluir su servicio, promesa que no se cumplió.

La Corte Suprema de EU bloquea deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Donald Trump ha justificado su política migratoria criminalizando a la población indocumentada, a la que ha calificado como criminal y violadora desde su campaña.. Foto: Alexander Peña, Cuartoscuro

Con base en cifras del Departamento de Defensa, Macías señala que a inicios de 2024 más de 40 mil ciudadanos extranjeros prestaban servicio militar, tanto activo como en la reserva. El Servicio de Investigación del Congreso estimaba además que otros 115 mil extranjeros residentes han servido en el pasado.

Al menos 10 mil de esos 40 mil veteranos han sido deportados durante la administración Trump, en muchos casos por problemas legales vinculados con trastorno de estrés postraumático (PTSD).

“La cifra extraoficial de deportaciones de veteranos está incluida en una carta enviada por la congresista de Arizona, Yassamin Ansari, al Secretario de Defensa, Pete Hegseth; al Secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins; y a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem”, detalla el periodista.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

El dogma del crecimiento económico

"La idea de que el crecimiento económico era la única vía para el desarrollo fue impulsada por...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El espejo latinoamericano

"La evidencia permite formular esta hipótesis cuando existe un bajo rendimiento en salud y materia de seguridad,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Don Manuelito

“Durante décadas fue la memoria viva de un barrio que se resiste a perder su fisonomía de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

+ Sección

Galileo

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
2

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Víctimas y legisladores acusaron que Washington editó y censuró los archivos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) sobre Epstein.
3

Víctimas y legisladores acusan que Washington editó y censuró los archivos Epstein

El piloto aviador Edgar Macías González de la aerolínea Magnicharters retuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 780.
4

VIDEO ¬ Piloto retiene un avión con pasajeros en el AICM; denuncia impaga de salarios

Un portavoz de Bill Clinton aseguró que el expresidente de EU no está vinculado en ningún modo a la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein.
5

Portavoz deslinda a Clinton de Epstein; culpa a Trump de usarlo para desviar atención

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.
6

El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza.
7

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

Una estremecedora tragedia conmocionó a la comunidad de Hollywood tras el asesinato de Rob y Michele Reiner, supuestamente a manos de su hijo Nick, de 32 años.
8

Hijo de Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del crimen, reportan

José Antonio Quintana Fernández, uno de los fundadores y el segundo jefe general de la organización secreta El Yunque, murió este jueves en Puebla.
9

José Antonio Quintana, fundador de El Yunque, muere en Puebla; ultraderecha le llora

Las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, según información revelada por tres funcionarios estadounidenses.
10

EU interceptó otro buque petrolero de Venezuela, dicen funcionarios a Reuters

Si planeas aprovechar las vacaciones decembrinas para disfrutar de alguna de las playas mexicanas, aquí te decimos cuáles no son aptas para su uso recreativo.
11

¿Qué playas no son aptas para vacacionar este fin de año? Cofepris revela la lista

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
12

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

FOTOS: Archivos de Epstein se abren y ¡vualá!, Clinton disfruta jacuzzi con una mujer
13

FOTOS ¬ Clinton en jacuzzi. Mick Jagger, Michael Jackson. Y Epstein: sueltan archivos

Los expresidentes del PAN Vicente Fox y Felipe Calderón caminan en Los Pinos en septiembre de 2006.
14

#Anuario2025 ¬ El PAN recuerda sus tiempos en Los Pinos desde su relanzamiento vacío

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
15

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que una posible invasión de EU a Venezuela podría generar una "catástrofe humanitaria".
1

Una invasión de EU a Venezuela desataría una "catástrofe humanitaria", advierte Lula

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.
2

El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

Un portavoz de Bill Clinton aseguró que el expresidente de EU no está vinculado en ningún modo a la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein.
3

Portavoz deslinda a Clinton de Epstein; culpa a Trump de usarlo para desviar atención

Las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, según información revelada por tres funcionarios estadounidenses.
4

EU interceptó otro buque petrolero de Venezuela, dicen funcionarios a Reuters

Víctimas y legisladores acusaron que Washington editó y censuró los archivos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) sobre Epstein.
5

Víctimas y legisladores acusan que Washington editó y censuró los archivos Epstein

Si planeas aprovechar las vacaciones decembrinas para disfrutar de alguna de las playas mexicanas, aquí te decimos cuáles no son aptas para su uso recreativo.
6

¿Qué playas no son aptas para vacacionar este fin de año? Cofepris revela la lista

Una estremecedora tragedia conmocionó a la comunidad de Hollywood tras el asesinato de Rob y Michele Reiner, supuestamente a manos de su hijo Nick, de 32 años.
7

Hijo de Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del crimen, reportan

El piloto aviador Edgar Macías González de la aerolínea Magnicharters retuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 780.
8

VIDEO ¬ Piloto retiene un avión con pasajeros en el AICM; denuncia impaga de salarios

En Argentina, los principales sindicatos y organizaciones sociales se levantan masivamente contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por Javier Milei.
9

CRÓNICA ¬ Al ritmo de cumbia, así fue la marcha contra la Reforma Laboral de Milei

La SSC detuvo a una mujer y a dos hombres en la Alcaldía Gustavo A. Madero, quienes están presuntamente relacionados con distintos robos a casa habitación. 
10

La SSC-CdMx detiene en la GAM a 3 de una banda dedicada al robo a casa habitación

Los expresidentes del PAN Vicente Fox y Felipe Calderón caminan en Los Pinos en septiembre de 2006.
11

#Anuario2025 ¬ El PAN recuerda sus tiempos en Los Pinos desde su relanzamiento vacío

Autoridades estatales informaron este viernes que al menos 40 menores resultaron intoxicados en una guardería infantil subrogada del IMSS en Guasave, Sinaloa.
12

Autoridades de Sinaloa investigan intoxicación de 40 niños en guardería de Guasave