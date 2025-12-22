BITS |Metroid Prime 4: Beyond, un regreso triunfal de la saga

Oswaldo Rodríguez

22/12/2025 - 7:00 am

Metroid Prime 4

Samus Aran está de regreso, esta vez se ve transportada al planeta desconocido de Viewros a través de un artefacto desconocido; nuestra heroína buscará hacer uso de sus habilidades, para regresar a casa.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La trilogía de Metroid Prime se volvió una de las más aclamadas de la serie Metroid, desde su lanzamiento hace más de 20 años (2002), cuando llegó por primera vez al Nintendo Game Cube, siendo el primero de los títulos de la franquicia en 3D que daba un salto enorme de calidad, jugabilidad y narrativa, desarrollados por Retro Studios y dando inicio a una de las mejores temporadas que ha vivido la franquicia.

Apenas 2 años después llegaría la secuela Metroid Prime 2: Echoes, seguido de algunos spin-offs de las serie como Metroid Prime Pinball y Metroid Prime Hunters, no sería hasta hasta 2007, que la trilogía estaría completa, con el lanzamiento de Metroid Prime 3: Corruption, si bien, el juego se posicionaría como uno de los mejores títulos de la saga de Nintendo, nadie hubiera esperado que la franquicia entrara en un enorme receso. Con el lanzamiento de la trilogía en un formato con las tres entregas incluidas en 2009 y apenas otro spin-off en 2016 con Metroid Prime: Federation Force, no sería hasta 2017 que Nintendo confirmaría el desarrollo de la cuarta entrega canónica de la serie, la cual tardó 8 largos años en por fin llegar a nuestras manos.

Metroid Prime 4
A nivel jugabilidad probablemente es lo que todos esperábamos que fuera. Foto: Metroid Prime 4

Por fin una secuela

Metroid Dread en 2021, fue una de las pequeñas muestras de que la franquicia tiene una gran importancia para los fans y no importa cuántos años pasen, siempre estarán esperando un nuevo título. Metroid Dread, siendo un juego de plataformas en 2D hizo la espera un poco más amena. La saga de Prime de la mano de Retro Studios, siempre tendrá un sentimiento especial, y 18 años después por fin tenemos una secuela de la trilogía.

Samus Aran está de regreso y en esta ocasión, quien después de un enfrentamiento con Sylux, se ve transportada al planeta desconocido de Viewros a través de un artefacto desconocido, que nos lleva a un territorio no explorado, lleno de amenazas, diferentes secretos del mundo antiguo y la civilización que lo habitaba. Sin entrar en detalles de la trama y su desarrollo, realmente no es tan compleja y nuestra heroína buscará hacer uso de sus habilidades, para regresar a casa no sin antes, conocer más detalles de este misterioso planeta. Eso sí, probablemente es el juego de la saga que hace un gran uso de cinemáticas para presentar diferentes acontecimientos, transiciones y demás, dándole un toque bastante interesante y por supuesto, con la tecnología actual para tener un soporte narrativo mucho mayor.

Metroid Prime 4
Metroid Prime 4: Beyond es el juego que tenía que ser. Foto: Metroid Prime 4

Jugabilidad y nivel gráfico

A nivel jugabilidad probablemente es lo que todos esperábamos que fuera, sobre todo cuando no estamos acompañados por algún otro personaje y es que, en esta entrega hay ciertos momentos en los que tenemos una especie de compañero, que podrá no ser del agrado de muchos. Sin embargo, en solitario, al tener el juego en su clásico modo de primera persona, el combate y las diferentes habilites que tiene nuestro personaje, sumado a la adición de una moto que nos permite explorar los bastos alrededores, hacen que la entrega mantenga la esencia de la primera trilogía añadiendo ciertos elementos que aportan a la jugabilidad y a la experiencia del jugador.

Podríamos decir que estamos frente a un mundo semi abierto, que si bien nos da una pequeña libertad de explorar ciertos puntos, la realidad es que seguiremos un camino lineal de la historia en todo momento.

A nivel gráfico, el juego luce muy bien en su versión de Nintendo Switch 2 con un modo en 4K y hasta 120 FPS si lo tenemos conectado al televisor, pero también con un gran desempeño en el modo portátil, los espacios que recorremos en los diferentes espacio del planeta que exploramos, los efectos especiales de nuestros alrededores, del combate y el diseño de personaje han sido bastante bien creados y no podríamos estar más felices con el resultado visual que representa el juego.

Metroid Prime 4: Beyond es el juego que tenía que ser, ni más, ni menos, para algunos tenía que ser una obra maestra, pero dependerá de cada jugador el cómo juzgarlo, sin olvidar lo más importante: divertirte y disfrutarlo.

