BITS | Kirby Air Riders, un innovador título de carreras

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Hablar del personaje rosado más famoso de Nintendo generalmente es pensar en juegos de plataformas o algunos títulos de pelea (que han sido los más recientes), sin embargo, en el ya lejano 2003, Kirby incursionó en el género de carreras, con Kirby Air Ride para el Nintendo GameCube, un título que hacía uso del multijugador y la pantalla dividida en modo local, para ofrecer una experiencia diferente, aunque similar a lo que ya proponía una franquicia como Mario Kart.

Ahora, más de 20 años después, Kirby vuelve incursionar en el género, pero de una manera revolucionaría que brinda una de las experiencias más frescas y divertidas dentro de los juegos de carreras.

Modos de juego

El título nos ofrece diferentes modos de juego, como Air Ride, el cual nos ofrece el modo de carreras normal; un modo de competencia por tiempo; un modo libre para correr sin presiones y buscar conseguir las vueltas más rápidas por último, las partidas en línea.

Por otro lado, tenemos Top Ride, donde tenemos los mismos modos de juego anteriores, pero en escenarios mucho más pequeños y con una vista desde arriba, dándole un dinamismo increíble a las carreras, siendo más cortas, rápidas y caóticas; además, tenemos el modo City Trial, donde podremos realizar diferentes desafíos de tiempo, de derrotar enemigos, pasar por objetivos y demás, para poder completarlo; podríamos verlo como el modo arcade del juego. Para finalizar tenemos el modo Road Trip, el cual es básicamente el modo historia del juego que nos llevará por diferente escenarios, carreras y misiones, donde podremos escoger entre cuatro personajes diferentes, Kirby, Meta Knight, King Dedede y Waddle Dee.

Cada modo de juego es diferente entre sí y busca ofrecer una experiencia variada, desde las carreras normales, hasta desafiarnos en los controles y acciones, estas funcionan de gran manera como introducción al juego.

Una excepción increíble

La verdadera esencia del título radica en su jugabilidad, y es que, a diferencia de muchos o todos los títulos de carreras que conocemos actualmente, donde tenemos un botón para acelerar, uno para frenar y dependiendo del tipo de juego, otro para lanzar objetos, o no, podría hacernos pensar que este título no sería la excepción respecto a comandos que han existido desde hace muchos años, sin embargo, Kirby Air Riders ha sido una excepción increíble que ha experimentado de gran manera.

Los comandos del título son muy diferentes, primero que nada, siempre estamos en constante movimiento, no tenemos un botón como tal para acelerar, pero sí tenemos uno que nos otorga un boost en cierto momento, para usarlo tenemos que detenernos por completo o usarlo en un curva, así como, podremos tomar un impulso para planear por el aire, también el título nos pide aterrizar de una manera correcta para ganar un pequeño boost, -algo que no es tan fácil- y el desafío que representa lo hace divertido.

Claro, al ser un título de Kirby no podría faltar la acción más emblemática del personaje: absorber y esto lo podremos hacer en cada pista, absolviendo enemigos que veamos en el camino y lanzándolos a otros jugadores, así como algunos enemigos nos otorgaran sus poderes. Por si eso no fuera poco, después de derrotar a varios enemigos, nuestra barra especial cargará y nos dejara realizar un ataque al puro estilo Super Smash Bros y eso es maravilloso.

Una sorpresa

Por la parte de personajes, podemos encontrar hasta 21 personajes del universo Kirby, además de los que mencionamos previamente, también podremos ver rostros conocidos de la serie de videojuegos o animada, como Knuckle Joe, Cappy, Starman, Rocky, Scarfy, entre muchos otros, además de tener escenarios emblemáticos de Dream Land. El título está lleno de color y vida, al más puro estilo de Kirby.

Kirby Air Riders es una enorme sorpresa, divertido, original y lleno de diversión, sin duda, es uno de los mejores títulos de Kirby y de los mejores juegos disponibles tanto en Nintendo Switch como Nintendo Switch 2.