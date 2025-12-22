Peña fue quien dio grandes beneficios a la FIFA: Hacienda. Se los acotamos: Sheinbaum

El Gobierno de EPN llegó a un acuerdo con la FIFA para que eligiera a México como sede del Mundial 2026 a cambio de que estuviera exenta de pagar impuestos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que en la Administración de Enrique Peña Nieto (EPN) se firmó un acuerdo con la FIFA para que estuviera exenta de pagar impuestos durante varios años a cambio de elegir a México como sede del Mundial 2026. Hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno redujo estos beneficios fiscales a sólo un año.

"Se había firmado algo en el 2015 o 2016 para que se llevara a cabo el Mundial en México que daba varios años de exención de impuestos, se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces es importante que esto se conozca, ayer se dio el comunicado con detalles de esta situación", dijo la mandataria durante su conferencia matutina de este lunes.

En un comunicado, la SHCP dio a conocer que desde el inicio de la actual Administración ha sostenido reuniones con representantes de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) para adecuar las medidas fiscales y aduaneras establecidas en la Garantía Gubernamental firmada en el 2018, último año del sexenio de Peña Nieto.

La dependencia explicó que en dicho acuerdo, firmado por la Secretaría de Gobernación en el contexto de obtener la sede para el Mundial 2026, se establece que la FIFA y otras organizaciones relacionadas con la organización de la competencia serían beneficiados con exenciones de impuestos federales y locales, así como eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028.